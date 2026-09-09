Telepítéssel, licencaktiválással, összeomlásokkal és fájlokkal kapcsolatos problémák elhárítása.

Az Autodesk-termékek bővítményei és kiegészítései

A bővítmények és kiegészítések további funkciókkal és testreszabási lehetőségekkel fejlesztik tovább az Autodesk-termékeket. Ha azonban elavultak, nem kompatibilisek vagy ütköznek más kiegészítésekkel, esetenként olyan problémákat okozhatnak, mint például a rendszerösszeomlás, hiányzó szolgáltatások vagy nem várt viselkedés.

 

Sok esetben a problémát nem egyetlen bővítmény okozza, hanem olyan tényezők együttese, mint például a verziókompatibilitási problémák, több kiegészítés interakciója vagy a korábbi telepítésekből megmaradt konfigurációk.

 

Ez a cikk részletes hibaelhárítási munkafolyamatot ismertet, amelynek segítségével azonosíthatja és elháríthatja a bővítményekkel és kiegészítésekkel kapcsolatos problémákat. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a problémát egy adott bővítmény, konfiguráció vagy rendszer-interakció okozza-e.

 

Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).

Windows esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Tiltsa le az összes bővítményt és kiegészítést

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

2. Keresse meg a bővítmény- vagy kiegészítéskezelőt (ennek helye termékenként eltér).

3. Tiltsa le vagy kapcsolja ki az összes bővítményt.

4. Zárja be, majd nyissa meg újra a terméket.

5. Tesztelje újra a problémát.

 Ezzel meggyőződhet róla, hogy a problémát bővítmény vagy kiegészítés okozza, nem pedig az alaptermék.
2. lépés: Egyesével engedélyezze újra a bővítményeket

1. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket.

2. Egyesével engedélyezze a bővítményeket.

3. Az egyes bővítmények engedélyezése után indítsa újra a terméket.

4. Minden egyes módosítás után tesztelje a szolgáltatást vagy a munkafolyamatot.

 Ez segít megállapítani, hogy melyik bővítmény okozza a problémát.
3. lépés: Ellenőrizze a bővítmény és a termékverzió kompatibilitását

1. Azonosítsa az Autodesk-termék verzióját.

2. Ellenőrizze a bővítmény dokumentációját vagy forrását.

3. Győződjön meg róla, hogy a bővítmény támogatja az Ön termékverzióját.

4. Tiltsa le az esetleges nem támogatott vagy elavult bővítményeket.

 Előfordulhat, hogy a korábbi verziókhoz készült bővítmények nem működnek megfelelően az újabb termékkiadásokkal.
4. lépés: Bővítmények és kiegészítések frissítése

1. Nyissa meg a bővítmény forrását (Autodesk App Store vagy külső szolgáltató).

2. Keressen elérhető frissítéseket.

3. Töltse le és telepítse a legfrissebb verziót.

4. Indítsa újra az Autodesk-terméket.

 A frissítések gyakran tartalmaznak hibajavításokat és kompatibilitási fejlesztéseket.
5. lépés: Távolítsa el a problémás bővítményeket

1. Nyissa meg az „Alkalmazások és szolgáltatások” területet.

2. Keresse meg a bővítményt vagy a kiegészítést.

3. Válassza ki, és távolítsa el.

4. Indítsa újra a rendszert.

5. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket.

 A hibás vagy nem kompatibilis bővítmények eltávolítása feloldja az ütközéseket és helyreállítja a rendszer stabilitását.
6. lépés: Keressen duplikált vagy ütköző bővítményeket

1. Tekintse át az összes telepített bővítményt.

2. Keressen többféle verziót ugyanazon bővítményből vagy hasonló funkciókat ellátó bővítményeket

3. Tiltsa le vagy távolítsa el az ismétlődő példányokat.

 Az ütköző bővítmények zavarhatják egymást és nem várt viselkedést okozhatnak.
7. lépés: Állítsa vissza a termékbeállításokat

1. Zárja be az Autodesk-terméket.

2. Nyissa meg a Windows Start menüjét.

3. Keresse meg a termék nevét, majd válassza az Alapértelmezett beállítások visszaállítása lehetőséget.

4. Válassza a Visszaállítás lehetőséget.

5. Erősítse meg a visszaállítást.

6. Indítsa el újra a terméket.

 Törli a megmaradt bővítménykonfigurációkat és visszaállítja az alapértelmezett viselkedést.
8. lépés: Indítsa újra a rendszert

1. Indítsa újra a számítógépet.

2. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket.

