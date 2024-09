Le pipeline d’animation 3D comporte plusieurs étapes. Un projet repose généralement sur un concept, un script et un story-board. Les artistes commencent la phase de modélisation et de texturation 3D pour créer les personnages et les accessoires de la scène. Ces éléments entrent ensuite en phase d’animation, où les ossatures complexes des personnages prennent vie et le mouvement des caméras est défini. Des effets et simulations sont alors ajoutés (mouvement des cheveux, du pelage, du feu et des tissus, par exemple). L’éclairage et le rendu des scènes sont les dernières étapes du pipeline d’animation 3D.

À chaque étape du pipeline, les logiciels d’animation 3D améliorent considérablement l’efficacité du workflow, surtout quand ils sont associés à un outil de gestion de projets créatifs qui facilite l’orchestration des projets d’animation, quel que soit le nombre d’équipes, d’artistes ou de ressources impliqués.