Das Datenmanagement in Autodesk Fusion nutzt Cloud-Architektur für den nahtlosen Zugriff auf Konstruktionsdateien und die Zusammenarbeit an jedem beliebigen Standort und erhöht so die Flexibilität und Produktivität von Teams. Es ermöglicht den Datenaustausch in Echtzeit, die Stücklistenverwaltung, automatische Aktualisierungen und Versionskontrolle, wodurch Datenverluste reduziert und die Projektverfolgung vereinfacht werden. Im Gegensatz dazu ist das Datenmanagement in SOLIDWORKS ein eigenständiges System, das auf lokale oder serverbasierte Speicher zurückgreift, was die Zugreifbarkeit einschränkt und eine robustere IT-Infrastruktur sowie eine manuelle Verwaltung der Versionskontrolle und von Aktualisierungen erforderlich macht.