Un logiciel de programmation de fraisage-tournage est un logiciel de fabrication assistée par ordinateur (FAO) conçu pour la programmation et le contrôle des machines de fraisage-tournage multiaxe. Une machine de fraisage-tournage est un centre d’usinage avancé qui combine des capacités de fraisage et de tournage. Ainsi, l’usinage complet de pièces complexes s’effectue dans une seule et même configuration.

Un logiciel de programmation de fraisage-tournage comme Autodesk Fusion fournit des outils et des fonctionnalités pour créer des programmes CNC (Computer Numerical Control) destinés aux machines de fraisage-tournage. Il permet aux utilisateurs de définir des opérations d’usinage, des trajectoires d’outils et des paramètres de coupe pour les opérations de fraisage et de tournage. Il prend également en compte les capacités de la machine, comme les mouvements multiaxes simultanés, l’usinage en direct et les mouvements de broche et de tourelle synchronisés.