Basé sur plus de 40 ans d’innovation avancée dans le domaine de la FAO, le logiciel Fusion répond aux besoins de fabrication modernes. Sa CAO/FAO intégrée permet à votre entreprise de rester compétitive et de prospérer dans un secteur qui évolue rapidement.

Rationalisez vos workflows et accélérez l’innovation en intégrant de manière transparente le prototypage rapide, l’usinage CNC, la fabrication de tôlerie et la conception pour la fabrication (anglais). Apportez à votre équipe des fonctionnalités de fabrication avancées qui lui permettent de convertir les idées en réalité avec une précision et une efficacité inégalées. Offrez ainsi à votre entreprise en plein essor la capacité d’améliorer ses processus et de bâtir une croissance durable.

Obtenez un avantage concurrentiel dès aujourd’hui avec des résultats supérieurs et des produits de meilleure qualité.