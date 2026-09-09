Telepítési problémák

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Az Autodesk-termékek telepítési hibái számos okból fordulhatnak elő. Ezek a problémák gyakran rendszerfrissítésekkel, felhasználói engedélyekkel, biztonsági szoftverrel, sérült telepítő-összetevőkkel, hálózati korlátozásokkal vagy hiányos/sérült letöltésekkel kapcsolatosak. Sok esetben a problémát nem egyetlen tényező, hanem azok kombinációja okozza – például függőben lévő operációsrendszer-frissítések és a víruskereső interferenciája, vagy egy elavult/sérült telepítőszolgáltatás és egy sérült letöltési csomag.
Ez a cikk részletes hibaelhárítási munkafolyamatot biztosít, amellyel gyorsan azonosíthatja és elháríthatja a leggyakoribb telepítési problémákat. Ha sorrendben követi a lépéseket, és minden egyes lépés után újra megkísérli a telepítést, elkülönítheti, hogy a probléma az eszközzel, a telepítő összetevőivel, a letöltési módszerrel vagy a környezeti korlátozásokkal kapcsolatos-e.
Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).
|Lépés
|Útmutató
|Miért szükséges ez a lépés?
|1. lépés: Ellenőrizze a Windows és a hardver kompatibilitását
|
1. Ellenőrizze a Windows verzióját.
2. Ellenőrizze, hogy a termék támogatja-e a Windows-verziót és a hardverkövetelményeket. Lásd: Rendszerkövetelmények.
3. Ha nem kompatibilis, telepítse a termék támogatott verzióját, vagy frissítsen egy támogatott kombinációra.
|Az inkompatibilis operációs rendszer/hardver a telepítési hibák egyik dokumentált oka Windows rendszeren.
|2. lépés: Telepítse a függőben lévő Windows-frissítéseket, és indítsa újra a rendszert
|
1. Nyissa meg a Gépházat.
2. Nyissa meg a Windows Update lehetőséget.
3. Telepítse az esetleges függőben lévő frissítéseket.
4. Indítsa újra a számítógépet (egyes frissítések többszöri újraindítást igényelnek).
5. Próbálkozzon újra az Autodesk telepítőjével.
|A függőben lévő operációsrendszer-frissítések vagy újraindítások megakadályozhatják az Autodesk-telepítő indítását vagy befejezését.
|3. lépés: Futtassa a telepítőt rendszergazdaként
|
1. Keresse meg a telepítőfájlt (gyakran setup.exe vagy az Autodesk által létrehozott telepítő végrehajtható fájlja).
2. Kattintson a jobb gombbal a fájlra.
3. Válassza a „Futtatás rendszergazdaként” lehetőséget.
4. Hagyja jóvá a Felhasználói fiókok felügyelete parancsot.
5. Próbálkozzon újra a telepítéssel.
|A nem megfelelő engedélyek megakadályozhatják, hogy a telepítő elindítsa vagy kiírja a szükséges fájlokat.
|4. lépés: Ideiglenesen tiltsa le a víruskeresőt/biztonsági eszközöket
|
1. Ideiglenesen tiltsa le a vírusvédelmet (vagy szükség esetén kérje meg az informatikai részleget, hogy tegye meg ezt).
2. Futtassa újra az Autodesk telepítőjét.
3. A telepítés befejezése után engedélyezze újra a víruskeresőt.
|A biztonsági szoftverek blokkolhatják a telepítési folyamatokat vagy karanténba helyezhetik a telepítő összetevőit a telepítés közben.
|5. lépés: Váltson letöltési módot (Telepítés vagy Letöltés vagy Közvetlen letöltés vagy Egyéni telepítés)
|
1. Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és nyissa meg a Termékek és szolgáltatások területet.
2. Válasszon másik letöltési módot ugyanahhoz a termékhez (például használja a Letöltés lehetőséget a Telepítés helyett, vagy a Közvetlen letöltés lehetőséget, ha elérhető). Lásd: A termék telepítése.
3. Töltse le újból a telepítőt, és próbálkozzon újra.
|A különböző letöltési módszerek különböző használati esetekre vannak kialakítva (egyeszközös vagy offline vagy rugalmas időzítésű), és a módszerváltással megkerülheti a letöltési/telepítési problémákat.
|6. lépés: Törölje az ideiglenes telepítőfájlokat (általános javítási módszer a sérült csomagokhoz)
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1. Törölje a következő mappa tartalmát: C:\Autodesk\WI
2. Törölje a felhasználói ideiglenes mappát: C:\Users\\AppData\Local\Temp
3. Ürítse ki az ODIS gyorsítótármappát: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4. Ha nem látja az „AppData” lehetőséget, engedélyezze a rejtett fájlokat (angol) és mappákat, majd próbálkozzon újra
5. Próbálkozzon újra a telepítővel.
|A gyorsítótárazott vagy részlegesen letöltött telepítőadatok megsérülhetnek, ami megakadályozza a telepítő felhasználói felületének megjelenítését vagy a telepítés befejezését.
