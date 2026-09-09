Telepítéssel, licencaktiválással, összeomlásokkal és fájlokkal kapcsolatos problémák elhárítása.

Szolgáltatással vagy munkafolyamattal kapcsolatos problémák

Szolgáltatásokkal vagy munkafolyamatokkal kapcsolatos problémák akkor merülhetnek fel, amikor az eszközök, parancsok vagy funkciók nem a várt módon működnek az Autodesk-termékekben. Ezek a problémák gyakran a termékkonfigurációval, a felhasználó vagy a környezet beállításaival, illetve alkalmazáson belüli ütközésekkel kapcsolatosak.

 

Sok esetben a problémát nem egyetlen hiba okozza, hanem olyan tényezők együttese, mint például a hibásan konfigurált beállítások, az elavult termékverziók vagy olyan egyéni profilok, amelyek megzavarják az alapértelmezett munkafolyamatokat.

 

Ez a cikk részletes hibaelhárítási munkafolyamatot ismertet, amelynek segítségével gyorsan azonosíthatja és elháríthatja a szolgáltatással vagy munkafolyamattal kapcsolatos problémák leggyakoribb okait. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a probléma a beállításokkal, a környezettel vagy a rendszer konfigurációjával kapcsolatos-e.

 

Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).

Windows esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Indítsa újra a rendszert

1. Indítsa újra a számítógépet.

2. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket.

3. Tesztelje az érintett szolgáltatást vagy munkafolyamatot.

 A rendszer újraindítása törli az ideiglenes memóriát, és visszaállítja a háttérfolyamatokat, ami befolyásolhatja a szolgáltatás viselkedését.
2. lépés: Indítsa újra az Autodesk-terméket

1. Zárja be teljesen az Autodesk-terméket.

2. Győződjön meg róla, hogy egyetlen példány sem fut a háttérben.

3. Nyissa meg újra a terméket.

4. Tesztelje újra a munkafolyamatot.

 Az ideiglenes alkalmazásszintű problémák megakadályozhatják a szolgáltatások megfelelő működését.
3. lépés: Állítsa vissza az alapértelmezett értékekre a termékbeállításokat

1. Zárja be az Autodesk-terméket.

2. Nyissa meg a Windows Start menüjét.

3. Keresse meg a termék nevét, majd válassza az Alapértelmezett beállítások visszaállítása lehetőséget.

4. Válassza a Visszaállítás lehetőséget.

5. Erősítse meg a visszaállítást.

6. Indítsa el újra a terméket.

 A szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák egyik leggyakoribb oka a sérült vagy hibásan konfigurált beállítások.
4. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket

1. Nyissa meg a Windows Start menüjét.

2. Keresse meg és nyissa meg az Autodesk Accesst.

3. Tekintse át az elérhető frissítéseket.

4. Kattintson a termékhez tartozó Frissítés elemre.

5. A telepítés után indítsa újra a terméket.

 A frissítések olyan hibajavításokat és fejlesztéseket tartalmaznak, amelyek elhárítják a szolgáltatásokkal és munkafolyamatokkal kapcsolatos ismert problémákat.
5. lépés: Végezzen tesztelést új fájlban vagy tiszta környezetben

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

2. Hozzon létre egy új fájlt, vagy nyisson meg egy ismert munkafájlt.

3. Tesztelje a szolgáltatást vagy a munkafolyamatot.

 Ez segít meghatározni, hogy a probléma a fájllal vagy a termékkörnyezettel kapcsolatos-e.
6. lépés: Tiltsa le az egyéni beállításokat vagy profilokat

1. Nyissa meg a termékbeállításokat.

2. Váltson alapértelmezett munkafolyamatra vagy profilra.

3. Tiltsa le az esetleges egyéni konfigurációkat.

4. Indítsa újra a terméket.

 Az egyéni beállítások, munkaterületek vagy konfigurációk felülírhatják az alapértelmezett viselkedést és problémákat okozhatnak.
7. lépés: Ellenőrizze a bővítményeket és a kiegészítéseket

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

2. Tiltsa le az esetlegesen telepített bővítményeket és beépülő modulokat.

3. Indítsa újra a terméket.

4. Tesztelje a szolgáltatást.

 A bővítmények és a kiegészítések ütközhetnek a beépített funkciókkal és megzavarhatják a munkafolyamatokat.
8. lépés: Ellenőrizze a felhasználói engedélyeket

