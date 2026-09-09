Telepítéssel, licencaktiválással, összeomlásokkal és fájlokkal kapcsolatos problémák elhárítása.

Összeomlások és teljesítményproblémák

Az Autodesk-termékek összeomlásai, lefagyása és lassú működése számos okból fordulhat elő. Ezek a problémák gyakran a rendszer-konfigurációval, a grafikus beállításokkal, a fájlok összetettségével vagy a számítógépen futó más szoftverekkel való ütközéssel kapcsolatosak. Sok esetben a problémát nem egyetlen gond okozza, hanem olyan tényezők együttese, mint például az elavult illesztőprogramok, a korlátozott rendszererőforrások vagy a nagy méretű vagy sérült fájlokkal végzett munka.

 

Ez a cikk egy részletes hibaelhárítási munkafolyamatot biztosít, amellyel gyorsan azonosíthatja és elháríthatja a stabilitással és teljesítménnyel kapcsolatos problémák leggyakoribb okait. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a probléma a rendszerrel, a fájlokkal vagy a szoftver konfigurációjával kapcsolatos-e.

 

Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).

Windows esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Indítsa újra a rendszert

1. Mentsen minden nyitott munkát.

2. Zárja be az Autodesk-terméket.

3. Indítsa újra a számítógépet.

4. Indítsa újra a terméket.

 Az újraindítás megszünteti az átmeneti memóriaproblémákat, és alaphelyzetbe állítja a háttérfolyamatokat, amelyek összeomlást vagy teljesítménycsökkenést okozhatnak.
2. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket

1. Nyissa meg a Windows Start menüjét.

2. Keresse meg és nyissa meg az Autodesk Access webhelyet.

3. A Frissítések szakaszban tekintse át az elérhető frissítések listáját.

4. Kattintson a Frissítés gombra minden egyes frissíteni kívánt termék mellett.

5. Várja meg, amíg a telepítés befejeződik.

6. Indítsa újra az Autodesk-terméket.

Az Autodesk Access egy asztali alkalmazás, amellyel gyorsan és egyszerűen telepítheti a frissítéseket közvetlenül a rendszerről; manuálisan nem kell letöltenie őket.

Megjegyzés: A frissítések az Autodesk Accessen keresztül vagy az Autodesk Account-fiókból való letöltéssel érhetők el. Részletesebb információkért lásd: A szoftver frissítése.
3. lépés: Frissítse a grafikus illesztőprogramokat

1. Azonosítsa a grafikus kártyát (GPU-t).

2. Keresse fel a gyártó webhelyét (NVIDIA, AMD vagy Intel).

3. Töltse le a legújabb ajánlott illesztőprogramot.

4. Telepítse az illesztőprogramot.

5. Indítsa újra a számítógépet.

 Az elavult vagy nem kompatibilis illesztőprogramok az összeomlások és megjelenítési problémák gyakori okai.
4. lépés: Zárja be a háttérben futó alkalmazásokat

1. Nyomja meg a „Ctrl + Shift + Esc” billentyűkombinációt a Feladatkezelő megnyitásához.

2. Tekintse át a futó alkalmazásokat.

3. Válassza ki a szükségtelen programokat.

4. Kattintson a „Feladat befejezése” gombra.

5. Indítsa újra az Autodesk-terméket.

 Más alkalmazások felemészthetik a rendszer erőforrásait, csökkentve ezzel a teljesítményt és a stabilitást.
5. lépés: Ellenőrizze a rendszerkövetelményeket

1. Ellenőrizze az Autodesk-termék rendszerkövetelményeit.

2. Hasonlítsa össze a rendszer specifikációival:

– RAM

– CPU

– GPU

– Lemezterület

3. Szükség esetén frissítse a hardvert.

 Ha nem éri el az ajánlott rendszerkövetelményeket, az teljesítményproblémákhoz és összeomlásokhoz vezethet.
6. lépés: Teszteljen egy másik fájllal

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

2. Hozzon létre egy új fájlt, vagy nyisson meg egy ismert munkafájlt.

3. Hajtson végre alapszintű műveleteket.

Ez segít megállapítani, hogy a problémát egy sérült vagy összetett fájl okozza, nem pedig a rendszer.

