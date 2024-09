Ein Daten- und Prozessmanagement, das sich genau an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpasst, bietet Ihnen die Flexibilität, noch heute mit Autodesk PLM zu beginnen und morgen nach Bedarf zu expandieren. Dank des in CAD integrierten Datenmanagements (Englisch) mit Plug-ins für die am häufigsten verwendeten Systeme können alle Projektbeteiligten weiterhin mit den ihnen vertrauten Konstruktionswerkzeugen arbeiten. Das Prozessmanagement standardisiert Arbeitsabläufe für die Zusammenarbeit und Prüfung bei der Konstruktion, für Stücklisten, für das Änderungs- und Qualitätsmanagement, für die Einführung neuer Produkte, für die Zusammenarbeit mit Lieferanten und vieles mehr.

Autodesk PLM unterstützt Sie bei der Standardisierung Ihrer Geschäftsabläufe. Die Software enthält grundlegende PLM-Apps und Dutzende spezialisierte Prozesse ganz ohne Aufpreis. Diese weisen bereits integrierte Arbeitsabläufe auf, die Sie an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen können. Sie brauchen also nicht bei null anzufangen. Implementieren Sie einfach die Funktionen, die Sie brauchen, und wann Sie sie brauchen. Autodesk PLM ist eine zentrale Datenquelle, die alle Daten und Prozesse verwaltet. Dank der offenen API lässt sich PLM einfach in andere Unternehmenssysteme wie ERP und CRM integrieren, sodass Sie Ihre Daten noch umfassender nutzen können.