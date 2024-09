Pour réaliser l’ingénierie inverse de pièces matérielles et d’assemblages plus grands, il est nécessaire de capturer des images 3D du matériel et de les importer dans un logiciel d’ingénierie inverse comme Autodesk ReCap Pro ou en tant que modèles de CAO 3D modifiables.

Il s’agit d’une technique répandue pour recréer ou améliorer d’anciennes pièces lorsque les plans de conception sont obsolètes ou indisponibles. Les ingénieurs peuvent ensuite reproduire ou améliorer un produit en l’allégeant, en mettant à jour ses fonctionnalités et sa convivialité, en utilisant des techniques de fabrication et un traitement de fin de vie plus efficaces, en améliorant l’interopérabilité et en augmentant les indicateurs de performance tels que la résistance, la durabilité, la maîtrise des coûts, etc.



De nombreux secteurs d’activité exploitent l’ingénierie inverse de façon respectueuse sur les plans éthique et juridique. Dans les secteurs de l’aéronautique et du design automobile (anglais), l’ingénierie inverse trouve de nombreuses applications, notamment pour rendre les anciens composants plus aérodynamiques, créer des pièces de rechange pour les pièces hors production et numériser des modèles physiques. Dans le domaine du génie biomédical, l’ingénierie inverse joue un rôle essentiel dans la production d’implants, de prothèses, d’outils chirurgicaux et de modèles anatomiques. La conception et l’ingénierie de produits de grande consommation font largement appel à l’ingénierie inverse. Les secteurs de la conception de meubles et de bijoux appliquent l’ingénierie inverse pour créer des moules, des répliques et des éléments complémentaires tels que des ornements et des garnitures.