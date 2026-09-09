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Szolgáltatásokkal vagy munkafolyamatokkal kapcsolatos problémák akkor merülhetnek fel, amikor az eszközök, parancsok vagy funkciók nem a várt módon működnek az Autodesk-termékekben. Ezek a problémák gyakran a termékkonfigurációval, a felhasználó vagy a környezet beállításaival, illetve alkalmazáson belüli ütközésekkel kapcsolatosak.
Sok esetben a problémát nem egyetlen hiba okozza, hanem olyan tényezők együttese, mint például a hibásan konfigurált beállítások, az elavult termékverziók vagy olyan egyéni profilok, amelyek megzavarják az alapértelmezett munkafolyamatokat.
Ez a cikk részletes hibaelhárítási munkafolyamatot ismertet, amelynek segítségével gyorsan azonosíthatja és elháríthatja a szolgáltatással vagy munkafolyamattal kapcsolatos problémák leggyakoribb okait. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a probléma a beállításokkal, a környezettel vagy a rendszer konfigurációjával kapcsolatos-e.
Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).
|Lépés
|Útmutató
|Miért szükséges ez a lépés?
|1. lépés: Indítsa újra a rendszert
|
1. Indítsa újra a számítógépet.
2. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket.
3. Tesztelje az érintett szolgáltatást vagy munkafolyamatot.
|A rendszer újraindítása törli az ideiglenes memóriát, és visszaállítja a háttérfolyamatokat, ami befolyásolhatja a szolgáltatás viselkedését.
|2. lépés: Indítsa újra az Autodesk-terméket
|
1. Zárja be teljesen az Autodesk-terméket.
2. Győződjön meg róla, hogy egyetlen példány sem fut a háttérben.
3. Nyissa meg újra a terméket.
4. Tesztelje újra a munkafolyamatot.
|Az ideiglenes alkalmazásszintű problémák megakadályozhatják a szolgáltatások megfelelő működését.
|3. lépés: Állítsa vissza az alapértelmezett értékekre a termékbeállításokat
|
1. Zárja be az Autodesk-terméket.
2. Nyissa meg a Windows Start menüjét.
3. Keresse meg a termék nevét, majd válassza az Alapértelmezett beállítások visszaállítása lehetőséget.
4. Válassza a Visszaállítás lehetőséget.
5. Erősítse meg a visszaállítást.
6. Indítsa el újra a terméket.
|A szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák egyik leggyakoribb oka a sérült vagy hibásan konfigurált beállítások.
|4. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket
|
1. Nyissa meg a Windows Start menüjét.
2. Keresse meg és nyissa meg az Autodesk Accesst.
3. Tekintse át az elérhető frissítéseket.
4. Kattintson a termékhez tartozó Frissítés elemre.
5. A telepítés után indítsa újra a terméket.
|A frissítések olyan hibajavításokat és fejlesztéseket tartalmaznak, amelyek elhárítják a szolgáltatásokkal és munkafolyamatokkal kapcsolatos ismert problémákat.
|5. lépés: Végezzen tesztelést új fájlban vagy tiszta környezetben
|
1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.
2. Hozzon létre egy új fájlt, vagy nyisson meg egy ismert munkafájlt.
3. Tesztelje a szolgáltatást vagy a munkafolyamatot.
|Ez segít meghatározni, hogy a probléma a fájllal vagy a termékkörnyezettel kapcsolatos-e.
|6. lépés: Tiltsa le az egyéni beállításokat vagy profilokat
|
1. Nyissa meg a termékbeállításokat.
2. Váltson alapértelmezett munkafolyamatra vagy profilra.
3. Tiltsa le az esetleges egyéni konfigurációkat.
4. Indítsa újra a terméket.
|Az egyéni beállítások, munkaterületek vagy konfigurációk felülírhatják az alapértelmezett viselkedést és problémákat okozhatnak.
|7. lépés: Ellenőrizze a bővítményeket és a kiegészítéseket
|
1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.
