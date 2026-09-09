Telepítéssel, licencaktiválással, összeomlásokkal és fájlokkal kapcsolatos problémák elhárítása.

Licencaktiválással vagy eszközkorláttal kapcsolatos problémák

Licencaktiválási vagy eszközkorláttal kapcsolatos problémák különböző okokból fordulhatnak elő az Autodesk-termékekben. Ezek a problémák gyakran a fiók konfigurációjával, az eszközhasználati korlátokkal, a hálózati kapcsolattal vagy a rendszer licencelési összetevőivel kapcsolatosak. Sok esetben a problémát nem egyetlen gond, hanem több tényező kombinációja okozza, például a több eszközön való bejelentkezés, az elavult licencelési szolgáltatások vagy az Autodesk-kiszolgálókhoz való korlátozott hozzáférés.

 

Ez a cikk egy részletes hibaelhárítási munkafolyamatot biztosít, amellyel gyorsan azonosíthatja és elháríthatja a licencaktiválással és eszközkorlátokkal kapcsolatos problémák leggyakoribb okait. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a probléma a fiókjával, az eszközhasználattal vagy a rendszer konfigurációjával kapcsolatos-e.

 

Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).

Windows esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Indítsa újra a rendszert

1. Indítsa újra a számítógépet.

2. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket.

 Törli a gyorsítótárazott licencelési munkameneteket, és visszaállítja a szolgáltatásokat.
2. lépés: Jelentkezzen ki, majd újra jelentkezzen be

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

2. Kattintson a profil- vagy felhasználói ikonra.

3. Válassza a „Kijelentkezés” lehetőséget.

4. Zárja be, majd nyissa meg újra a terméket. Ismét jelentkezzen be.

 A munkamenet frissítése megoldja az ideiglenes hitelesítési problémákat.
3. lépés: Ellenőrizze az eszközkorlátot

1. Zárja be az Autodesk-termékeket az összes többi eszközön.

2. Győződjön meg arról, hogy nem futnak a háttérben.

3. Indítsa újra a terméket az aktuális eszközön.

 Egyszerre csak egy aktív munkamenet engedélyezett. Ha máshol van bejelentkezve, az eszközkorlát-hibákat okozhat.
4. lépés: Ellenőrizze a licenc-hozzárendelést

1. Lépjen a https://manage.autodesk.com weboldalra.

2. Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába.

3. Lépjen a „Termékek és szolgáltatások” területre.

4. Ellenőrizze, hogy a termék hozzá van-e rendelve a fiókjához.

 A hiányzó vagy lejárt licenc megakadályozza az aktiválást.
5. lépés: Ellenőrizze az Autodesk Licensing Service-t

1. Nyomja meg a „Windows + R” billentyűkombinációt.

2. Írja be: services.msc

3. Nyomja le az Enter billentyűt.

4. Keresse meg az „Autodesk Desktop Licensing Service” elemet.

5. Biztosítsa a következőket:

– A szolgáltatás aktívan fut

– Az indítás típusa Automatikus

6. Ha nem fut, kattintson a jobb gombbal, és válassza az Indítás lehetőséget.

 Ez a szolgáltatás szükséges a licenc érvényesítéséhez. Ha nem fut, az aktiválás sikertelen lesz.
6. lépés: Győződjön meg arról, hogy az Autodesk Desktop Licensing Service naprakész

1. Töltse le és telepítse a legfrissebb verziót vagy magát az Autodesk Desktop Licensing Service-t (angol).

 Az elavult licencelési összetevők aktiválási hibákat okozhatnak.
7. lépés: Győződjön meg arról, hogy a bejelentkezési összetevők naprakészek

1. Frissítse a bejelentkezési összetevőket.

– 2024-es és újabb Autodesk-termékverziók

 

Töltse le és telepítse a legfrissebb verziót vagy magát az Autodesk Identity Managert (angol)

 

– Autodesk 2020–2023-as termékverziók

 

Töltse le és telepítse a legfrissebb verziót vagy magát az Autodesk Single Sign-On Component (angol) összetevőt

 Ezek az összetevők kezelik a hitelesítést. Az elavult verziók meggátolhatják a bejelentkezést vagy az aktiválást.
8. lépés: Ellenőrizze a hálózatot és a szükséges Autodesk URL-címeket

1. Győződjön meg arról, hogy hozzáfér az Autodesk-licencelés működéséhez szükséges URL-címekhez (angol).

2. Ideiglenesen tiltsa le a VPN-t vagy a tűzfalat.

3. Próbáljon újra bejelentkezni.

4. Vegye fel a kapcsolatot az informatikai részleggel, ha vállalati hálózaton van.

 Az Autodesk-kiszolgálókhoz való blokkolt hálózati hozzáférés megakadályozza a licenc ellenőrzését.
9. lépés: Zárja be a háttérben futó Autodesk-folyamatokat

1. Nyomja meg a „Ctrl + Shift + Esc” billentyűkombinációt.

2. Nyissa meg a Feladatkezelőt.

3. Zárjon le minden Autodeskkel kapcsolatos folyamatot.

4. Indítsa újra a terméket.

 Az elakadt folyamatok blokkolhatják a licencfrissítést.
10. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket

1. Nyissa meg a Windows Start menüjét.

2. Keresse meg és nyissa meg az Autodesk Access webhelyet.

3. A Frissítések szakaszban tekintse át az elérhető frissítések listáját.

4. Kattintson a Frissítés gombra minden egyes frissíteni kívánt termék mellett.

5. Várja meg, amíg a telepítés befejeződik.

6. Indítsa újra az Autodesk-terméket.

Az Autodesk Access egy asztali alkalmazás, amellyel gyorsan és egyszerűen telepítheti a frissítéseket közvetlenül a rendszerről; manuálisan nem kell letöltenie őket.

 

Megjegyzés: A frissítések az Autodesk Accessen keresztül vagy az Autodesk Account-fiókból való letöltéssel érhetők el. Részletesebb információkért lásd: A szoftver frissítése.

Mac esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Indítsa újra a Macet

Kattintson az Apple menüre

Válassza az Újraindítás lehetőséget

Nyissa meg újra a terméket

 Törli a gyorsítótárazott munkameneteket, és frissíti a rendszerfolyamatokat.
2. lépés: Jelentkezzen ki, majd újra jelentkezzen be

Nyissa meg az Autodesk-terméket.

Kattintson a profil- vagy felhasználói ikonra.

Válassza a „Kijelentkezés” lehetőséget.

Zárja be, majd nyissa meg újra a terméket.

Ismét jelentkezzen be.

 Megoldja a munkamenetekkel és hitelesítéssel kapcsolatos problémákat.
3. lépés: Ellenőrizze az eszközkorlátot

Zárja be az Autodesk-termékeket az összes többi eszközön.

Győződjön meg arról, hogy nem futnak a háttérben.

Indítsa újra a terméket az aktuális eszközön.

 Egyszerre csak egy aktív munkamenet engedélyezett. Ha máshol van bejelentkezve, az eszközkorlát-hibákat okozhat.
4. lépés: Ellenőrizze a licenc-hozzárendelést

Lépjen a https://manage.autodesk.com weboldalra.

Jelentkezzen be az Autodesk Account-fiókjába.

Lépjen a „Termékek és szolgáltatások” területre.

Ellenőrizze, hogy a termék hozzá van-e rendelve a fiókjához.

 A hiányzó vagy lejárt licenc megakadályozza az aktiválást.
5. lépés: Győződjön meg arról, hogy a licencelési és bejelentkezési összetevők naprakészek

Jelentkezzen be a https://manage.autodesk.com weboldalra

Telepítse a telepített Autodesk-termékekhez elérhető összes frissítést.

Indítsa újra a terméket.

 A licencelési és bejelentkezési összetevők össze vannak csomagolva magával a termékkel a macOS rendszeren.
6. lépés: Ellenőrizze a hálózatot és a szükséges Autodesk URL-címeket

Győződjön meg arról, hogy hozzáfér az Autodesk-licencelés működéséhez szükséges URL-címekhez (angol).

Ideiglenesen tiltsa le a VPN-t vagy a tűzfalat.

Próbáljon újra bejelentkezni.

Vegye fel a kapcsolatot az informatikai részleggel, ha vállalati hálózaton van.

 Az Autodesk-kiszolgálókhoz való blokkolt hálózati hozzáférés megakadályozza a licenc ellenőrzését.
7. lépés: Zárja be a háttérben futó alkalmazásokat

Nyomja meg a „Command + Option + Esc” billentyűkombinációt.

Kényszerítse ki a kilépést az Autodesk-alkalmazásokból.

Indítsa újra a terméket.

 A háttérben futó folyamatok blokkolhatják a licencfrissítést.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Miért látok „elérte az eszközkorlátot” hibaüzenetet?

Ez általában azt jelenti, hogy a termék már fut egy másik eszközön. Zárja be a másik eszközön, és próbálkozzon újra.

 

Hogyan háríthatom el az eszközkorláttal kapcsolatos problémákat?

  • Jelentkezzen ki más eszközökről

  • Zárja be az összes aktív munkamenetet

  • Jelentkezzen be újra

Miért nem tudom aktiválni a licencemet?

Példák gyakori okokra:

  • Nincs licenc hozzárendelve a fiókjához

  • Lejárt előfizetés

  • A licencelési szolgáltatás nem fut (Windows)

  • Elavult azonosító vagy licencelési összetevők

  • Blokkolt hálózati hozzáférés

Hogyan ellenőrizhetem, hogy érvényes licenccel rendelkezem-e?

Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és ellenőrizze a „Termékek és szolgáltatások” területen.

Szükségem van internetkapcsolatra az Autodesk-termékek használatához?

Igen, de általában egy online ellenőrzést és a licenc érvényesítését követően a termék 30 napig működhet offline állapotban. A 30 napos offline időszak után internetkapcsolatra van szükség az újbóli bejelentkezéshez a licenc érvényesítéséhez.

Törli a munkámat a kijelentkezés vagy a licencelés hibaelhárítása?

Nem, ezek a lépések csak a licencelést és a hitelesítést érintik, magukat a fájlokat nem.

Több GYIK mutatása

Segítségre van szüksége? Az Autodesk Assistant a rendelkezésére áll!

Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.

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Milyen támogatási szinttel rendelkezik?

A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.

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