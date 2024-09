Was ist 3D-Druck?

3D-Druck mit Fusion ist so einfach wie nie zuvor.

Sie erstellen ein Modell im Arbeitsbereich „Konstruktion“ oder öffnen einen vorhandenen Konstruktionsentwurf.

Dann wechseln Sie zum Arbeitsbereich „Fertigen“ und erstellen ein additives Setup.

Wählen Sie den Drucker und die Druckereinstellungen aus.

Mit den in Fusion integrierten Werkzeugen können Sie Ihre Bauteile automatisch im Grundvolumen Ihres 3D-Druckers ausrichten und anordnen. Falls erforderlich, kann Fusion auch Stützstrukturen erstellen. Wenn Sie fertig sind, können Sie Ihre Modelle in Code umwandeln. Schließen Sie Ihren Drucker an, um den Druckvorgang zu starten.