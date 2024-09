Entwurfssoftware für Leiterplatten

Ja, Autodesk Fusion bietet Funktionen für die Zusammenarbeit, mit denen mehrere Benutzer gleichzeitig am selben Entwurf arbeiten können. Sie können Entwurfsdateien gemeinsam nutzen und in der gleichen Softwareumgebung in Echtzeit kommunizieren. Die Funktionen für die Zusammenarbeit umfassen Versionskontrolle, Kommentare und Zusammenarbeit in Echtzeit.