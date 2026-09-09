Összeomlások és teljesítményproblémák

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Az Autodesk-termékek összeomlásai, lefagyása és lassú működése számos okból fordulhat elő. Ezek a problémák gyakran a rendszer-konfigurációval, a grafikus beállításokkal, a fájlok összetettségével vagy a számítógépen futó más szoftverekkel való ütközéssel kapcsolatosak. Sok esetben a problémát nem egyetlen gond okozza, hanem olyan tényezők együttese, mint például az elavult illesztőprogramok, a korlátozott rendszererőforrások vagy a nagy méretű vagy sérült fájlokkal végzett munka.
Ez a cikk egy részletes hibaelhárítási munkafolyamatot biztosít, amellyel gyorsan azonosíthatja és elháríthatja a stabilitással és teljesítménnyel kapcsolatos problémák leggyakoribb okait. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a probléma a rendszerrel, a fájlokkal vagy a szoftver konfigurációjával kapcsolatos-e.
Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).
|Lépés
|Útmutató
|Miért szükséges ez a lépés?
|1. lépés: Indítsa újra a rendszert
|
1. Mentsen minden nyitott munkát.
2. Zárja be az Autodesk-terméket.
3. Indítsa újra a számítógépet.
4. Indítsa újra a terméket.
|Az újraindítás megszünteti az átmeneti memóriaproblémákat, és alaphelyzetbe állítja a háttérfolyamatokat, amelyek összeomlást vagy teljesítménycsökkenést okozhatnak.
|2. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket
|
1. Nyissa meg a Windows Start menüjét.
2. Keresse meg és nyissa meg az Autodesk Access webhelyet.
3. A Frissítések szakaszban tekintse át az elérhető frissítések listáját.
4. Kattintson a Frissítés gombra minden egyes frissíteni kívánt termék mellett.
5. Várja meg, amíg a telepítés befejeződik.
6. Indítsa újra az Autodesk-terméket.
|
Az Autodesk Access egy asztali alkalmazás, amellyel gyorsan és egyszerűen telepítheti a frissítéseket közvetlenül a rendszerről; manuálisan nem kell letöltenie őket.
Megjegyzés: A frissítések az Autodesk Accessen keresztül vagy az Autodesk Account-fiókból való letöltéssel érhetők el. Részletesebb információkért lásd: A szoftver frissítése.
|3. lépés: Frissítse a grafikus illesztőprogramokat
|
1. Azonosítsa a grafikus kártyát (GPU-t).
2. Keresse fel a gyártó webhelyét (NVIDIA, AMD vagy Intel).
3. Töltse le a legújabb ajánlott illesztőprogramot.
4. Telepítse az illesztőprogramot.
5. Indítsa újra a számítógépet.
|Az elavult vagy nem kompatibilis illesztőprogramok az összeomlások és megjelenítési problémák gyakori okai.
|4. lépés: Zárja be a háttérben futó alkalmazásokat
|
1. Nyomja meg a „Ctrl + Shift + Esc” billentyűkombinációt a Feladatkezelő megnyitásához.
2. Tekintse át a futó alkalmazásokat.
3. Válassza ki a szükségtelen programokat.
4. Kattintson a „Feladat befejezése” gombra.
5. Indítsa újra az Autodesk-terméket.
|Más alkalmazások felemészthetik a rendszer erőforrásait, csökkentve ezzel a teljesítményt és a stabilitást.
|5. lépés: Ellenőrizze a rendszerkövetelményeket
|
1. Ellenőrizze az Autodesk-termék rendszerkövetelményeit.
2. Hasonlítsa össze a rendszer specifikációival:
– RAM
– CPU
– GPU
– Lemezterület
3. Szükség esetén frissítse a hardvert.
|Ha nem éri el az ajánlott rendszerkövetelményeket, az teljesítményproblémákhoz és összeomlásokhoz vezethet.
|6. lépés: Teszteljen egy másik fájllal
|
1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.
