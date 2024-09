Autodesk entwickelt eine Reihe von Softwaretools, die den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht werden, darunter Architektur, Ingenieur- und Bauwesen (AEC), Produktentwicklung und Fertigung (D&M) sowie Medien und Unterhaltung (M&E). Diese Softwareprodukte bieten in der Regel Funktionen für CAD (Computer-Aided Design) und/oder CAM (Computer-Aided Manufacturing), die zur Planung und Fertigung von Gebäuden und Produkten verwendet werden können, die wir im täglichen Leben verwenden. Autodesk AutoCAD ist eines der bekanntesten Softwareprodukte, die von Autodesk entwickelt wurden. Architekten, Ingenieure und Baufachleute vertrauen auf CAD-Software, um präzise 2D- und 3D-Zeichnungen der Gebäude zu erstellen, in denen wir leben und arbeiten.

Im Vergleich dazu bietet CAM-Software wie Autodesk Fusion 360 mehr als nur die Konstruktion von Produkten auf einem Bildschirm. Sie bietet zusätzliche Werkzeuge, die verwendet werden können, um die 2D- und 3D-Entwürfe in physische Produkte umzuwandeln, die verkauft und verwendet werden können. CAM-Software bietet in der Regel die Möglichkeit, zusätzliche Daten zu generieren, die zur Steuerung verschiedener Arten von Fertigungsmaschinen wie CNC-Fräsmaschinen, CNC-Drehmaschinen oder 3D-Drucker verwendet werden, um eine digitale 3D-Konstruktion in ein physisches Bauteil umzuwandeln.