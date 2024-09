Ingenieure und Konstrukteure nutzen Software für Maschinenbau (Englisch), um Ideen vor der Produktion zu modellieren, zu validieren und zu vermitteln. Zusätzliche Werkzeuge sind verfügbar und teils in die 3D-Konstruktions-software für die Fertigung von Produkten in eine CNC-Maschine oder einen 3D-Drucker integriert. Software für Maschinenbau wird in vielen Branchen eingesetzt, beispielsweise für Industriemaschinen, in der Automobilindustrie und in der Konsumgüterbranche.