Les dessins électriques sont des documents techniques qui permettent d'illustrer et d'annoter les conceptions de systèmes électriques. Les techniciens et dessinateurs-projeteurs en électricité utilisent ces documents pour installer les systèmes sur site. Dans les dessins électriques, chaque type de composant et de connexion possède son propre symbole spécialisé, et chaque détail compte.