|7. lépés: Telepítse újra az Autodesk telepítő összetevőt (ODIS/AdODIS)
|
Ez csak az „Új telepítési felületet” (általában 2022-es vagy újabb) használó termékek esetében releváns. Lépések:
1. Keresse meg a következőt: C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1
2. Kattintson jobb gombbal a „RemoveODIS.exe” fájlra, és válassza a „Futtatás rendszergazdaként” lehetőséget.
3. Az eltávolítás után töltse le a legújabb „AdODIS-installer.exe” fájlt (ODIS-telepítőt), és futtassa rendszergazdaként.
4. Indítsa újra a számítógépet.
5. Próbálja újra az Autodesk-termék telepítését.
|Az Igény szerinti telepítési szolgáltatás (ODIS/AdODIS) kezeli az újabb termékek telepítését. Ha a telepítő elavult vagy sérült, előfordulhat, hogy a telepítő nem indul el, vagy hibát jelez a telepítés közben.
|8. lépés: Távolítsa el a blokkolt „Hibakereső” beállításjegyzék-bejegyzéseket (a telepítő nem fut/azonnal bezárul)
|
1. Nyomja meg a „Windows + R” billentyűkombinációt, írja be a regedit parancsot, és futtassa rendszergazdaként.
2. Navigáljon ide: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3. Keresse meg az Autodesk/ODIS-hez kapcsolódó végrehajtható fájlokat (példa: AdskAccessServiceHost.exe).
4. Ha „Hibakereső” értéket lát „Blokkolva” értékkel, törölje a „Hibakereső” értéket.
5. Ismételje meg a fentieket az ODIS telepítési útvonala alatt felsorolt többi ODIS-szal kapcsolatos végrehajtható fájloknál is.
6. Indítsa újra a számítógépet, és próbálja újra a telepítést.
|A blokkolt hibakereső bejegyzések megakadályozhatják a telepítők és a telepítőszolgáltatások indítását.
|9. lépés: Ellenőrizze a hálózati/proxykorlátozásokat és a szükséges URL-címeket
|
1. Ha VPN-t/proxyt/vállalati tűzfalat használ, lehetőség szerint ideiglenesen tesztelje a VPN-t.
2. Győződjön meg arról, hogy a szükséges Autodesk URL-címek/protokollok engedélyezettek (szükség esetén működjön együtt az informatikai részleggel).
3. A hálózati hozzáférés megerősítése után próbálkozzon újra a telepítéssel.
|A hálózati korlátozások blokkolhatják a letöltéshez, ellenőrzéshez vagy a telepítés befejezéséhez szükséges telepítő-összetevőket és szolgáltatásokat.
|10. lépés: Szabadítson fel lemezterületet
|
1. Győződjön meg arról, hogy elegendő szabad tárhely áll rendelkezésre a következőkhöz: a telepítő kibontási mappája, ideiglenes fájlok, a végleges termék telepítése
2. Próbálja meg újra a telepítést.
|A telepítés meghiúsulásának egyik közvetlen oka gyakran a nem elegendő lemezterület.
|11. lépés: Végezzen tiszta eltávolítást, majd telepítse újra a rendszert (Windows)
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1. Hajtsa végre az Autodesk-szoftver tiszta eltávolítását. Lásd: Az Autodesk tiszta eltávolítása (angol).
2. Indítsa újra a rendszert.
3. Töltse le ismét a telepítőt az Autodesk Account-fiókból.
4. Telepítse újra a rendszert.
|A standard eltávolítás azt eredményezheti, hogy a korábbi telepítések maradványai megmaradnak, amelyek blokkolják az új telepítéseket. Az Autodesk külön felhívja a figyelmet arra, hogy ha a maradványok nem távolíthatók el normál eltávolítással vagy a Microsoft hibaelhárítójával, akkor az újratelepítés előtt tiszta eltávolításra lehet szükség.
|12. lépés: Ha a telepítés továbbra sem sikerül, próbáljon ki egy új helyi rendszergazdai Windows-profilt
|
1. Hozzon létre egy új helyi rendszergazda Windows-fiókot.
2. Jelentkezzen be a fiókba.
3. Töltse le ismét a telepítőt (friss letöltés).
4. Próbálkozzon újra a telepítéssel.
|A sérült vagy korlátozott Windows-profilok megakadályozhatják, hogy a telepítők mappákat hozzanak létre, fájlokat írjanak vagy megfelelően indítsák el a felhasználói felületet.
|Lépés
|Útmutató
|Miért szükséges ez a lépés?
