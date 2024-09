FABRIKPLANUNG

Der Fabrikentwurf wird von Personen in produktionstechnischen Rollen wie etwa Industrieingenieuren durchgeführt. Architekten und Bauunternehmern kommt es zu, Gebäudedaten beizusteuern, denn diese sind nützlich, um den Fabrikentwurf mit Kontext zu versehen und Probleme bei der Anlageninstallation zu vermeiden. Einen besonderen Wert für viele Projektbeteiligte in nachgelagerten Phasen, z. B. Anlagenmanager, stellen Fabrikentwürfe in Form von einfach verfügbaren und in Gebäudedaten integrierten 3D-Modellen dar.