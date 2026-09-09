Felhőalapú hozzáféréssel és szinkronizálással kapcsolatos problémák Autodesk-termékekben

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A Forma Data Management, a BIM 360, az Autodesk Forma vagy más felhőalapú munkafolyamatok használata során problémák merülhetnek fel az Autodesk-termékek felhőalapú hozzáférésével és szinkronizálásával. Ezek a problémák gyakran engedélyekkel, hálózati kapcsolattal, projektkonfigurációval vagy a helyi rendszer és a felhő közötti szinkronizálási viselkedéssel kapcsolatosak.
Sok esetben a problémát nem egyetlen hiba okozza, hanem olyan tényezők együttese, mint például a hiányzó hozzáférési engedélyek, a nagy méretű fájlokkal végzett műveletek, a hálózati késés vagy az elavult szinkronizálási összetevők.
Ez a cikk részletes hibaelhárítási munkafolyamatot ismertet, amelynek segítségével azonosíthatja és elháríthatja a felhőalapú hozzáféréssel és szinkronizálással kapcsolatos problémák leggyakoribb okait. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a probléma a fiókjával, a projekthozzáféréssel, a szinkronizálási folyamattal vagy a rendszer konfigurációjával kapcsolatos-e.
Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).
|Lépés
|Útmutató
|Miért szükséges ez a lépés?
|1. lépés: Indítsa újra a rendszert
|
1. Indítsa újra a számítógépet
2. Indítsa el újra az Autodesk-terméket
|Újraindítja a szinkronizálási folyamatokat, és megszünteti az ideiglenes problémákat.
|2. lépés: Jelentkezzen ki, majd újra jelentkezzen be
|
1. Nyissa meg az Autodesk-terméket vagy a Desktop Connectort.
2. Jelentkezzen ki az Autodesk Account-fiókjából.
3. Zárja be, majd nyissa meg újra a terméket.
4. Ismét jelentkezzen be.
|Frissíti a hitelesítést, és biztosítja a fiókja megfelelő szinkronizálását a felhőszolgáltatásokkal.
|3. lépés: Ellenőrizze a felhőalapú projekthozzáférést és -engedélyeket
|
1. Lépjen a Forma Data Management/BIM 360 weboldalára egy webböngészőben
2. Nyissa meg a projektet
3. Ellenőrizze a következőket:
– A mappák és a fájlok láthatók
- A fájlok megnyithatók és letölthetők
4. Ha nem:
- Lépjen kapcsolatba a projekt rendszergazdájával.
- Kérje meg, hogy ellenőrizze a hozzáférését.
|A felhőalapú hozzáféréssel kapcsolatos problémákat gyakran hiányzó vagy nem megfelelő engedélyek okozzák.
|4. lépés: Ellenőrizze a megfelelő fiókot és projektet
|
1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.
2. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő Autodesk Account-fiókba van bejelentkezve.
3. Válassza ki a megfelelő felhőcsomópontot vagy fiókot.
4. Nyissa meg a megfelelő projektet.
|A nem megfelelő fiók vagy csomópont használata megakadályozhatja a felhőbeli projektekhez való hozzáférést.
|5. lépés: Ellenőrizze a Desktop Connector állapotát
|
1. Keresse meg az Autodesk Desktop Connector ikonját.
2. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás fut.
3. Ellenőrizze a szinkronizálási állapot ikonját:
Zöld → Szinkronizálva
Kék → Szinkronizálás folyamatban
Vörös → Meghiúsult
|A Desktop Connector kezeli a helyi rendszer és a felhőtárhely közötti szinkronizálást.
|6. lépés: Ellenőrizze, hogy a Desktop Connector naprakész-e
|
1. Nyissa meg az Autodesk Accesst
2. Keressen Desktop Connector-frissítéseket
3. Telepítse a legfrissebb verziót
4. Indítsa újra a rendszert
|Az újabb verziók megbízhatósági fejlesztéseket és szinkronizálási viselkedéssel kapcsolatos hibajavításokat tartalmaznak.
|7. lépés: Ellenőrizze, hogy vannak-e szinkronizálási hibák (nem szinkronizálódó/beragadt fájlok)
|
1. Keressen olyan fájlokat, amelyek a következőképpen vannak megjelölve:
- Szinkronizálás függőben
- Szinkronizálás meghiúsult
2. Próbálkozzon a következőkkel:
- A fájl szerkesztése és újbóli mentése
- A Desktop Connector manuális frissítése
3. Indítsa újra a Desktop Connectort.
|A gyorsítótárral kapcsolatos hibák vagy a megszakított műveletek a fájlok szinkronizálásának elakadását okozhatják.
|8. lépés: Csökkentse a fájl összetettségét vagy a köteg méretét
|
1. Kerülje sok fájl egyszerre történő feltöltését vagy módosítását
2. A fájlok feltöltését kisebb kötegekben végezze
3. Várja meg a szinkronizálás befejeződését, mielőtt elindítana egy másikat
|Az egyidőben végzett nagyobb műveletek a szinkronizálás meghiúsulását vagy késését okozhatják.
|9. lépés: Ellenőrizze a fájl- és mappabeállításokat
|
1.Tekintse át a mappaneveket a felhőalapú projektben.
