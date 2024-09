Du skal muligvis have en aktiveringskode, hvis:

Du er offline og har en permanent licens til et enkeltstående produkt fra 2020 (eller tidligere).

Du har en uddannelseslicens og er offline.

Før du kan anmode om en aktiveringskode, skal du have en anmodningskode. Se Find anmodningskode til manuel aktivering (engelsk) for at få én.

Når du har modtaget den, skal du aktivere din licens på Autodesk Produktregistrering og -aktivering.

Vigtigt: Autodesk understøtter ikke længere manuel offlinegodkendelse for produkter fra 2021 og nyere. Hvis du har en permanent licens til et produkt fra 2021, og du gerne vil bruge det offline, skal du aktivere din software ved at gå online én gang for at registrere dig. Derefter kan du bruge softwaren offline. Denne ændring gælder ikke for abonnement på netværkslicenser eller tidligere versioner, som du allerede har aktiveret offline. Du kan fortsætte med at bruge dem som hidtil.