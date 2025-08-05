Alignez rapidement et précisément des pièces sur 3, 4 ou 5 axes, accélérez la configuration et améliorez la précision d’usinage grâce aux outils de palpage et d’inspection de Fusion. Convertissez un processus manuel de plusieurs heures en une tâche de quelques minutes, avec des pièces positionnées avec précision pour les opérations d’usinage ultérieures, tout en limitant les erreurs et en augmentant la productivité globale.
Exploitez les résultats avancés de l’inspection de surface pour calculer l’alignement optimal des pièces, en compensant les défauts d’alignement ou les attachements imprécis. Utilisez les données d’inspection générées par la machine pour optimiser les stratégies d’usinage, assurer une haute précision et réduire le risque de mise au rebut des pièces en raison d’un manque de précision des configurations.