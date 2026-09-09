Telepítéssel, licencaktiválással, összeomlásokkal és fájlokkal kapcsolatos problémák elhárítása.

Felhőalapú hozzáféréssel és szinkronizálással kapcsolatos problémák Autodesk-termékekben

A Forma Data Management, a BIM 360, az Autodesk Forma vagy más felhőalapú munkafolyamatok használata során problémák merülhetnek fel az Autodesk-termékek felhőalapú hozzáférésével és szinkronizálásával. Ezek a problémák gyakran engedélyekkel, hálózati kapcsolattal, projektkonfigurációval vagy a helyi rendszer és a felhő közötti szinkronizálási viselkedéssel kapcsolatosak.

 

Sok esetben a problémát nem egyetlen hiba okozza, hanem olyan tényezők együttese, mint például a hiányzó hozzáférési engedélyek, a nagy méretű fájlokkal végzett műveletek, a hálózati késés vagy az elavult szinkronizálási összetevők.

 

Ez a cikk részletes hibaelhárítási munkafolyamatot ismertet, amelynek segítségével azonosíthatja és elháríthatja a felhőalapú hozzáféréssel és szinkronizálással kapcsolatos problémák leggyakoribb okait. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a probléma a fiókjával, a projekthozzáféréssel, a szinkronizálási folyamattal vagy a rendszer konfigurációjával kapcsolatos-e.

 

Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).

Windows esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Indítsa újra a rendszert

1. Indítsa újra a számítógépet

2. Indítsa el újra az Autodesk-terméket

 Újraindítja a szinkronizálási folyamatokat, és megszünteti az ideiglenes problémákat.
2. lépés: Jelentkezzen ki, majd újra jelentkezzen be

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket vagy a Desktop Connectort.

2. Jelentkezzen ki az Autodesk Account-fiókjából.

3. Zárja be, majd nyissa meg újra a terméket.

4. Ismét jelentkezzen be.

 Frissíti a hitelesítést, és biztosítja a fiókja megfelelő szinkronizálását a felhőszolgáltatásokkal.
3. lépés: Ellenőrizze a felhőalapú projekthozzáférést és -engedélyeket

1. Lépjen a Forma Data Management/BIM 360 weboldalára egy webböngészőben

2. Nyissa meg a projektet

3. Ellenőrizze a következőket:

– A mappák és a fájlok láthatók

- A fájlok megnyithatók és letölthetők

4. Ha nem:

- Lépjen kapcsolatba a projekt rendszergazdájával.

- Kérje meg, hogy ellenőrizze a hozzáférését.

 A felhőalapú hozzáféréssel kapcsolatos problémákat gyakran hiányzó vagy nem megfelelő engedélyek okozzák.
4. lépés: Ellenőrizze a megfelelő fiókot és projektet

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

2. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő Autodesk Account-fiókba van bejelentkezve.

3. Válassza ki a megfelelő felhőcsomópontot vagy fiókot.

4. Nyissa meg a megfelelő projektet.

 A nem megfelelő fiók vagy csomópont használata megakadályozhatja a felhőbeli projektekhez való hozzáférést.
5. lépés: Ellenőrizze a Desktop Connector állapotát

1. Keresse meg az Autodesk Desktop Connector ikonját.

2. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás fut.

3. Ellenőrizze a szinkronizálási állapot ikonját:

Zöld → Szinkronizálva

Kék → Szinkronizálás folyamatban

Vörös → Meghiúsult

 A Desktop Connector kezeli a helyi rendszer és a felhőtárhely közötti szinkronizálást.
6. lépés: Ellenőrizze, hogy a Desktop Connector naprakész-e

1. Nyissa meg az Autodesk Accesst

2. Keressen Desktop Connector-frissítéseket

3. Telepítse a legfrissebb verziót

4. Indítsa újra a rendszert

 Az újabb verziók megbízhatósági fejlesztéseket és szinkronizálási viselkedéssel kapcsolatos hibajavításokat tartalmaznak.
7. lépés: Ellenőrizze, hogy vannak-e szinkronizálási hibák (nem szinkronizálódó/beragadt fájlok)

1. Keressen olyan fájlokat, amelyek a következőképpen vannak megjelölve:

- Szinkronizálás függőben

- Szinkronizálás meghiúsult

2. Próbálkozzon a következőkkel:

- A fájl szerkesztése és újbóli mentése

- A Desktop Connector manuális frissítése

3. Indítsa újra a Desktop Connectort.

 A gyorsítótárral kapcsolatos hibák vagy a megszakított műveletek a fájlok szinkronizálásának elakadását okozhatják.
8. lépés: Csökkentse a fájl összetettségét vagy a köteg méretét

1. Kerülje sok fájl egyszerre történő feltöltését vagy módosítását

2. A fájlok feltöltését kisebb kötegekben végezze

3. Várja meg a szinkronizálás befejeződését, mielőtt elindítana egy másikat

 Az egyidőben végzett nagyobb műveletek a szinkronizálás meghiúsulását vagy késését okozhatják.
9. lépés: Ellenőrizze a fájl- és mappabeállításokat

1.Tekintse át a mappaneveket a felhőalapú projektben.

