Licencaktiválással vagy eszközkorláttal kapcsolatos problémák

Licencaktiválási vagy eszközkorláttal kapcsolatos problémák különböző okokból fordulhatnak elő az Autodesk-termékekben. Ezek a problémák gyakran a fiók konfigurációjával, az eszközhasználati korlátokkal, a hálózati kapcsolattal vagy a rendszer licencelési összetevőivel kapcsolatosak. Sok esetben a problémát nem egyetlen gond, hanem több tényező kombinációja okozza, például a több eszközön való bejelentkezés, az elavult licencelési szolgáltatások vagy az Autodesk-kiszolgálókhoz való korlátozott hozzáférés.

Ez a cikk egy részletes hibaelhárítási munkafolyamatot biztosít, amellyel gyorsan azonosíthatja és elháríthatja a licencaktiválással és eszközkorlátokkal kapcsolatos problémák leggyakoribb okait. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a probléma a fiókjával, az eszközhasználattal vagy a rendszer konfigurációjával kapcsolatos-e.

Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).