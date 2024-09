CAM-Software für die CNC-Bearbeitung

Im Allgemeinen wird Software für die computergestützte Fertigung verwendet, um Werkzeugwege zu erstellen. Wie der Name schon sagt, definieren diese Operationen den Weg, den das Schnittwerkzeug beim Ab- oder Auftragen von Material nimmt. Spezifische Parameter, wie Schnittgeschwindigkeit, Spindelgeschwindigkeit, Bewegungsart, Bahnabstand, Z-Zustellung und mehr, werden in der CAM-Software so definiert, dass sie der spezifischen Anwendung des Benutzers entsprechen, die der Computer verwendet, um den tatsächlichen Werkzeugweg zu generieren. Anschließend übersetzt der Postprozessor die Werkzeugwegdaten in NC-Code, den die Maschine lesen kann.