Autodesk Fusion et AutoCAD LT sont toutes deux des applications de CAO. Autodesk Fusion est un logiciel de modélisation et de fabrication 3D sur le cloud, tandis qu’AutoCAD LT est un logiciel de dessin 2D qui permet de dessiner des objets 3D manuellement. AutoCAD LT s’intègre à des outils spécialisés tels qu’AutoCAD Architecture, Electrical et Mechanical, tandis que Autodesk Fusion est axé sur le design industriel (ingénierie mécanique).



AutoCAD LT est principalement un module de dessin qui crée des machines, des plans de maison, des schémas, des plans d’usine et des mises à jour de modèles 2D et 3D associés. Autodesk Fusion est avant tout un logiciel d’ingénierie qui simule la manière dont la machine se déplace, les assemblages de pièces, la mécanique, l’analyse par éléments finis, la modélisation de surfaces complexes, le rendu et le dessin 2D détaillé basés sur un modèle 3D ou un assemblage mis à jour à chaque modification du modèle 3D.