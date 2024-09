Künstliche Intelligenz spielt eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation der Fertigung, indem Aspekte des Produktionsprozesses automatisiert, erweitert und analysiert werden. KI in der Fertigung steigert die Effizienz, verbessert die Produktqualität und erhält die Wettbewerbsfähigkeit. KI kann beispielsweise CAM-Aufgaben (Computer-Aided Manufacturing) automatisieren, Fehler reduzieren und die Produktionszeiten verkürzen. Sie kann auch in der Automobilbranche eingesetzt werden, indem Aspekte wie die Optimierung der Aerodynamik und der strukturellen Integrität eines Fahrzeugs unter Beibehaltung ästhetischer und funktionaler Anforderungen automatisiert werden. Durch KI entfallen mühsame Aufgaben, die viel Zeit und Aufwand kosten.

KI gibt Ingenieuren und Konstrukteuren mehr Zeit, sich auf Innovationen zu konzentrieren und so die Einführung neuer Produkte zu beschleunigen. Sie optimiert den Betrieb und bietet tiefere Einblicke in die Produktionsprozesse. Durch den Einsatz von KI können Hersteller ihren Betrieb digital transformieren, zukünftige Trends besser vorhersagen und sich an die sich verändernden Marktanforderungen anpassen. So können sie sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern.