CNC-Software und -Plattformen wie Autodesk Fusion integrieren CAD und CAM, um Konstruktions- und Fertigungsprozesse so eng wie möglich zu verbinden. Bei der Erstellung eines Entwurfs müssen Ingenieure den Fertigungsprozess von Anfang an im Auge behalten. Nachdem sie mit Rohteilmaterial bestückt wurde, führt die CNC-Maschine die programmierten Operationen aus, einschließlich Schneiden oder Verwenden anderer Werkzeuge während des Bearbeitungsprozesses. Schließlich werden die Werkzeugwege in G-Code umgewandelt, der die Maschinenbewegungen steuert und das fertige Produkt erstellt. Der Arbeitsbereich „Fertigung“ in Autodesk Fusion ist dafür ausgelegt, Werkzeugwege zu interpretieren und als G-Code für eine CNC-Maschine zu exportieren.