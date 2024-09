Wise Labo è uno studio piccolo ma di un certo livello. Dato che spesso ci troviamo a lavorare su più progetti alla volta, è fondamentale verificare e rimanere aggiornati sull'andamento degli stessi per garantire l'efficienza del lavoro.

"La funzionalità di confronto disegni (Confronto DWG) disponibile con AutoCAD LT 2019 per noi è essenziale. In precedenza, il personale creava un diagramma di revisione che mostrava dove erano state apportate le modifiche ogni volta in cui si verificava lo stato del progetto. Questa nuova funzionalità di confronto disegni offre diversi vantaggi. Dal mio punto di vista, è molto utile per rivedere con facilità dove sono state apportate le modifiche. Il personale non deve fare altro che salvare i disegni prima e dopo che vengano effettuate le modifiche, non è quindi più necessario stilare un diagramma di revisione e i tempi di lavoro vengono ridotti".

"AutoCAD è anche molto stabile", continua Sakairi. "In termini di operabilità e compatibilità è assolutamente accurato".

Per quanto riguarda il processo lavorativo, la divisione dei compiti viene effettuata sul cloud e il lavoro può essere svolto in collaborazione con persone esterne allo studio". "Se lavori con un partner, gli errori relativi al formato del testo possono essere molto costosi", afferma. "Penso che AutoCAD sia la piattaforma più affidabile sul mercato per l'uso condiviso ovunque tu sia".