2. Hozzon létre egy új fájlt, vagy nyisson meg egy ismert munkafájlt.
3. Hajtson végre alapszintű műveleteket.
|
Ez segít megállapítani, hogy a problémát egy sérült vagy összetett fájl okozza, nem pedig a rendszer.
Ha a probléma csak egy fájllal fordul elő, akkor valószínűleg valami abban a fájlban okozza a problémát; próbáljon meg menteni egy új verziót, egyszerűsíteni, vagy egy helyi másolatból dolgozni. Ha a probléma több fájlban fordul elő, valószínűbb, hogy a rendszerrel vagy a beállítással kapcsolatos, ezért folytassa a hibaelhárítási lépéseket a környezet frissítéséhez, visszaállításához és optimalizálásához. Ha továbbra is problémákat tapasztal, különösen egy adott hibaüzenet esetén, célzottabb segítségért keresse fel az Autodesk támogatási központot.
|7. lépés: Törölje az ideiglenes fájlokat
|
1. Zárja be az összes alkalmazást.
2. Nyissa meg a Fájlkezelőt.
3. Keresse meg a következő mappát: C:\Users\\AppData\Local\Temp
4. Válasszon ki, és töröljön minél több fájlt.
Megjegyzés: Ha olyan üzenetet lát, hogy egy fájl nem törölhető, az általában azt jelenti, hogy a fájlt jelenleg a Windows vagy más alkalmazás használja. Ez normális jelenség. Hagyja ki ezeket a fájlokat, és folytassa a többiek törlését.
5. Indítsa újra a számítógépet.
|Az ideiglenes fájlok felhalmozódhatnak, és felemészthetik a rendszer erőforrásait, ami instabilitást vagy teljesítménycsökkenést okozhat.
|8. lépés: Fájlok áthelyezése helyi meghajtóra
|
1. Keresse meg a munkafájlt.
2. Másolja át egy helyi mappába (például az Asztal vagy a Dokumentumok mappába).
3. Nyissa meg a fájlt az új helyről.
|A hálózati vagy felhővel szinkronizált helyekről végzett munka késleltetést és teljesítményproblémákat okozhat.
|9. lépés: Módosítsa a grafikus beállításokat
|
A rész: Módosítsa a grafikai beállításokat az Autodesk-terméken belül.
A1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.
A2. Nyissa meg a Beállítások menüt:
– Nyomja le a Ctrl + Shift + P billentyűkombinációt (vagy írja be az OPTIONS parancsot a parancssorba, ha elérhető)
– Vagy lépjen a Beállítások menübe a felső eszköztárból
A3. Lépjen a Grafika vagy a Teljesítmény lapra.
A4. Nyissa meg a Grafikus teljesítmény/Hardverbeállítások részt.
A5. Kapcsolja a grafikus gyorsítást:
– KI, ha összeomlást vagy megjelenítési problémákat tapasztal
– BE, ha a teljesítmény lassú, és a rendszer támogatja
A6. Alkalmazza a módosításokat.
A7. Zárja be és indítsa újra az Autodesk-terméket.
B rész: Győződjön meg arról, hogy a dedikált GPU van használatban.
B1. Kattintson jobb gombbal az asztalra, és válassza a következőt: Megjelenítési beállítások
B2. Görgessen le, és kattintson a következőre: Grafikai beállítások
B3. A Grafikus teljesítmény beállításai területen kattintson a Tallózás gombra.
B4. Keresse meg és válassza ki az Autodesk-termék végrehajtható fájlját (.exe) (általában a Program Files > Autodesk mappában található)
B5. Miután hozzáadta, kattintson az alkalmazásra a listában.
B6. Kattintson a Beállítások gombra.
B7. Válassza a Nagy teljesítmény (dedikált GPU) lehetőséget
B8. Kattintson a Mentés gombra.
B9. Indítsa újra az Autodesk-terméket.
|
A: A hardveres gyorsítás a GPU-n alapul. Ha a GPU, az illesztőprogram vagy a konfiguráció nem teljesen kompatibilis, az összeomlást, villódzást vagy késést okozhat.
