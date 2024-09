Software-Anwendungen in Konstruktion und Entwicklung unterstützen die Produktentwicklung durch die Automatisierung von Aufgaben und Datenmanagement. Die bei der Konstruktion und Entwicklung generierten Daten spielen eine entscheidende Rolle bei nachfolgenden Aktivitäten im Produktlebenszyklus, wie Beschaffung, Fertigung, Inbetriebnahme und Support. Es ist wichtig, dass die von den Konstruktions- und Entwicklungsanwendungen erstellten Daten nahtlos in andere Unternehmenssysteme integriert werden.

Anwendungen für Konstruktion und Entwicklung wie CAD (Computer-Aided Design) und CAE (Computer-Aided Engineering) lassen sich in Software für Produktdatenmanagement (PDM) integrieren, um den Zugriff auf die Dateien zu verwalten und zu steuern. So wird sichergestellt, dass die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Daten zugreifen können. PDM-Software unterstützt PLM-Software (Product Lifecycle Management) bei der Verwaltung von Konstruktions- und Entwicklungsprozessen, wie z. B. der Einführung neuer Produkte (NPI), der Stücklistenverwaltung und der Qualitätskontrolle. Die CAD-Software lässt sich auch in CAM-Software (Computer-Aided Manufacturing) integrieren, die 2D- und 3D-CAD-Daten zur Erstellung von CNC-Werkzeugwegen (Computer Numerical Control) oder Schnittmustern für den 3D-Druck verwendet. Die Integration von CAD und CAM mit Manufacturing Execution Systems (MES) ermöglicht eine effiziente Überwachung, Nachverfolgung und Steuerung der Fertigungsprozesse. Um Produktentwicklungsdaten weiterzugeben, die im gesamten Unternehmen benötigt werden, können Konstruktions- und Entwicklungsanwendungen in Geschäftssysteme integriert werden, beispielsweise in Anwendungen für die Materialbedarfsplanung (MRP) oder ERP-Software (Enterprise Resource Planning).