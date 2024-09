Les nuages de points sont générés à l’aide de technologies et de méthodes de numérisation et de détection telles que le LiDAR, les scanners à lumière structurée, les caméras temps de vol, les sonars, les radars et la photogrammétrie. Ces méthodes capturent des données de géométrie et des informations spatiales sur les objets et les environnements en mesurant les distances, les motifs lumineux ou les réflexions d’ondes. Les données capturées sont ensuite traitées et converties en un jeu de points 3D dotés de coordonnées spatiales. Un post-traitement est généralement effectué afin d’affiner les données, de les rendre plus précises et les convertir dans les formats utilisés par les différents corps de métier et applications.