3. Tesztelje újra a működést.

 Biztosítja, hogy az összes módosítás életbe lépjen, és törli a gyorsítótárazott folyamatokat.

Mac esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Tiltsa le az összes bővítményt és kiegészítést

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

2. Keresse meg a bővítmény vagy kiegészítés beállításait.

3. Tiltsa le az összes kiegészítést.

4. Indítsa újra a terméket.

5. Tesztelje a működést.

 Ezzel meggyőződhet róla, hogy a problémát bővítmény vagy kiegészítés okozza, nem pedig az alaptermék.
2. lépés: Egyesével engedélyezze újra a kiegészítéseket

1. Egyszerre egy kiegészítést engedélyezzen.

2. Minden engedélyezés után indítsa újra a terméket. Tesztelje a szolgáltatást.

 Ez segít megállapítani, hogy melyik bővítmény okozza a problémát.
3. lépés: Ellenőrizze a kompatibilitást

1. Azonosítsa az Autodesk-termék verzióját.

2. Ellenőrizze a bővítmény dokumentációját vagy forrását.

3. Győződjön meg róla, hogy a bővítmény támogatja az Ön termékverzióját.

4. Tiltsa le az esetleges nem támogatott vagy elavult bővítményeket.

 Előfordulhat, hogy a korábbi verziókhoz készült bővítmények nem működnek megfelelően az újabb termékkiadásokkal.
4. lépés: Bővítmények és kiegészítések frissítése

1. Nyissa meg a bővítmény forrását (Autodesk App Store vagy külső szolgáltató).

2. Keressen elérhető frissítéseket.

3. Töltse le és telepítse a legfrissebb verziót.

4. Indítsa újra az Autodesk-terméket.

 A frissítések gyakran tartalmaznak hibajavításokat és kompatibilitási fejlesztéseket.
5. lépés: Távolítsa el a problémás bővítményeket

1. Keresse meg a kiegészítés fájljait vagy alkalmazásait.

2. Távolítsa el őket.

3. Indítsa újra a Macet.

 A hibás vagy nem kompatibilis bővítmények eltávolítása feloldja az ütközéseket és helyreállítja a rendszer stabilitását.
6. lépés: Állítsa vissza a termékbeállításokat

1. Zárja be a terméket.

2. Állítsa alaphelyzetbe a beállításokat (termékenként eltér).

3. Nyissa meg újra, és tesztelje a működést.

 Törli a megmaradt konfigurációkat a kiegészítésekből.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Miért kezdett a termékem összeomlani egy bővítmény telepítése után?

Ezt általában a következők okozhatják:

  • Nem kompatibilis bővítmények

  • Bővítmények közötti ütközések

  • Elavult beépülőmodul-verziók

Miért hiányzik vagy nem működik egy szolgáltatás?

Ez a következő esetekben fordulhat elő:

  • Egy bővítmény felülírja az alapértelmezett működést

  • A bővítmény nem töltődött be megfelelően

  • Kompatibilitással kapcsolatos probléma merült fel

Használhatok egyszerre több bővítményt?

Igen, de:

  • Egyes bővítmények ütközhetnek egymással

  • Az egymást átfedő funkciók nem várt viselkedést okozhatnak

Honnan tudhatom, hogy melyik bővítmény okozza a problémát?

Tiltsa le az összes bővítményt, majd egyesével újra engedélyezze őket, hogy azonosíthassa a forrást.

El kell távolítanom a bővítményeket a probléma elhárításához?

Nem minden esetben, előfordulhat, hogy a bővítmény frissítésével vagy letiltásával elháríthatja a problémát.

A bővítmények eltávolítása törli a munkámat?

Nem, a bővítmények a rendszer működésére vannak hatással, nem pedig a projektfájlokra.

Több GYIK mutatása

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