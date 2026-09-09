Licencaktiválással vagy eszközkorláttal kapcsolatos problémák

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Licencaktiválási vagy eszközkorláttal kapcsolatos problémák különböző okokból fordulhatnak elő az Autodesk-termékekben. Ezek a problémák gyakran a fiók konfigurációjával, az eszközhasználati korlátokkal, a hálózati kapcsolattal vagy a rendszer licencelési összetevőivel kapcsolatosak. Sok esetben a problémát nem egyetlen gond, hanem több tényező kombinációja okozza, például a több eszközön való bejelentkezés, az elavult licencelési szolgáltatások vagy az Autodesk-kiszolgálókhoz való korlátozott hozzáférés.
Ez a cikk egy részletes hibaelhárítási munkafolyamatot biztosít, amellyel gyorsan azonosíthatja és elháríthatja a licencaktiválással és eszközkorlátokkal kapcsolatos problémák leggyakoribb okait. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a probléma a fiókjával, az eszközhasználattal vagy a rendszer konfigurációjával kapcsolatos-e.
Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).
|Lépés
|Útmutató
|Miért szükséges ez a lépés?
|1. lépés: Indítsa újra a rendszert
|
1. Indítsa újra a számítógépet.
2. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket.
|Törli a gyorsítótárazott licencelési munkameneteket, és visszaállítja a szolgáltatásokat.
|2. lépés: Jelentkezzen ki, majd újra jelentkezzen be
|
1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.
2. Kattintson a profil- vagy felhasználói ikonra.
3. Válassza a „Kijelentkezés” lehetőséget.
4. Zárja be, majd nyissa meg újra a terméket. Ismét jelentkezzen be.
|A munkamenet frissítése megoldja az ideiglenes hitelesítési problémákat.
|3. lépés: Ellenőrizze az eszközkorlátot
|
1. Zárja be az Autodesk-termékeket az összes többi eszközön.
2. Győződjön meg arról, hogy nem futnak a háttérben.
3. Indítsa újra a terméket az aktuális eszközön.
|Egyszerre csak egy aktív munkamenet engedélyezett. Ha máshol van bejelentkezve, az eszközkorlát-hibákat okozhat.
|4. lépés: Ellenőrizze a licenc-hozzárendelést
|
1. Lépjen a https://manage.autodesk.com weboldalra.
2. Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába.
3. Lépjen a „Termékek és szolgáltatások” területre.
4. Ellenőrizze, hogy a termék hozzá van-e rendelve a fiókjához.
|A hiányzó vagy lejárt licenc megakadályozza az aktiválást.
|5. lépés: Ellenőrizze az Autodesk Licensing Service-t
|
1. Nyomja meg a „Windows + R” billentyűkombinációt.
2. Írja be: services.msc
3. Nyomja le az Enter billentyűt.
4. Keresse meg az „Autodesk Desktop Licensing Service” elemet.
5. Biztosítsa a következőket:
– A szolgáltatás aktívan fut
– Az indítás típusa Automatikus
6. Ha nem fut, kattintson a jobb gombbal, és válassza az Indítás lehetőséget.
|Ez a szolgáltatás szükséges a licenc érvényesítéséhez. Ha nem fut, az aktiválás sikertelen lesz.
|6. lépés: Győződjön meg arról, hogy az Autodesk Desktop Licensing Service naprakész
|
1. Töltse le és telepítse a legfrissebb verziót vagy magát az Autodesk Desktop Licensing Service-t (angol).
|Az elavult licencelési összetevők aktiválási hibákat okozhatnak.
|7. lépés: Győződjön meg arról, hogy a bejelentkezési összetevők naprakészek
|
1. Frissítse a bejelentkezési összetevőket.
– 2024-es és újabb Autodesk-termékverziók
Töltse le és telepítse a legfrissebb verziót vagy magát az Autodesk Identity Managert (angol)
– Autodesk 2020–2023-as termékverziók
Töltse le és telepítse a legfrissebb verziót vagy magát az Autodesk Single Sign-On Component (angol) összetevőt
|Ezek az összetevők kezelik a hitelesítést. Az elavult verziók meggátolhatják a bejelentkezést vagy az aktiválást.
|8. lépés: Ellenőrizze a hálózatot és a szükséges Autodesk URL-címeket
|
1. Győződjön meg arról, hogy hozzáfér az Autodesk-licencelés működéséhez szükséges URL-címekhez (angol).
2. Ideiglenesen tiltsa le a VPN-t vagy a tűzfalat.
3. Próbáljon újra bejelentkezni.
4. Vegye fel a kapcsolatot az informatikai részleggel, ha vállalati hálózaton van.
|Az Autodesk-kiszolgálókhoz való blokkolt hálózati hozzáférés megakadályozza a licenc ellenőrzését.
|9. lépés: Zárja be a háttérben futó Autodesk-folyamatokat
|
1. Nyomja meg a „Ctrl + Shift + Esc” billentyűkombinációt.
2. Nyissa meg a Feladatkezelőt.
3. Zárjon le minden Autodeskkel kapcsolatos folyamatot.
4. Indítsa újra a terméket.
|Az elakadt folyamatok blokkolhatják a licencfrissítést.
