Felhőalapú hozzáféréssel és szinkronizálással kapcsolatos problémák Autodesk-termékekben

A Forma Data Management, a BIM 360, az Autodesk Forma vagy más felhőalapú munkafolyamatok használata során problémák merülhetnek fel az Autodesk-termékek felhőalapú hozzáférésével és szinkronizálásával. Ezek a problémák gyakran engedélyekkel, hálózati kapcsolattal, projektkonfigurációval vagy a helyi rendszer és a felhő közötti szinkronizálási viselkedéssel kapcsolatosak.

Sok esetben a problémát nem egyetlen hiba okozza, hanem olyan tényezők együttese, mint például a hiányzó hozzáférési engedélyek, a nagy méretű fájlokkal végzett műveletek, a hálózati késés vagy az elavult szinkronizálási összetevők.

Ez a cikk részletes hibaelhárítási munkafolyamatot ismertet, amelynek segítségével azonosíthatja és elháríthatja a felhőalapú hozzáféréssel és szinkronizálással kapcsolatos problémák leggyakoribb okait. A lépések sorrendben való végrehajtásával, valamint az egyes lépéseket követően a termék tesztelésével megállapíthatja, hogy a probléma a fiókjával, a projekthozzáféréssel, a szinkronizálási folyamattal vagy a rendszer konfigurációjával kapcsolatos-e.

Ezt követően hibaelhárítási útmutatókat találhat előbb Windows, majd Mac rendszerhez, végül pedig megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó gyakran ismételt kérdéseket (ezek Windows és Mac rendszerre egyaránt érvényesek).