|1. lépés: Ellenőrizze a macOS és a hardver kompatibilitását
|
1. Ellenőrizze a macOS-verziót.
2. Ellenőrizze, hogy a termék támogatja-e a macOS-verziót és a hardverkövetelményeket. Lásd: Rendszerkövetelmények.
3. Ha nem kompatibilis, telepítse a termék támogatott verzióját, vagy frissítsen egy támogatott kombinációra.
|Az inkompatibilis operációs rendszer/hardver a telepítési hibák egyik dokumentált oka macOS rendszeren.
|2. lépés: Győződjön meg arról, hogy a teljes terméktelepítőt telepíti (nem csak frissítéshez készült csomagot)
|
1. Ellenőrizze a letöltött fájl nevét.
2. Ha úgy néz ki, mint egy Update csomag, töltse le a teljes telepítőt az Autodesk Account-fiókból.
3. Először telepítse a teljes terméket, majd alkalmazza a frissítéseket. [autodesk.com] (angol)
|macOS-hibák akkor fordulhatnak elő, ha a felhasználók az alaptermék telepítése nélkül próbálnak különálló frissítést telepíteni.
|3. lépés: Próbáljon meg rendszergazdai fiókból telepíteni
|
1. Ellenőrizze, hogy macOS-rendszergazdai felhasználóként jelentkezett-e be.
2. Ha szükséges, hozzon létre egy új rendszergazdai fiókot, és végezze el a telepítést innen.
|A korlátozott engedélyek vagy a korlátozott felhasználói profil megakadályozhatja a telepítést.
|4. lépés: Indítsa el a macOS-t biztonságos üzemmódban, és próbálja újra
|
1. Indítsa el a Macet biztonságos üzemmódban.
2. Próbálkozzon újra a telepítéssel.
|A Biztonságos üzemmód segítségével kizárhatók a külső felektől származó ütközések (beleértve a betűtípusokat vagy a háttérszolgáltatásokat), amelyek megakadályozzák a telepítők futását.
|5. lépés: Végezzen tiszta eltávolítást és újratelepítést
|
1. Hajtsa végre az Autodesk-szoftver tiszta eltávolítását. Lásd: Az Autodesk tiszta eltávolítása (angol).
2. Indítsa újra a Macet.
3. Töltse le ismét a telepítőt az Autodesk Account-fiókból.
4. Telepítse újra a rendszert.
|A korábbi telepítésekből fennmaradó fájlok az ismétlődően jelentkező telepítési hibák dokumentált okai közé tartoznak.
Példák gyakori okokra:
Függőben lévő operációsrendszer-frissítések vagy a rendszer szükséges újraindítása
Nem megfelelő felhasználói engedélyek (nem rendszergazdaként való futtatás)
A telepítőt blokkoló víruskereső vagy biztonsági szoftver
Sérült vagy elavult telepítő-összetevők (ODIS/AdODIS)
Az Autodesk az igényektől függően többféle letöltési módszert kínál:
Telepítés: a legjobb megoldás egyetlen eszközre történő gyorstelepítéshez
Letöltés: először letöltés, majd telepítés (megbízhatóbb)
Közvetlen letöltés: offline telepítő (instabil hálózatokhoz megfelelő)
Egyéni telepítés: hálózati telepítésekhez vagy felügyelt környezetekhez használatos
Ha a telepítés sikertelen, használjon egy másol módszert; ez gyakran megoldja a problémát.
Ez általában befejezetlen letöltést jelez:
Egy vagy több szükséges fájl nem lett letöltve
A fájlok nem ugyanabban a mappában találhatók
A böngésző blokkolta a letöltés egy részét (előugró ablakok, biztonság stb.)
Javítás:
Győződjön meg arról, hogy az összes fájl teljes mértékben letöltődött
Minden fájlt ugyanabban a mappában tartson
Próbálkozzon másik letöltési módszerrel
Az ODIS (Igény szerinti telepítési szolgáltatás) kezeli az újabb Autodesk-termékek telepítését.
Kezeli a telepítő beállítását, a függőségeket és a telepítési munkafolyamatot.
Ha az ODIS:
Elavult
Sérült
Hiányzik
Előfordulhat, hogy a telepítő:
Nem indul el
Azonnal bezárul
Futtatása hibákkal meghiúsul (például 4000-es hiba)
Ez a hiba az újabb Autodesk-telepítőrendszereknél jelentkezik, és általában a következők okozzák:
Sérült telepítő-összetevők (ODIS/AdODIS)
Hiányzó vagy rosszul konfigurált Nyilvános dokumentumok mappa
Víruskereső vagy biztonsági szoftverek ütközése
Ez a következő esetekben történhet meg:
A teljes telepítő helyett egy frissítési csomagot töltött le
Az alaptermék még nincs telepítve
Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel
A macOS-verzió vagy hardver nem támogatott
Először mindig a teljes terméket telepítse, és csak azután alkalmazza a frissítéseket.
Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.
Milyen támogatási szinttel rendelkezik?
A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.