B: Egyes rendszerek alapértelmezés szerint integrált grafikus kártyát (iGPU) használnak a nagyobb teljesítményű dedikált GPU (dGPU) helyett. Ez jelentősen befolyásolhatja a teljesítményt és instabilitást okozhat.
|10. lépés: Állítsa alaphelyzetbe a termékbeállításokat
|
1. Zárja be az Autodesk-terméket.
2. Használja a Start menü vagy a termék eszközeinek Alapértelmezett beállítások visszaállítása parancsát.
3. Nyissa meg újra a terméket.
|A sérült vagy helytelenül konfigurált beállítások váratlan viselkedést és instabilitást okozhatnak.
|Lépés
|Útmutató
|Miért szükséges ez a lépés?
|1. lépés: Indítsa újra a Macet
|
1. Kattintson az Apple menüre.
2. Válassza az Újraindítás lehetőséget.
3. Az újraindítás után nyissa meg újra az Autodesk-terméket.
|Az újraindítás megszünteti az átmeneti rendszerfolyamatokat és memóriaütközéseket, amelyek instabilitást okozhatnak.
|2. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket (Mac)
|
Lépjen a https://manage.autodesk.com weboldalra
1. Jelentkezzen be Autodesk-fiókjába.
2. Lépjen a Termékek és szolgáltatások területre.
3. Válassza a Termékfrissítések lehetőséget.
4. Keresse meg a terméket és a verziót.
5. Kattintson a Letöltés gombra.
6. Nyissa meg a letöltött fájlt (.dmg vagy telepítő).
7. Kövesse a telepítési lépéseket.
8. Indítsa újra a terméket.
|
macOS rendszeren a frissítéseket általában az Autodesk Account-fiókból tölti le, nem pedig az Autodesk Accessből (amely elsősorban Windows-alapú).
|3. lépés: Frissítse a macOS rendszert és a rendszerösszetevőket
|
1. Kattintson az Apple menüre.
2. Lépjen a Rendszerbeállításokra.
3. Válassza az Általános > Szoftverfrissítés lehetőséget.
4. Telepítse az elérhető frissítéseket.
|A macOS-frissítések rendszerszintű javításokat tartalmaznak, amelyek javítják az alkalmazásokkal való kompatibilitást és teljesítményt.
|4. lépés: Zárja be a háttérben futó alkalmazásokat
|
1. Nyomja meg a „Command + Option + Esc” billentyűkombinációt.
2. Jelölje ki a szükségtelen alkalmazásokat.
3. Kattintson a „Kényszerített leállítás” gombra.
4. Indítsa újra az Autodesk-terméket.
|A háttérben futó alkalmazások rendszermemóriát és CPU-erőforrásokat fogyaszthatnak, ami hatással lehet a teljesítményre.
|5. lépés: Ellenőrizze a rendszerkövetelményeket
|
1. Kattintson az Apple menüre.
2. Válassza a Mac névjegye lehetőséget.
3. Ellenőrizze a következőket:
– macOS-verzió
– Memória (RAM)
– Chip/processzor
4. Ellenőrizze az Autodesk-termékek kompatibilitását, lásd a rendszerkövetelményeket.
|Ha a rendszer nem felel meg a szükséges specifikációknak, összeomlásokat vagy alacsony teljesítményt tapasztalhat.
|6. lépés: Teszteljen egy másik fájllal
|
1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.
2. Hozzon létre egy új fájlt, vagy nyisson meg egy ismert munkafájlt.
3. Tesztelje az alapvető műveleteket.
|
Meghatározza, hogy a problémát sérült vagy összetett fájl okozza-e.
