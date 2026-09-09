Telepítéssel, licencaktiválással, összeomlásokkal és fájlokkal kapcsolatos problémák elhárítása.

Telepítési problémák

Az Autodesk-termékek telepítési hibái számos okból fordulhatnak elő. Ezek a problémák gyakran rendszerfrissítésekkel, felhasználói engedélyekkel, biztonsági szoftverrel, sérült telepítő-összetevőkkel, hálózati korlátozásokkal vagy hiányos/sérült letöltésekkel kapcsolatosak. Sok esetben a problémát nem egyetlen tényező, hanem azok kombinációja okozza – például függőben lévő operációsrendszer-frissítések és a víruskereső interferenciája, vagy egy elavult/sérült telepítőszolgáltatás és egy sérült letöltési csomag.

 

Ez a cikk részletes hibaelhárítási munkafolyamatot biztosít, amellyel gyorsan azonosíthatja és elháríthatja a leggyakoribb telepítési problémákat. Ha sorrendben követi a lépéseket, és minden egyes lépés után újra megkísérli a telepítést, elkülönítheti, hogy a probléma az eszközzel, a telepítő összetevőivel, a letöltési módszerrel vagy a környezeti korlátozásokkal kapcsolatos-e.

 

Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).

Windows esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Ellenőrizze a Windows és a hardver kompatibilitását

1. Ellenőrizze a Windows verzióját. 

2. Ellenőrizze, hogy a termék támogatja-e a Windows-verziót és a hardverkövetelményeket. Lásd: Rendszerkövetelmények.  

3. Ha nem kompatibilis, telepítse a termék támogatott verzióját, vagy frissítsen egy támogatott kombinációra. 

 Az inkompatibilis operációs rendszer/hardver a telepítési hibák egyik dokumentált oka Windows rendszeren.
2. lépés: Telepítse a függőben lévő Windows-frissítéseket, és indítsa újra a rendszert

1. Nyissa meg a Gépházat. 

2. Nyissa meg a Windows Update lehetőséget. 

3. Telepítse az esetleges függőben lévő frissítéseket. 

4. Indítsa újra a számítógépet (egyes frissítések többszöri újraindítást igényelnek). 

5. Próbálkozzon újra az Autodesk telepítőjével. 

 A függőben lévő operációsrendszer-frissítések vagy újraindítások megakadályozhatják az Autodesk-telepítő indítását vagy befejezését.
3. lépés: Futtassa a telepítőt rendszergazdaként

1. Keresse meg a telepítőfájlt (gyakran setup.exe vagy az Autodesk által létrehozott telepítő végrehajtható fájlja). 

2. Kattintson a jobb gombbal a fájlra. 

3. Válassza a „Futtatás rendszergazdaként” lehetőséget. 

4. Hagyja jóvá a Felhasználói fiókok felügyelete parancsot. 

5. Próbálkozzon újra a telepítéssel.  

 A nem megfelelő engedélyek megakadályozhatják, hogy a telepítő elindítsa vagy kiírja a szükséges fájlokat.
4. lépés: Ideiglenesen tiltsa le a víruskeresőt/biztonsági eszközöket

1. Ideiglenesen tiltsa le a vírusvédelmet (vagy szükség esetén kérje meg az informatikai részleget, hogy tegye meg ezt). 

2. Futtassa újra az Autodesk telepítőjét. 

3. A telepítés befejezése után engedélyezze újra a víruskeresőt.  

 A biztonsági szoftverek blokkolhatják a telepítési folyamatokat vagy karanténba helyezhetik a telepítő összetevőit a telepítés közben.
5. lépés: Váltson letöltési módot (Telepítés vagy Letöltés vagy Közvetlen letöltés vagy Egyéni telepítés)

1. Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és nyissa meg a Termékek és szolgáltatások területet. 

2. Válasszon másik letöltési módot ugyanahhoz a termékhez (például használja a Letöltés lehetőséget a Telepítés helyett, vagy a Közvetlen letöltés lehetőséget, ha elérhető). Lásd: A termék telepítése

3. Töltse le újból a telepítőt, és próbálkozzon újra.

 A különböző letöltési módszerek különböző használati esetekre vannak kialakítva (egyeszközös vagy offline vagy rugalmas időzítésű), és a módszerváltással megkerülheti a letöltési/telepítési problémákat.
6. lépés: Törölje az ideiglenes telepítőfájlokat (általános javítási módszer a sérült csomagokhoz)

1. Törölje a következő mappa tartalmát: C:\Autodesk\WI

2. Törölje a felhasználói ideiglenes mappát: C:\Users\\AppData\Local\Temp 

3. Ürítse ki az ODIS gyorsítótármappát: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 

4. Ha nem látja az „AppData” lehetőséget, engedélyezze a rejtett fájlokat (angol) és mappákat, majd próbálkozzon újra

5. Próbálkozzon újra a telepítővel. 

 A gyorsítótárazott vagy részlegesen letöltött telepítőadatok megsérülhetnek, ami megakadályozza a telepítő felhasználói felületének megjelenítését vagy a telepítés befejezését.
7. lépés: Telepítse újra az Autodesk telepítő összetevőt (ODIS/AdODIS)

Ez csak az „Új telepítési felületet” (általában 2022-es vagy újabb) használó termékek esetében releváns.   Lépések: 

1. Keresse meg a következőt: C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1 

2. Kattintson jobb gombbal a „RemoveODIS.exe” fájlra, és válassza a „Futtatás rendszergazdaként” lehetőséget. 

3. Az eltávolítás után töltse le a legújabb „AdODIS-installer.exe” fájlt (ODIS-telepítőt), és futtassa rendszergazdaként. 

