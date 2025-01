Les textures et les ombrages sont des aspects essentiels de l’animation (anglais), des effets visuels (anglais) et du développement de jeux vidéo (anglais). Ils permettent de créer des environnements virtuels, des personnages et des objets réalistes qui captivent le regard. Les textures fournissent des informations détaillées sur la surface, comme la couleur, la rugosité et la réflectivité, et simulent des matériaux tels que le bois, le métal ou la peau. Les modèles d’ombrage déterminent la façon dont la lumière interagit avec ces états de surface. Ils génèrent des effets tels que des reflets, des ombres et des réflexions.

Associés, les textures et les modèles d’ombrage permettent de reproduire fidèlement la façon dont la lumière interagit avec les surfaces dans le monde réel et, ainsi, de créer des images réalistes. Avec des modèles d’ombrage avancés et un rendu physique réaliste, les artistes et les développeurs parviennent à plonger le spectateur dans un monde virtuel crédible peuplé d’environnements, de personnages et d’objets incroyablement réalistes.



Les logiciels de rendu 3D associent de nombreuses technologies pour l’application des textures et des ombrages aux objets. Le mappage de textures consiste à envelopper des surfaces 3D avec des images 2D au moyen de techniques de mapping UV. La programmation de shaders s’appuie sur des shaders de sommet et de fragment pour calculer l’éclairage (anglais), l’échantillonnage de texture et les calculs d’ombrage, afin d’obtenir un rendu détaillé des apparences de surface.



Le rendu physique réaliste fait appel à des algorithmes complexes pour simuler des interactions réalistes entre la lumière et les surfaces en fonction des propriétés physiques de ces dernières. D’autres techniques, telles que les textures normales et les textures en relief, permettent de simuler les détails d’une surface sans augmenter la complexité géométrique.