Ha a probléma csak egy fájllal fordul elő, akkor valószínűleg valami abban a fájlban okozza a problémát; próbáljon meg menteni egy új verziót, egyszerűsíteni, vagy egy helyi másolatból dolgozni. Ha a probléma több fájlban fordul elő, valószínűbb, hogy a rendszerrel vagy a beállítással kapcsolatos, ezért folytassa a hibaelhárítási lépéseket a környezet frissítéséhez, visszaállításához és optimalizálásához. Ha továbbra is problémákat tapasztal, különösen egy adott hibaüzenet esetén, célzottabb segítségért keresse fel az Autodesk támogatási központot.
7. lépés: Törölje az ideiglenes fájlokat

1. Zárja be az összes alkalmazást.

2. Nyissa meg a Fájlkezelőt.

3. Keresse meg a következő mappát: C:\Users\\AppData\Local\Temp

4. Válasszon ki, és töröljön minél több fájlt.

Megjegyzés: Ha olyan üzenetet lát, hogy egy fájl nem törölhető, az általában azt jelenti, hogy a fájlt jelenleg a Windows vagy más alkalmazás használja. Ez normális jelenség. Hagyja ki ezeket a fájlokat, és folytassa a többiek törlését.

5. Indítsa újra a számítógépet.

 Az ideiglenes fájlok felhalmozódhatnak, és felemészthetik a rendszer erőforrásait, ami instabilitást vagy teljesítménycsökkenést okozhat.
8. lépés: Fájlok áthelyezése helyi meghajtóra

1. Keresse meg a munkafájlt.

2. Másolja át egy helyi mappába (például az Asztal vagy a Dokumentumok mappába).

3. Nyissa meg a fájlt az új helyről.

 A hálózati vagy felhővel szinkronizált helyekről végzett munka késleltetést és teljesítményproblémákat okozhat.
9. lépés: Módosítsa a grafikus beállításokat

A rész: Módosítsa a grafikai beállításokat az Autodesk-terméken belül.

A1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

A2. Nyissa meg a Beállítások menüt:

– Nyomja le a Ctrl + Shift + P billentyűkombinációt (vagy írja be az OPTIONS parancsot a parancssorba, ha elérhető)

– Vagy lépjen a Beállítások menübe a felső eszköztárból

A3. Lépjen a Grafika vagy a Teljesítmény lapra.

A4. Nyissa meg a Grafikus teljesítmény/Hardverbeállítások részt.

A5. Kapcsolja a grafikus gyorsítást:

– KI, ha összeomlást vagy megjelenítési problémákat tapasztal

– BE, ha a teljesítmény lassú, és a rendszer támogatja

A6. Alkalmazza a módosításokat.

A7. Zárja be és indítsa újra az Autodesk-terméket.

B rész: Győződjön meg arról, hogy a dedikált GPU van használatban.

B1. Kattintson jobb gombbal az asztalra, és válassza a következőt: Megjelenítési beállítások

B2. Görgessen le, és kattintson a következőre: Grafikai beállítások

B3. A Grafikus teljesítmény beállításai területen kattintson a Tallózás gombra.

B4. Keresse meg és válassza ki az Autodesk-termék végrehajtható fájlját (.exe) (általában a Program Files > Autodesk mappában található)

B5. Miután hozzáadta, kattintson az alkalmazásra a listában.

B6. Kattintson a Beállítások gombra.

B7. Válassza a Nagy teljesítmény (dedikált GPU) lehetőséget

B8. Kattintson a Mentés gombra.

B9. Indítsa újra az Autodesk-terméket.

A: A hardveres gyorsítás a GPU-n alapul. Ha a GPU, az illesztőprogram vagy a konfiguráció nem teljesen kompatibilis, az összeomlást, villódzást vagy késést okozhat.