|10. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket
|
1. Nyissa meg a Windows Start menüjét.
2. Keresse meg és nyissa meg az Autodesk Access webhelyet.
3. A Frissítések szakaszban tekintse át az elérhető frissítések listáját.
4. Kattintson a Frissítés gombra minden egyes frissíteni kívánt termék mellett.
5. Várja meg, amíg a telepítés befejeződik.
6. Indítsa újra az Autodesk-terméket.
|
Az Autodesk Access egy asztali alkalmazás, amellyel gyorsan és egyszerűen telepítheti a frissítéseket közvetlenül a rendszerről; manuálisan nem kell letöltenie őket.
Megjegyzés: A frissítések az Autodesk Accessen keresztül vagy az Autodesk Account-fiókból való letöltéssel érhetők el. Részletesebb információkért lásd: A szoftver frissítése.
|Lépés
|Útmutató
|Miért szükséges ez a lépés?
|1. lépés: Indítsa újra a Macet
|
Kattintson az Apple menüre
Válassza az Újraindítás lehetőséget
Nyissa meg újra a terméket
|Törli a gyorsítótárazott munkameneteket, és frissíti a rendszerfolyamatokat.
|2. lépés: Jelentkezzen ki, majd újra jelentkezzen be
|
Nyissa meg az Autodesk-terméket.
Kattintson a profil- vagy felhasználói ikonra.
Válassza a „Kijelentkezés” lehetőséget.
Zárja be, majd nyissa meg újra a terméket.
Ismét jelentkezzen be.
|Megoldja a munkamenetekkel és hitelesítéssel kapcsolatos problémákat.
|3. lépés: Ellenőrizze az eszközkorlátot
|
Zárja be az Autodesk-termékeket az összes többi eszközön.
Győződjön meg arról, hogy nem futnak a háttérben.
Indítsa újra a terméket az aktuális eszközön.
|Egyszerre csak egy aktív munkamenet engedélyezett. Ha máshol van bejelentkezve, az eszközkorlát-hibákat okozhat.
|4. lépés: Ellenőrizze a licenc-hozzárendelést
|
Lépjen a https://manage.autodesk.com weboldalra.
Jelentkezzen be az Autodesk Account-fiókjába.
Lépjen a „Termékek és szolgáltatások” területre.
Ellenőrizze, hogy a termék hozzá van-e rendelve a fiókjához.
|A hiányzó vagy lejárt licenc megakadályozza az aktiválást.
|5. lépés: Győződjön meg arról, hogy a licencelési és bejelentkezési összetevők naprakészek
|
Jelentkezzen be a https://manage.autodesk.com weboldalra
Telepítse a telepített Autodesk-termékekhez elérhető összes frissítést.
Indítsa újra a terméket.
|A licencelési és bejelentkezési összetevők össze vannak csomagolva magával a termékkel a macOS rendszeren.
|6. lépés: Ellenőrizze a hálózatot és a szükséges Autodesk URL-címeket
|
Győződjön meg arról, hogy hozzáfér az Autodesk-licencelés működéséhez szükséges URL-címekhez (angol).
Ideiglenesen tiltsa le a VPN-t vagy a tűzfalat.
Próbáljon újra bejelentkezni.
Vegye fel a kapcsolatot az informatikai részleggel, ha vállalati hálózaton van.
|Az Autodesk-kiszolgálókhoz való blokkolt hálózati hozzáférés megakadályozza a licenc ellenőrzését.
|7. lépés: Zárja be a háttérben futó alkalmazásokat
|
Nyomja meg a „Command + Option + Esc” billentyűkombinációt.
Kényszerítse ki a kilépést az Autodesk-alkalmazásokból.
Indítsa újra a terméket.
|A háttérben futó folyamatok blokkolhatják a licencfrissítést.
Ez általában azt jelenti, hogy a termék már fut egy másik eszközön. Zárja be a másik eszközön, és próbálkozzon újra.
Hogyan háríthatom el az eszközkorláttal kapcsolatos problémákat?
Jelentkezzen ki más eszközökről
Zárja be az összes aktív munkamenetet
Jelentkezzen be újra
Példák gyakori okokra:
Nincs licenc hozzárendelve a fiókjához
Lejárt előfizetés
A licencelési szolgáltatás nem fut (Windows)
Elavult azonosító vagy licencelési összetevők
Blokkolt hálózati hozzáférés
Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és ellenőrizze a „Termékek és szolgáltatások” területen.
Igen, de általában egy online ellenőrzést és a licenc érvényesítését követően a termék 30 napig működhet offline állapotban. A 30 napos offline időszak után internetkapcsolatra van szükség az újbóli bejelentkezéshez a licenc érvényesítéséhez.
Nem, ezek a lépések csak a licencelést és a hitelesítést érintik, magukat a fájlokat nem.
Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.
Milyen támogatási szinttel rendelkezik?
A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.