1. Győződjön meg arról, hogy a rendszer felhasználói fiókja teljes hozzáféréssel rendelkezik a termékhez

2. Ha felügyelt környezetet használ, lépjen kapcsolatba az informatikai részleggel

3. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel

 Egyes szolgáltatásokhoz meghatározott engedélyek szükségesek, és a korlátozott környezetek blokkolhatják a funkciókat.
9. lépés: Zárja be a háttérben futó alkalmazásokat és folyamatokat

1. Nyomja meg a „Ctrl + Shift + Esc” billentyűkombinációt.

2. Nyissa meg a Feladatkezelőt.

3. Zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.

4. Indítsa el újra az Autodesk-terméket.

 Más alkalmazások hatással lehetnek a szolgáltatás működésére vagy erőforrásokat használhatnak.
10. lépés: Javítsa ki vagy telepítse újra a terméket (ha szükséges)

1. Lépjen az „Alkalmazások és szolgáltatások” területre.

2. Keresse meg az Autodesk-termékét.

3. Válassza a Módosítás / Javítás lehetőséget (ha elérhető).

4. Ha a javítás sikertelen, távolítsa el a terméket, majd telepítse újra.

 Ez elhárítja a telepítéssel vagy a sérült termékösszetevőkkel kapcsolatos, mélyebb problémákat.

Mac esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Indítsa újra a Macet

1. Kattintson az Apple menüre.

2. Válassza az Újraindítás lehetőséget.

3. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket.

 Törli a rendszerállapotot, és visszaállítja a háttérfolyamatokat.
2. lépés: Indítsa újra az Autodesk-terméket

1. Zárja be teljesen a terméket.

2. Nyissa meg újra.

3. Tesztelje újból a szolgáltatást.

 Az ideiglenes alkalmazásproblémák befolyásolhatják a munkafolyamatokat.
3. lépés: Állítsa alaphelyzetbe a termékbeállításokat

1. Zárja be az Autodesk-terméket.

2. Nyissa meg újra, és közben aktiválja a visszaállítást (termékenként eltérő módon).

3. Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.

 Visszaállítja a sérült vagy ütköző konfigurációs beállításokat.
4. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket

1. Lépjen a https://manage.autodesk.com weboldalra.

2. Töltse le és telepítse az elérhető frissítéseket.

3. Indítsa újra a terméket.

 Biztosítja a kompatibilitást, és elhárítja az ismert hibákat.
5. lépés: Végezzen tesztelést egy új fájlban

1. Hozzon létre egy új fájlt.

2. Tesztelje a szolgáltatást.

 Megállapítja, hogy a probléma fájlspecifikus-e.
6. lépés: Tiltsa le a bővítményeket vagy az egyéni konfigurációkat

1. Távolítsa el vagy tiltsa le a bővítményeket.

2. Indítsa újra a terméket.

 A bővítményekből vagy egyéni beállításokból eredő ütközések hibákat okozhatnak a munkafolyamatokban.
7. lépés: Ellenőrizze az engedélyeket és a rendszerbeállításokat

1. Ellenőrizze a macOS-engedélyeket

2. Ellenőrizze a rendszerbeállításokat

3. Győződjön meg róla, hogy teljes hozzáféréssel rendelkezik

 A korlátozott engedélyek blokkolhatják a szolgáltatásokat.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Miért nem működik egy eszköz vagy parancs a várt módon?

Ezt gyakran a következők okozzák:

  • Helytelenül konfigurált beállítások

  • Egyéni profilok vagy munkaterületek

  • Elavult termékverzió

  • Bővítményütközések

Miért működik a szolgáltatás az egyik gépen, de egy másikon nem?

Ez általában a következőket jelezheti:

  • Fájlspecifikus konfigurációs problémák

  • Sérült fájl

  • Nem támogatott fájltartalom

Miért működik a munkafolyamatom a várttól eltérően?

Ennek a következő okai lehetnek:

  • Egyéni munkaterület vagy felhasználóifelület-elrendezés

  • Eltérő termékverziók

  • Eltérő felhasználói konfigurációk

Miért hirtelen jelentkezett a probléma?

Példák gyakori kiváltó okokra:

  • Nemrégiben történt frissítés

  • Újonnan telepített bővítmény

  • A beállítások vagy a konfiguráció módosítása

Vissza kell állítanom a beállításokat a szolgáltatáshibák elhárításához?

Igen, a beállítások visszaállításával a legtöbb konfigurációval kapcsolatos problémát elháríthatja anélkül, hogy az hatással lenne a fájlokra.

A visszaállítás vagy az újratelepítés törli a munkámat?

Nem, ezek a műveletek az alkalmazást állítják vissza, nem pedig a projektfájlokat.

Több GYIK mutatása

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