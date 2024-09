Die App ProModel for AutoCAD unterstützt Produktionsingenieure von Anfang an bei der Optimierung der Fabrikplanung. Erstellen Sie gleichzeitig räumlich genaue Layouts und Simulationsmodelle. Simulieren Sie das skalierte Modell direkt in AutoCAD. Nehmen Sie Änderungen am Layout und an Prozessen vor, testen und validieren Sie diese, stellen Sie das Modell anschließend fertig und zeigen Sie es in 3D an.