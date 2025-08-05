Fusion, le point de départ de la fabrication intelligente

Prototypage rapide, usinage CNC, fabrication de tôlerie et conception pour la fabrication : offrez à votre équipe des outils avancés de fabrication qui lui permettent de concrétiser ses idées de manière précise et efficace.

Des fabricants et des ateliers CNC du monde entier choisissent Fusion pour la fabrication avancée

Homme travaillant sur des machines CNC à l’aide d’Autodesk Fusion.

Donnez à votre équipe un avantage concurrentiel grâce à une technologie de fabrication de pointe

Basé sur plus de 40 ans d’innovation avancée dans le domaine de la FAO, le logiciel Fusion répond aux besoins de fabrication modernes. Sa CAO/FAO intégrée permet à votre entreprise de rester compétitive et de prospérer dans un secteur qui évolue rapidement.

Rationalisez vos workflows et accélérez l’innovation en intégrant de manière transparente le prototypage rapide, l’usinage CNC, la fabrication de tôlerie et la conception pour la fabrication (anglais). Apportez à votre équipe des fonctionnalités de fabrication avancées qui lui permettent de convertir les idées en réalité avec une précision et une efficacité inégalées. Offrez ainsi à votre entreprise en plein essor la capacité d’améliorer ses processus et de bâtir une croissance durable.

Obtenez un avantage concurrentiel dès aujourd’hui avec des résultats supérieurs et des produits de meilleure qualité.

Optimisez vos résultats commerciaux

Modernisation des workflows avec l’automatisation et l’IA

Rationalisez vos processus, gagnez en efficacité et accélérez la mise sur le marché tout en limitant les erreurs et les incohérences grâce aux fonctionnalités intégrées d’IA et d’automatisation.

Augmentation de la productivité grâce à des outils intégrés de manière transparente

Améliorez le travail d’équipe, synchronisez les intervenants et réduisez les délais à l’aide des outils intégrés de CAO/FAO et de gestion des données en temps réel.

Amélioration de la précision à l’aide de capacités d’usinage avancées

Affinez la précision en tirant parti des stratégies complètes d’usinage, dont l’usinage multiaxe, le palpage, l’ébavurage et la reconnaissance automatique des perçages.

Concentrez-vous sur l’innovation : Fusion s’occupe du reste
Usinage multiaxe

Simplifiez les tâches complexes

 

Gérez des tâches d’usinage complexes avec précision et efficacité grâce à la fonctionnalité multiaxe qui permet d’exécuter des conceptions difficiles à réaliser avec les méthodes classiques.

 

En assurant un usinage précis des pièces sous plusieurs angles, les mouvements multiaxes réduisent le besoin d’intervention manuelle et limitent les erreurs.

En savoir plus sur les stratégies d’usinage multiaxe
Femme utilisant Fusion pour l’automatisation de la FAO.

Préservez l’intégrité des données et collaborez en toute simplicité

 

Optimisez le processus d’usinage, facilitez la prise en main pour les opérateurs de tous niveaux et améliorez l’efficacité de leur travail grâce aux fonctionnalités d’automatisation de la FAO. Automatisez les tâches complexes, sélectionnez des trajectoires de coupe efficaces et réduisez le temps d’usinage ainsi que le gaspillage de matériaux.

 

L’identification automatisée des perçages rationalise la détection et l’usinage des trous. Les tâches manuelles sont ainsi diminuées et la cohérence assurée. L’ébavurage automatisé élimine rapidement les bavures, ce qui améliore la qualité esthétique et fonctionnelle des pièces avec des bords et des surfaces plus lisses.

En savoir plus sur l’automatisation de la FAO (anglais)
Palpeur CNC

Réduisez les erreurs et améliorez la qualité

 

Alignez rapidement et précisément des pièces sur 3, 4 ou 5 axes, accélérez la configuration et améliorez la précision d’usinage grâce aux outils de palpage et d’inspection de Fusion. Convertissez un processus manuel de plusieurs heures en une tâche de quelques minutes, avec des pièces positionnées avec précision pour les opérations d’usinage ultérieures, tout en limitant les erreurs et en augmentant la productivité globale.

 

Exploitez les résultats avancés de l’inspection de surface pour calculer l’alignement optimal des pièces, en compensant les défauts d’alignement ou les attachements imprécis. Utilisez les données d’inspection générées par la machine pour optimiser les stratégies d’usinage, assurer une haute précision et réduire le risque de mise au rebut des pièces en raison d’un manque de précision des configurations.

En savoir plus sur le palpage, l’inspection et l’alignement des pièces
Femme utilisant la conception générative d’Autodesk Fusion.

Optimisez l’utilisation des matériaux

 

Générez rapidement des présentations 2D de pièces de tôlerie pour une découpe CNC efficace. Assurez une préparation et un positionnement précis des pièces pour la coupe, et réduisez ainsi le temps de configuration et les erreurs.

 

Des algorithmes d’imbrication avancés optimisent l’utilisation des matériaux et limitent le gaspillage pour une fabrication de tôlerie plus économique et plus durable.

En savoir plus sur la fabrication de tôlerie
Fabrication additive à base de métaux

Augmentez la productivité et tirez le meilleur parti des matériaux

 

Envoyez des conceptions pour l’impression 3D sans utiliser d’outils de conversion supplémentaires, et accélérez ainsi la configuration tout en réduisant les erreurs potentielles. Les outils de conception associative automatisent la création de géométries complexes et l’impression de structures de support, et permettent de produire les conceptions les plus détaillées avec précision et cohérence.

 

Fusion prend également en charge un large éventail de matériaux, ce qui vous permet de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins spécifiques. Assurez-vous que les pièces sont non seulement fonctionnelles, mais aussi économiques et de haute qualité.

En savoir plus sur la fabrication additive

Plans et tarifs d’Autodesk Fusion

Profitez d’options d’achat flexibles qui répondent à vos besoins actuels et futurs.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE FABRICATION

Autodesk Fusion for Manufacturing

Autodesk Fusion for Manufacturing est une plate-forme cloud qui offre des outils intégrés de CAO, de FAO, d’IAO, de conception de cartes de circuits imprimés et de gestion des données. Elle permet l’usinage 3 axes, le fraisage 4 et 5 axes, et comprend de nombreuses fonctionnalités :

  • Usinage complet, de la 2D jusqu’au 5 axes
  • Découpe, fraisage, tournage et tournage-fraisage
  • Automatisation de la fabrication
  • Inspection et palpage des pièces
  • Post-processeurs gratuits et modifiables

 

 / an 

EN SAVOIR PLUS

Fonctionnalités clés de fabrication

Autodesk Fusion

Autodesk Fusion est une plate-forme cloud qui offre des outils intégrés de CAO, de FAO, d’IAO, de conception de cartes de circuits imprimés et de gestion des données. Elle permet le fraisage 2 et 3 axes, et comprend de nombreuses fonctionnalités :

  • Ébauche adaptative
  • Tournage
  • Fabrication additive par dépôt de fil en fusion
  • Découpe au jet d’eau, au laser et au plasma

Essayer Autodesk Fusion gratuitement pendant 30 jours

 

 / / an 

OBTENIR UNE DÉMO

Développez les capacités de votre équipe grâce à un vaste écosystème de partenariats pour la fabrication

Les intégrations avec les principaux fabricants d’équipements permettent de rationaliser les tâches courantes. En savoir plus sur les partenariats d’Autodesk (anglais) avec les leaders du secteur.