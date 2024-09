Autodesk Fusion, die Branchen-Cloud für die Fertigung, vernetzt Funktionen, Daten, Menschen und Prozesse über den gesamten Produktentwicklungszyklus hinweg.

CAD, CAM, CAE, Leiterplatten, Datenmanagement (PLM, PDM), MES und vieles mehr sind in einer einheitlichen Lösung integriert, die umfassende Automatisierungen, KI-Funktionen und optimierte Arbeitsabläufe ermöglicht.

Die Autodesk Fusion-Branchen-Cloud stellt über das Autodesk Data Model eine zentrale Quelle für Projektdaten im gesamten Unternehmen und in der gesamten Lieferkette bereit. Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten Zugriff auf dieselben Daten haben, um Wiederholung zu vermeiden, die Produktivität zu steigern und wichtige Einblicke in die Produktentwicklung und Geschäftsabläufe in Echtzeit zu bieten.