2. Győződjön meg róla, hogy nem tartalmazzák a következőket:
- Szóközök a név elején
- Szóközök a név végén
3. Kerülje a rendszermappák átnevezését.
|Az érvénytelen mappanevek vagy a struktúrával kapcsolatos problémák megakadályozhatják a szinkronizálást.
|10. lépés: Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és teljesítményt
|
1.Tesztelje az internetkapcsolat sebességét
2. Próbáljon ki egy másik hálózatot (ha elérhető)
3. Ideiglenesen tiltsa le a VPN-t
4. Próbálkozzon újra a szinkronizálással
|A lassú vagy instabil hálózat miatt megszakadhat a szinkronizálás és a felhőalapú hozzáférés.
|11. lépés: Ellenőrizze, hogy van-e szolgáltatáskimaradás
|
1. Ellenőrizze az Autodesk-felhőszolgáltatás állapotát az Autodesk állapotműszerfalán.
2. Próbálja meg böngészőből elérni a projektjeit
3. Várjon, és ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon újra később
|Előfordulhat, hogy szolgáltatáskimaradás miatt a felhőszolgáltatások ideiglenesen nem érhetők el.
|Lépés
|Útmutató
|Miért szükséges ez a lépés?
|1. lépés: Indítsa újra a Macet
|
1. Indítsa újra a Macet
2. Nyissa meg újra az Autodesk-terméket
|Törli a gyorsítótárazott munkameneteket, és frissíti a rendszerfolyamatokat.
|2. lépés: Jelentkezzen ki, majd újra jelentkezzen be
|
1. Nyissa meg az Autodesk-terméket.
2. Kattintson a profil vagy a felhasználó ikonjára.
3. Válassza a „Kijelentkezés” lehetőséget.
4. Zárja be, majd nyissa meg újra a terméket.
5. Ismét jelentkezzen be.
|Elhárítja a munkamenettel és a hitelesítéssel kapcsolatos problémákat. Elhárítja a hitelesítéssel és a munkamenettel kapcsolatos problémákat.
|3. lépés: Ellenőrizze a felhőalapú hozzáférést a böngészőben
|
1. Lépjen a Forma Data Management/BIM 360 weboldalára.
2. Nyissa meg a projektet.
3. Győződjön meg róla, hogy hozzáfér a fájlokhoz.
|Megerősíti, hogy a probléma a fiókkal vagy az alkalmazással kapcsolatos.
|4. lépés: Ellenőrizze az engedélyeket
|
1. Győződjön meg róla, hogy hozzá lett adva a projekthez.
2. Szükség esetén lépjen kapcsolatba a projektrendszergazdával.
3. Szükség esetén kérje meg, hogy távolítsa el a fiókját, majd adja hozzá újra.
|Előfordulhat, hogy az engedélyek nincsenek szinkronizálva vagy nem megfelelően lettek hozzárendelve.
|5. lépés: Ellenőrizze a megfelelő fiókot és régiót
|
1. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő felhőrégióhoz (Egyesült Államok, EU stb.) fér hozzá.
2. Győződjön meg róla, hogy a bejelentkezési e-mail-cím megegyezik a hozzárendelt fiók e-mail-címével.
|A nem megfelelő fiók vagy régió használata megakadályozhatja a hozzáférést.
|6. lépés: Törölje a böngésző gyorsítótárát (webes hozzáféréssel kapcsolatos problémák esetén)
|
1. Nyissa meg a böngésző beállításait.
2. Törölje a gyorsítótárat és a cookie-kat.
3. Indítsa újra a böngészőt.
|A böngészővel kapcsolatos problémák blokkolhatják az Autodesk-felhőszolgáltatásokhoz való hozzáférést.
|7. lépés: Frissítse az Autodesk-terméket
|
1. Lépjen a https://manage.autodesk.com weboldalra.
2. Töltse le és telepítse a frissítéseket.
3. Indítsa újra a terméket.
|Biztosítja a felhőszolgáltatásokkal való kompatibilitást.
|8. lépés: Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot és teljesítményt
|
1.Tesztelje az internetkapcsolat sebességét.
2. Próbáljon ki egy másik hálózatot (ha elérhető).
3. Ideiglenesen tiltsa le a VPN-t.
4. Próbálkozzon újra a szinkronizálással.
|A lassú vagy instabil hálózat miatt megszakadhat a szinkronizálás és a felhőalapú hozzáférés.
|9. lépés: Ellenőrizze, hogy van-e szolgáltatáskimaradás
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1. Ellenőrizze az Autodesk-felhőszolgáltatás állapotát az Autodesk állapotműszerfalán.
2. Próbálja meg böngészőből elérni a projektjeit.
3. Várjon, és ha a probléma továbbra is fennáll, próbálkozzon újra később.
|Előfordulhat, hogy szolgáltatáskimaradás miatt a felhőszolgáltatások ideiglenesen nem érhetők el.
Ezt gyakran a következők okozzák:
Hiányzó engedélyek
Nem megfelelő fiók vagy bejelentkezés
Nincs hozzáadva a projekthez
Példák gyakori okokra:
Hálózati problémák vagy lassú internet
Nagyobb fájlokkal végzett műveletek
A szinkronizálási folyamat megszakadása
Desktop Connectorral kapcsolatos problémák
Ennek a következő okai lehetnek:
Érvénytelen mappanevek (pl. záró szóközök)
Hiányzó engedélyek
A szinkronizálás meghiúsult vagy függőben van
Ezt a következők okozhatják:
Nagyobb kötegek feltöltése
Nagy késés vagy rossz minőségű kapcsolat
Több, hasonló névvel rendelkező projekt
Túl sok fájlmódosítás egyidejű végrehajtása
Ez általában a következőket jelezheti:
Engedélyszinkronizálási probléma
Nem megfelelő fiók lett kiválasztva a termékben
Helyi konfigurációs probléma
Igen, a felhőalapú munkafolyamatokhoz aktív internetkapcsolatra van szükség. Egyes eszközök korlátozottan engedélyezhetik a kapcsolat nélküli munkavégzést.
Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.
Milyen támogatási szinttel rendelkezik?
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