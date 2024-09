Når du kører din software første gang, vil du sandsynligvis kunne bruge den med det samme. Det skyldes, at godkendelsen af dit produkt udføres automatisk. Normalt er der ikke mere at gøre end at aktivere din software.

I nogle tilfælde vil du måske få vist vinduet Kom i gang, hvori du bedes angive oplysninger om din licens. Du bliver bedt om at vælge mellem tre muligheder for at identificere din licenstype og opgive relaterede oplysninger.

De tre valgmuligheder, der vises på Kom i gang, er: Det nøjagtige ordvalg afhænger af produktversionen.