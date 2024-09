Basé à Tokyo, au Japon, Wise Labo est un bureau d’études impliqué dans divers projets de conseil, conception et planification, privilégiant l’image de marque et l’innovation pour les bureaux et les infrastructures commerciales, les appartements de standing et même la construction navale. Mitsuru (Mitch) Sakairi, président et directeur de la création de la société, promeut un principe de conception qu’il appelle hitokotoba, qui favorise le bien-être, la communication entre les personnes et la vitalité dans les espaces communs. Son objectif est de déterminer les besoins et les exigences des clients, et d’y répondre grâce à la puissance de la conception.