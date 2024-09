Les jeux vidéo modernes nécessitent une quantité impressionnante d’éléments de jeu : animations, sons, illustrations et textures 2D, modèles 3D de personnages, bâtiments, véhicules ou de tout autre objet.

Pour répondre aux exigences élevées des amateurs, la plupart des jeux vidéo doivent intégrer des milliers d’éléments complexes, auxquels doivent évidemment s’ajouter des contenus visuels d’une qualité exceptionnelle. Le processus commence généralement par la conceptualisation des éléments de jeu. Les artistes créent des esquisses 2D de différentes versions de ces éléments. Une fois le concept final validé par les parties prenantes, le processus peut se poursuivre. Vient ensuite la modélisation 3D. Au départ, il s’agit d’un modèle grossier qui comporte peu de polygones. Après approbation, des détails plus précis sont spécifiés avec un maillage composé de nombreux polygones. Le résultat est alors plus proche d’un modèle final et il est généralement obtenu à l’aide d’Autodesk Maya ou de 3ds Max.

L’étape suivante est la texturation : des images 2D de couleurs, de motifs et d’autres détails sont enveloppées autour des géométries polygonales du modèle 3D pour leur donner un aspect réaliste. Des effets d’éclairage peuvent être ajoutés pour encore plus de réalisme.

Lors du développement d’un jeu, certains éléments, comme les modèles de personnages, doivent également être riggés et animés afin de contrôler leur dynamique dans le jeu. Dans le secteur des jeux vidéo, Maya est la référence en matière d’animations, grâce à des éléments de jeu qui apportent du mouvement à d’autres éléments tels que des personnages ou des machines. Pour terminer, les développeurs peuvent optimiser des éléments de jeu pour obtenir de meilleures performances sur un système particulier, comme une console ou un PC. Cette étape peut inclure la compression des fichiers d’éléments de jeu (modèles et textures, par exemple) afin de réduire leur taille et d’assurer une exécution plus fluide sur les plates-formes de jeu.