Ha a probléma csak egy fájllal fordul elő, akkor valószínűleg valami abban a fájlban okozza a problémát; próbáljon meg menteni egy új verziót, egyszerűsíteni, vagy egy helyi másolatból dolgozni. Ha a probléma több fájlban fordul elő, valószínűbb, hogy a rendszerrel vagy a beállítással kapcsolatos, ezért folytassa a hibaelhárítási lépéseket a környezet frissítéséhez, visszaállításához és optimalizálásához. Ha továbbra is problémákat tapasztal, különösen egy adott hibaüzenet esetén, célzottabb segítségért keresse fel az Autodesk támogatási központot.
|7. lépés: Törölje az ideiglenes fájlokat (Mac)
|
1. Zárja be az összes alkalmazást.
2. Nyissa meg a „Finder”-t.
3. Kattintson az „Ugrás > Ugrás mappára” lehetőségre.
4. Írja be: ~/Library/Caches
5. Nyissa meg a mappát, és törölje a felesleges gyorsítótárfájlokat (a mappákban, ne magukat a mappákat).
6. Ismételje meg a következővel: /Library/Caches
7. Indítsa újra a Macet.
|Az ideiglenes és gyorsítótárfájlok idővel felhalmozódhatnak, lemezterületet foglalhatnak el, és lelassíthatják a teljesítményt.
|8. lépés: Dolgozzon helyi fájlból
|
1. Másolja a fájlt egy helyi mappába (Asztal vagy Dokumentumok).
2. Nyissa meg a fájlt a Macről (nem az iCloudból/hálózati mappából).
|A felhőben vagy hálózati meghajtókon tárolt fájlok késéseket és instabilitást okozhatnak.
|9. lépés: Módosítsa a grafikai / megjelenítési beállításokat (Mac)
|
1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.
2. Lépjen a „Beállítások” menüpontra.
3. Keresse meg a „Grafikai/Megjelenítési beállítások” elemet (ha elérhető).
4. Állítsa be a következőket:
– Csökkentse a vizuális effektusokat (ha lehetséges)
– Csökkentse a megjelenítési minőséget/teljesítménybeállításokat
5. Indítsa újra a terméket.
|
A Mac grafikus teljesítményével kapcsolatos problémák általában a rendszer által kezelt GPU-viselkedéshez vagy a megjelenítési beállításokhoz kapcsolódnak, nem pedig a manuálisan kiválasztott GPU-beállításokhoz.
|10. lépés: Állítsa alaphelyzetbe a termékbeállításokat
|
1. Zárja be az Autodesk-terméket.
2. Nyissa meg újra a terméket, miközben nyomva tartja a visszaállítási gyorsbillentyűt (ha támogatott) (termékenként eltérő)
3. Használja a beépített beállításokat az alapértelmezett beállítások visszaállításához
|A sérült beállítások összeomlást vagy váratlan működést okozhatnak.
Az összeomlásokat és a lefagyást gyakran a következők okozzák:
Elavult szoftver- vagy rendszerfrissítések
A grafikus illesztőprogram vagy a megjelenítés konfigurációs problémái
Sérült fájlok vagy telepítés
Elégtelen rendszererőforrások
Ütközések más alkalmazásokkal vagy beépülő modulokkal [autodesk.com] (angol)
Ha a probléma csak egy fájllal fordul elő, akkor valószínűleg fájllal kapcsolatos probléma
Ha több fájllal történik, akkor valószínűleg rendszer- vagy konfigurációs probléma
Mentse el a fájlt új verzióként
Egyszerűsítse a fájlt vagy csökkentse az összetettségét
Próbáljon meg megnyitni egy biztonsági másolatot vagy egy visszaállított verziót
A sérült vagy összetett fájlok az összeomlások és a lassú teljesítmény gyakori okai.
Nem, kövesse a lépéseket sorrendben; ha a probléma elhárult, a fennmaradó lépésekre nem kell sort kerítenie. A cikk célja, hogy segítsen a probléma elkülönítésében az egymást követő lépések végrehajtásával.
Nem, ezek a lépések általában:
Visszaállítják a beállításokat
Eltávolítják az ideiglenes/gyorsítótárfájlokat
Nem törlik a projektfájlokat, de előfordulhat, hogy az egyéni beállítások alaphelyzetbe lesznek állítva.
Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.
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