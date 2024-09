Kundenspezifische Projekte erfordern eine enge Beziehung zwischen Anlagenlieferanten, Kunden und externen Partnern. Wenn es aber Schwachstellen in diesen Beziehungen gibt, kann dies ein Hindernis für zukünftige Projekte darstellen. In dieser Studie empfiehlt Forrester Consulting einen Weg in die Zukunft für Ausrüstungslieferanten.