B: Egyes rendszerek alapértelmezés szerint integrált grafikus kártyát (iGPU) használnak a nagyobb teljesítményű dedikált GPU (dGPU) helyett. Ez jelentősen befolyásolhatja a teljesítményt és instabilitást okozhat.
10. lépés: Állítsa alaphelyzetbe a termékbeállításokat

1. Zárja be az Autodesk-terméket.

2. Használja a Start menü vagy a termék eszközeinek Alapértelmezett beállítások visszaállítása parancsát.

3. Nyissa meg újra a terméket.

 A sérült vagy helytelenül konfigurált beállítások váratlan viselkedést és instabilitást okozhatnak.

Mac esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Indítsa újra a Macet

1. Kattintson az Apple menüre.

2. Válassza az Újraindítás lehetőséget.

3. Az újraindítás után nyissa meg újra az Autodesk-terméket.

 Az újraindítás megszünteti az átmeneti rendszerfolyamatokat és memóriaütközéseket, amelyek instabilitást okozhatnak.
2. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket (Mac)

Lépjen a https://manage.autodesk.com weboldalra

1. Jelentkezzen be Autodesk-fiókjába.

2. Lépjen a Termékek és szolgáltatások területre.

3. Válassza a Termékfrissítések lehetőséget.

4. Keresse meg a terméket és a verziót.

5. Kattintson a Letöltés gombra.

6. Nyissa meg a letöltött fájlt (.dmg vagy telepítő).

7. Kövesse a telepítési lépéseket.

8. Indítsa újra a terméket.

macOS rendszeren a frissítéseket általában az Autodesk Account-fiókból tölti le, nem pedig az Autodesk Accessből (amely elsősorban Windows-alapú).
3. lépés: Frissítse a macOS rendszert és a rendszerösszetevőket

1. Kattintson az Apple menüre.

2. Lépjen a Rendszerbeállításokra.

3. Válassza az Általános > Szoftverfrissítés lehetőséget.

4. Telepítse az elérhető frissítéseket.

 A macOS-frissítések rendszerszintű javításokat tartalmaznak, amelyek javítják az alkalmazásokkal való kompatibilitást és teljesítményt.
4. lépés: Zárja be a háttérben futó alkalmazásokat

1. Nyomja meg a „Command + Option + Esc” billentyűkombinációt.

2. Jelölje ki a szükségtelen alkalmazásokat.

3. Kattintson a „Kényszerített leállítás” gombra.

4. Indítsa újra az Autodesk-terméket.

 A háttérben futó alkalmazások rendszermemóriát és CPU-erőforrásokat fogyaszthatnak, ami hatással lehet a teljesítményre.
5. lépés: Ellenőrizze a rendszerkövetelményeket

1. Kattintson az Apple menüre.

2. Válassza a Mac névjegye lehetőséget.

3. Ellenőrizze a következőket:

– macOS-verzió

– Memória (RAM)

– Chip/processzor

4. Ellenőrizze az Autodesk-termékek kompatibilitását, lásd a rendszerkövetelményeket.

 Ha a rendszer nem felel meg a szükséges specifikációknak, összeomlásokat vagy alacsony teljesítményt tapasztalhat.
6. lépés: Teszteljen egy másik fájllal

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

2. Hozzon létre egy új fájlt, vagy nyisson meg egy ismert munkafájlt.

3. Tesztelje az alapvető műveleteket.

Meghatározza, hogy a problémát sérült vagy összetett fájl okozza-e.

Ha a probléma csak egy fájllal fordul elő, akkor valószínűleg valami abban a fájlban okozza a problémát; próbáljon meg menteni egy új verziót, egyszerűsíteni, vagy egy helyi másolatból dolgozni. Ha a probléma több fájlban fordul elő, valószínűbb, hogy a rendszerrel vagy a beállítással kapcsolatos, ezért folytassa a hibaelhárítási lépéseket a környezet frissítéséhez, visszaállításához és optimalizálásához. Ha továbbra is problémákat tapasztal, különösen egy adott hibaüzenet esetén, célzottabb segítségért keresse fel az Autodesk támogatási központot.
7. lépés: Törölje az ideiglenes fájlokat (Mac)

1. Zárja be az összes alkalmazást.

2. Nyissa meg a „Finder”-t.

3. Kattintson az „Ugrás > Ugrás mappára” lehetőségre.

4. Írja be: ~/Library/Caches

5. Nyissa meg a mappát, és törölje a felesleges gyorsítótárfájlokat (a mappákban, ne magukat a mappákat).

6. Ismételje meg a következővel: /Library/Caches

7. Indítsa újra a Macet.

 Az ideiglenes és gyorsítótárfájlok idővel felhalmozódhatnak, lemezterületet foglalhatnak el, és lelassíthatják a teljesítményt.
8. lépés: Dolgozzon helyi fájlból

1. Másolja a fájlt egy helyi mappába (Asztal vagy Dokumentumok).

2. Nyissa meg a fájlt a Macről (nem az iCloudból/hálózati mappából).

 A felhőben vagy hálózati meghajtókon tárolt fájlok késéseket és instabilitást okozhatnak.
9. lépés: Módosítsa a grafikai / megjelenítési beállításokat (Mac)

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

2. Lépjen a „Beállítások” menüpontra.

3. Keresse meg a „Grafikai/Megjelenítési beállítások” elemet (ha elérhető).

4. Állítsa be a következőket:

– Csökkentse a vizuális effektusokat (ha lehetséges)

– Csökkentse a megjelenítési minőséget/teljesítménybeállításokat

5. Indítsa újra a terméket.

A Mac grafikus teljesítményével kapcsolatos problémák általában a rendszer által kezelt GPU-viselkedéshez vagy a megjelenítési beállításokhoz kapcsolódnak, nem pedig a manuálisan kiválasztott GPU-beállításokhoz.
10. lépés: Állítsa alaphelyzetbe a termékbeállításokat

1. Zárja be az Autodesk-terméket.

2. Nyissa meg újra a terméket, miközben nyomva tartja a visszaállítási gyorsbillentyűt (ha támogatott) (termékenként eltérő)

3. Használja a beépített beállításokat az alapértelmezett beállítások visszaállításához

 A sérült beállítások összeomlást vagy váratlan működést okozhatnak.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Miért omlik össze vagy fagy le folyamatosan az Autodesk-termékem?

Az összeomlásokat és a lefagyást gyakran a következők okozzák:

  • Elavult szoftver- vagy rendszerfrissítések

  • A grafikus illesztőprogram vagy a megjelenítés konfigurációs problémái

  • Sérült fájlok vagy telepítés

  • Elégtelen rendszererőforrások

  • Ütközések más alkalmazásokkal vagy beépülő modulokkal [autodesk.com] (angol)

Honnan tudhatom, hogy a problémát a fájl vagy a rendszer okozza?

  • Ha a probléma csak egy fájllal fordul elő, akkor valószínűleg fájllal kapcsolatos probléma

  • Ha több fájllal történik, akkor valószínűleg rendszer- vagy konfigurációs probléma

Mit tegyek, ha a probléma csak egy fájlt érint?

  • Mentse el a fájlt új verzióként

  • Egyszerűsítse a fájlt vagy csökkentse az összetettségét

  • Próbáljon meg megnyitni egy biztonsági másolatot vagy egy visszaállított verziót

A sérült vagy összetett fájlok az összeomlások és a lassú teljesítmény gyakori okai.

El kell végeznem az összes hibaelhárítási lépést?

Nem, kövesse a lépéseket sorrendben; ha a probléma elhárult, a fennmaradó lépésekre nem kell sort kerítenie.  A cikk célja, hogy segítsen a probléma elkülönítésében az egymást követő lépések végrehajtásával.

A beállítások visszaállítása vagy a gyorsítótár törlése törli a munkáimat?

Nem, ezek a lépések általában:

  • Visszaállítják a beállításokat

  • Eltávolítják az ideiglenes/gyorsítótárfájlokat

Nem törlik a projektfájlokat, de előfordulhat, hogy az egyéni beállítások alaphelyzetbe lesznek állítva.

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