2. Tiltsa le az esetlegesen telepített bővítményeket és beépülő modulokat.
3. Indítsa újra a terméket.
4. Tesztelje a szolgáltatást.
|A bővítmények és a kiegészítések ütközhetnek a beépített funkciókkal és megzavarhatják a munkafolyamatokat.
|8. lépés: Ellenőrizze a felhasználói engedélyeket
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1. Győződjön meg arról, hogy a rendszer felhasználói fiókja teljes hozzáféréssel rendelkezik a termékhez
2. Ha felügyelt környezetet használ, lépjen kapcsolatba az informatikai részleggel
3. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel
|Egyes szolgáltatásokhoz meghatározott engedélyek szükségesek, és a korlátozott környezetek blokkolhatják a funkciókat.
|9. lépés: Zárja be a háttérben futó alkalmazásokat és folyamatokat
|
1. Nyomja meg a „Ctrl + Shift + Esc” billentyűkombinációt.
2. Nyissa meg a Feladatkezelőt.
3. Zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
4. Indítsa el újra az Autodesk-terméket.
|Más alkalmazások hatással lehetnek a szolgáltatás működésére vagy erőforrásokat használhatnak.
|10. lépés: Javítsa ki vagy telepítse újra a terméket (ha szükséges)
|
1. Lépjen az „Alkalmazások és szolgáltatások” területre.
2. Keresse meg az Autodesk-termékét.
3. Válassza a Módosítás / Javítás lehetőséget (ha elérhető).
4. Ha a javítás sikertelen, távolítsa el a terméket, majd telepítse újra.
|Ez elhárítja a telepítéssel vagy a sérült termékösszetevőkkel kapcsolatos, mélyebb problémákat.
|Lépés
|Útmutató
|Miért szükséges ez a lépés?
|1. lépés: Indítsa újra a Macet
|
1. Kattintson az Apple menüre.
2. Válassza az Újraindítás lehetőséget.
3. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket.
|Törli a rendszerállapotot, és visszaállítja a háttérfolyamatokat.
|2. lépés: Indítsa újra az Autodesk-terméket
|
1. Zárja be teljesen a terméket.
2. Nyissa meg újra.
3. Tesztelje újból a szolgáltatást.
|Az ideiglenes alkalmazásproblémák befolyásolhatják a munkafolyamatokat.
|3. lépés: Állítsa alaphelyzetbe a termékbeállításokat
|
1. Zárja be az Autodesk-terméket.
2. Nyissa meg újra, és közben aktiválja a visszaállítást (termékenként eltérő módon).
3. Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat.
|Visszaállítja a sérült vagy ütköző konfigurációs beállításokat.
|4. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket
|
1. Lépjen a https://manage.autodesk.com weboldalra.
2. Töltse le és telepítse az elérhető frissítéseket.
3. Indítsa újra a terméket.
|Biztosítja a kompatibilitást, és elhárítja az ismert hibákat.
|5. lépés: Végezzen tesztelést egy új fájlban
|
1. Hozzon létre egy új fájlt.
2. Tesztelje a szolgáltatást.
|Megállapítja, hogy a probléma fájlspecifikus-e.
|6. lépés: Tiltsa le a bővítményeket vagy az egyéni konfigurációkat
|
1. Távolítsa el vagy tiltsa le a bővítményeket.
2. Indítsa újra a terméket.
|A bővítményekből vagy egyéni beállításokból eredő ütközések hibákat okozhatnak a munkafolyamatokban.
|7. lépés: Ellenőrizze az engedélyeket és a rendszerbeállításokat
|
1. Ellenőrizze a macOS-engedélyeket
2. Ellenőrizze a rendszerbeállításokat
3. Győződjön meg róla, hogy teljes hozzáféréssel rendelkezik
|A korlátozott engedélyek blokkolhatják a szolgáltatásokat.
Ezt gyakran a következők okozzák:
Helytelenül konfigurált beállítások
Egyéni profilok vagy munkaterületek
Elavult termékverzió
Bővítményütközések
Ez általában a következőket jelezheti:
Fájlspecifikus konfigurációs problémák
Sérült fájl
Nem támogatott fájltartalom
Ennek a következő okai lehetnek:
Egyéni munkaterület vagy felhasználóifelület-elrendezés
Eltérő termékverziók
Eltérő felhasználói konfigurációk
Példák gyakori kiváltó okokra:
Nemrégiben történt frissítés
Újonnan telepített bővítmény
A beállítások vagy a konfiguráció módosítása
Igen, a beállítások visszaállításával a legtöbb konfigurációval kapcsolatos problémát elháríthatja anélkül, hogy az hatással lenne a fájlokra.
Nem, ezek a műveletek az alkalmazást állítják vissza, nem pedig a projektfájlokat.
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