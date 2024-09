I processi CAD e BIM vengono utilizzati per acquisire e comunicare l'idea progettuale e l'intento della costruzione di un progetto AEC attraverso un disegno, consentendo ai soggetti coinvolti di comprendere ciò che deve essere costruito e come. Il BIM consente ai team di progettazione e costruzione di sfruttare l'investimento tecnologico per sviluppare ulteriormente il progetto. Il processo BIM supporta la creazione e la gestione delle informazioni durante tutto il ciclo di vita di un progetto AEC, riunendo in un set di dati comune tutta la documentazione multidisciplinare relativa a progettazione e costruzione. Poiché i dati sono disponibili in più formati, dalle rappresentazioni 2D e 3D alle tabelle, le informazioni sono molto più accessibili e connesse che non nelle diverse origini dati tipiche dei tradizionali approcci CAD.