2. Győződjön meg róla, hogy nem tartalmazzák a következőket:

- Szóközök a név elején

- Szóközök a név végén

3. Kerülje a rendszermappák átnevezését.

 Az érvénytelen mappanevek vagy a struktúrával kapcsolatos problémák megakadályozhatják a szinkronizálást.
10. lépés: Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és teljesítményt

1.Tesztelje az internetkapcsolat sebességét

2. Próbáljon ki egy másik hálózatot (ha elérhető)

3. Ideiglenesen tiltsa le a VPN-t

4. Próbálkozzon újra a szinkronizálással

 A lassú vagy instabil hálózat miatt megszakadhat a szinkronizálás és a felhőalapú hozzáférés.
11. lépés: Ellenőrizze, hogy van-e szolgáltatáskimaradás

1. Ellenőrizze az Autodesk-felhőszolgáltatás állapotát az Autodesk állapotműszerfalán.

2. Próbálja meg böngészőből elérni a projektjeit

3. Várjon, és ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon újra később

 Előfordulhat, hogy szolgáltatáskimaradás miatt a felhőszolgáltatások ideiglenesen nem érhetők el.

Mac esetén

Lépés Útmutató Miért szükséges ez a lépés?
1. lépés: Indítsa újra a Macet

1. Indítsa újra a Macet

2. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket

 Törli a gyorsítótárazott munkameneteket, és frissíti a rendszerfolyamatokat.
2. lépés: Jelentkezzen ki, majd újra jelentkezzen be

1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.

2. Kattintson a profil vagy a felhasználó ikonjára.

3. Válassza a „Kijelentkezés” lehetőséget.

4. Zárja be, majd nyissa meg újra a terméket.

5. Ismét jelentkezzen be.

 Elhárítja a munkamenettel és a hitelesítéssel kapcsolatos problémákat. Elhárítja a hitelesítéssel és a munkamenettel kapcsolatos problémákat.
3. lépés: Ellenőrizze a felhőalapú hozzáférést a böngészőben

1. Lépjen a Forma Data Management/BIM 360 weboldalára.

2. Nyissa meg a projektet.

3. Győződjön meg róla, hogy hozzáfér a fájlokhoz.

 Megerősíti, hogy a probléma a fiókkal vagy az alkalmazással kapcsolatos.
4. lépés: Ellenőrizze az engedélyeket

1. Győződjön meg róla, hogy hozzá lett adva a projekthez.

2. Szükség esetén lépjen kapcsolatba a projektrendszergazdával.

3. Szükség esetén kérje meg, hogy távolítsa el a fiókját, majd adja hozzá újra.

 Előfordulhat, hogy az engedélyek nincsenek szinkronizálva vagy nem megfelelően lettek hozzárendelve.
5. lépés: Ellenőrizze a megfelelő fiókot és régiót

1. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő felhőrégióhoz (Egyesült Államok, EU stb.) fér hozzá.

2. Győződjön meg róla, hogy a bejelentkezési e-mail-cím megegyezik a hozzárendelt fiók e-mail-címével.

 A nem megfelelő fiók vagy régió használata megakadályozhatja a hozzáférést.
6. lépés: Törölje a böngésző gyorsítótárát (webes hozzáféréssel kapcsolatos problémák esetén)

1. Nyissa meg a böngésző beállításait.

2. Törölje a gyorsítótárat és a cookie-kat.

3. Indítsa újra a böngészőt.

 A böngészővel kapcsolatos problémák blokkolhatják az Autodesk-felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférést.
7. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket

1. Lépjen a https://manage.autodesk.com weboldalra.

2. Töltse le és telepítse a frissítéseket.

3. Indítsa újra a terméket.

 Biztosítja a felhőszolgáltatásokkal való kompatibilitást.
8. lépés: Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és teljesítményt

1.Tesztelje az internetkapcsolat sebességét.

2. Próbáljon ki egy másik hálózatot (ha elérhető).

3. Ideiglenesen tiltsa le a VPN-t.

4. Próbálkozzon újra a szinkronizálással.

 A lassú vagy instabil hálózat miatt megszakadhat a szinkronizálás és a felhőalapú hozzáférés.
9. lépés: Ellenőrizze, hogy van-e szolgáltatáskimaradás

1. Ellenőrizze az Autodesk-felhőszolgáltatás állapotát az Autodesk állapotműszerfalán.

2. Próbálja meg böngészőből elérni a projektjeit.

3. Várjon, és ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon újra később.

 Előfordulhat, hogy szolgáltatáskimaradás miatt a felhőszolgáltatások ideiglenesen nem érhetők el.

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)

Miért nem tudok hozzáférni egy felhőalapú projekthez?

Ezt gyakran a következők okozzák:

  • Hiányzó engedélyek

  • Nem megfelelő fiók vagy bejelentkezés

  • Nincs hozzáadva a projekthez

Miért nem szinkronizálódnak a fájljaim?

Példák gyakori okokra:

  • Hálózati problémák vagy lassú internet

  • Nagyobb fájlokkal végzett műveletek

  • A szinkronizálási folyamat megszakadása

  • Desktop Connectorral kapcsolatos problémák

Miért jelennek meg a mappák üresen a Desktop Connectorban?

Ennek a következő okai lehetnek:

  • Érvénytelen mappanevek (pl. záró szóközök)

  • Hiányzó engedélyek

  • A szinkronizálás meghiúsult vagy függőben van

Miért lassú vagy sikertelen a szinkronizálás?

Ezt a következők okozhatják:

  • Nagyobb kötegek feltöltése

  • Nagy késés vagy rossz minőségű kapcsolat

  • Több, hasonló névvel rendelkező projekt

  • Túl sok fájlmódosítás egyidejű végrehajtása

Miért van hozzáférésem a böngészőben, de a termékben nem?

Ez általában a következőket jelezheti:

  • Engedélyszinkronizálási probléma

  • Nem megfelelő fiók lett kiválasztva a termékben

  • Helyi konfigurációs probléma

Csatlakoznom kell az internethez a felhőszolgáltatások használatához?

Igen, a felhőalapú munkafolyamatokhoz aktív internetkapcsolatra van szükség. Egyes eszközök korlátozottan engedélyezhetik a kapcsolat nélküli munkavégzést.

Több GYIK mutatása

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