4. Indítsa újra a számítógépet. 

5. Próbálja újra az Autodesk-termék telepítését. 

 Az Igény szerinti telepítési szolgáltatás (ODIS/AdODIS) kezeli az újabb termékek telepítését. Ha a telepítő elavult vagy sérült, előfordulhat, hogy a telepítő nem indul el, vagy hibát jelez a telepítés közben.
8. lépés: Távolítsa el a blokkolt „Hibakereső” beállításjegyzék-bejegyzéseket (a telepítő nem fut/azonnal bezárul)

1. Nyomja meg a „Windows + R” billentyűkombinációt, írja be a regedit parancsot, és futtassa rendszergazdaként. 

2. Navigáljon ide: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 

3. Keresse meg az Autodesk/ODIS-hez kapcsolódó végrehajtható fájlokat (példa: AdskAccessServiceHost.exe). 

4. Ha „Hibakereső” értéket lát „Blokkolva” értékkel, törölje a „Hibakereső” értéket. 

5. Ismételje meg a fentieket az ODIS telepítési útvonala alatt felsorolt többi ODIS-szal kapcsolatos végrehajtható fájloknál is. 

6. Indítsa újra a számítógépet, és próbálja újra a telepítést.  

 A blokkolt hibakereső bejegyzések megakadályozhatják a telepítők és a telepítőszolgáltatások indítását.
9. lépés: Ellenőrizze a hálózati/proxykorlátozásokat és a szükséges URL-címeket

1. Ha VPN-t/proxyt/vállalati tűzfalat használ, lehetőség szerint ideiglenesen tesztelje a VPN-t. 

2. Győződjön meg arról, hogy a szükséges Autodesk URL-címek/protokollok engedélyezettek (szükség esetén működjön együtt az informatikai részleggel). 

3. A hálózati hozzáférés megerősítése után próbálkozzon újra a telepítéssel.

 A hálózati korlátozások blokkolhatják a letöltéshez, ellenőrzéshez vagy a telepítés befejezéséhez szükséges telepítő-összetevőket és szolgáltatásokat.
10. lépés: Szabadítson fel lemezterületet

1. Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhely áll rendelkezésre a következőkhöz: a telepítő kibontási mappája, ideiglenes fájlok, a végleges termék telepítése

2. Próbálja meg újra a telepítést. 

 A telepítés meghiúsulásának egyik közvetlen oka gyakran a nem elegendő lemezterület.
11. lépés: Végezzen tiszta eltávolítást, majd telepítse újra a rendszert (Windows)

1. Hajtsa végre az Autodesk-szoftver tiszta eltávolítását. Lásd: Az Autodesk tiszta eltávolítása (angol).  

2. Indítsa újra a rendszert. 

3. Töltse le ismét a telepítőt az Autodesk Account-fiókból. 

4. Telepítse újra a rendszert. 

 A standard eltávolítás azt eredményezheti, hogy a korábbi telepítések maradványai megmaradnak, amelyek blokkolják az új telepítéseket. Az Autodesk külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha a maradványok nem távolíthatók el normál eltávolítással vagy a Microsoft hibaelhárítójával, akkor az újratelepítés előtt tiszta eltávolításra lehet szükség.
12. lépés: Ha a telepítés továbbra sem sikerül, próbáljon ki egy új helyi rendszergazdai Windows-profilt

1. Hozzon létre egy új helyi rendszergazda Windows-fiókot. 

2. Jelentkezzen be a fiókba. 

3. Töltse le ismét a telepítőt (friss letöltés). 

4. Próbálkozzon újra a telepítéssel.  

 A sérült vagy korlátozott Windows-profilok megakadályozhatják, hogy a telepítők mappákat hozzanak létre, fájlokat írjanak vagy megfelelően indítsák el a felhasználói felületet.

