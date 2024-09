Twinmotion for Revit on saatavana kaikkiin Revit-tilauksiin, mukaan lukien AEC Collection- ja EDU-tilaukset, Autodesk Flex -tarjonnan ja Revit-kokeiluversion kautta. Siirry Autodeskin Kaikki tuotteet ja palvelut - sivulle ja kirjaudu sisään. Etsi ruutu, jonka nimi on Twinmotion for Revit. Valitse tässä ruudussa Käytä, niin siirryt lataussivulle. Tämän jälkeen sinun on hyväksyttävä käyttöoikeussopimus, jotta voit ladata ohjelmiston asennusohjelman. Käy läpi ohjeistetut vaiheet. Lisätietoja Twinmotion for Revitin käyttämisestä saat Autodeskin tuesta (englanniksi).