Mac esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Ellenőrizze a macOS és a hardver kompatibilitását

1. Ellenőrizze a macOS-verziót. 

2. Ellenőrizze, hogy a termék támogatja-e a macOS-verziót és a hardverkövetelményeket. Lásd: Rendszerkövetelmények.  

3. Ha nem kompatibilis, telepítse a termék támogatott verzióját, vagy frissítsen egy támogatott kombinációra.

 Az inkompatibilis operációs rendszer/hardver a telepítési hibák egyik dokumentált oka macOS rendszeren.
2. lépés: Győződjön meg arról, hogy a teljes terméktelepítőt telepíti (nem csak frissítéshez készült csomagot)

1. Ellenőrizze a letöltött fájl nevét. 

2. Ha úgy néz ki, mint egy Update csomag, töltse le a teljes telepítőt az Autodesk Account-fiókból. 

3. Először telepítse a teljes terméket, majd alkalmazza a frissítéseket. [autodesk.com] (angol) 

 macOS-hibák akkor fordulhatnak elő, ha a felhasználók az alaptermék telepítése nélkül próbálnak különálló frissítést telepíteni. 
3. lépés: Próbáljon meg rendszergazdai fiókból telepíteni

1. Ellenőrizze, hogy macOS-rendszergazdai felhasználóként jelentkezett-e be. 

2. Ha szükséges, hozzon létre egy új rendszergazdai fiókot, és végezze el a telepítést innen.

 A korlátozott engedélyek vagy a korlátozott felhasználói profil megakadályozhatja a telepítést.
4. lépés: Indítsa el a macOS-t biztonságos üzemmódban, és próbálja újra

1. Indítsa el a Macet biztonságos üzemmódban. 

2. Próbálkozzon újra a telepítéssel.

 A Biztonságos üzemmód segítségével kizárhatók a külső felektől származó ütközések (beleértve a betűtípusokat vagy a háttérszolgáltatásokat), amelyek megakadályozzák a telepítők futását.
5. lépés: Végezzen tiszta eltávolítást és újratelepítést

1. Hajtsa végre az Autodesk-szoftver tiszta eltávolítását. Lásd: Az Autodesk tiszta eltávolítása (angol). 

2. Indítsa újra a Macet. 

3. Töltse le ismét a telepítőt az Autodesk Account-fiókból. 

4. Telepítse újra a rendszert.

 A korábbi telepítésekből fennmaradó fájlok az ismétlődően jelentkező telepítési hibák dokumentált okai közé tartoznak.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Miért nem tesz semmit a telepítő, amikor rákattintok a setup.exe fájlra/a telepítőre?

Példák gyakori okokra: 

  • Függőben lévő operációsrendszer-frissítések vagy a rendszer szükséges újraindítása 

  • Nem megfelelő felhasználói engedélyek (nem rendszergazdaként való futtatás) 

  • A telepítőt blokkoló víruskereső vagy biztonsági szoftver 

  • Sérült vagy elavult telepítő-összetevők (ODIS/AdODIS)

     

Melyik letöltési módot használjam az Autodesk Account-fiókból?

Az Autodesk az igényektől függően többféle letöltési módszert kínál: 

  • Telepítés: a legjobb megoldás egyetlen eszközre történő gyorstelepítéshez 

  • Letöltés: először letöltés, majd telepítés (megbízhatóbb) 

  • Közvetlen letöltés: offline telepítő (instabil hálózatokhoz megfelelő) 

  • Egyéni telepítés: hálózati telepítésekhez vagy felügyelt környezetekhez használatos

Ha a telepítés sikertelen, használjon egy másol módszert; ez gyakran megoldja a problémát.

Miért jelenik meg „A termékletöltés több fájlból áll...” üzenet vagy hiányzó részek?

Ez általában befejezetlen letöltést jelez:

  • Egy vagy több szükséges fájl nem lett letöltve 

  • A fájlok nem ugyanabban a mappában találhatók 

  • A böngésző blokkolta a letöltés egy részét (előugró ablakok, biztonság stb.) 

Javítás: 

  • Győződjön meg arról, hogy az összes fájl teljes mértékben letöltődött 

  • Minden fájlt ugyanabban a mappában tartson 

  • Próbálkozzon másik letöltési módszerrel 

Mi az ODIS/AdODIS, és mi a jelentősége?

Az ODIS (Igény szerinti telepítési szolgáltatás) kezeli az újabb Autodesk-termékek telepítését.

Kezeli a telepítő beállítását, a függőségeket és a telepítési munkafolyamatot.

Ha az ODIS: 

  • Elavult 

  • Sérült 

  • Hiányzik

Előfordulhat, hogy a telepítő: 

  • Nem indul el

  • Azonnal bezárul

  • Futtatása hibákkal meghiúsul (például 4000-es hiba) 

Miért jelenik meg a 4000-es hiba?

Ez a hiba az újabb Autodesk-telepítőrendszereknél jelentkezik, és általában a következők okozzák:

  • Sérült telepítő-összetevők (ODIS/AdODIS)

  • Hiányzó vagy rosszul konfigurált Nyilvános dokumentumok mappa

  • Víruskereső vagy biztonsági szoftverek ütközése 

Miért mondja a macOS, hogy „a telepítés sikertelen” vagy „A telepítő nem nyitható meg”?

Ez a következő esetekben történhet meg:

  • A teljes telepítő helyett egy frissítési csomagot töltött le 

  • Az alaptermék még nincs telepítve

  • Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel

  • A macOS-verzió vagy hardver nem támogatott

Először mindig a teljes terméket telepítse, és csak azután alkalmazza a frissítéseket.

Több GYIK mutatása

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