Ja, mit den AutoCAD-Web- und Mobil-Apps, die in einem AutoCAD- oder AutoCAD LT-Abonnement enthalten sind, können Architekten auf jedem Computer sowie auf dem Smartphone oder Tablet im Webbrowser auf ihre DWG-Dateien zugreifen. Architekten können in Echtzeit zusammenarbeiten und auf der Baustelle, im Büro und überall sonst auf ihre CAD-Zeichnungen zugreifen. Autodesk Web-Abonnements unterstützen die Überprüfung für Projektbeteiligte, die am Überprüfungsprozess für die Architektur beteiligt sind, mit Tools zum Anzeigen und Markieren in einem erschwinglichen Web-Abonnement. Weitere Informationen finden Sie hier.

Darüber hinaus ist Autodesk Viewer ein kostenloser Online-Viewer zur Anzeige von Dateien mit Unterstützung für die meisten 2D- und 3D-Formate, einschließlich DWG, STEP, RVT und SolidWorks. Weitere Informationen zu kostenlosen Viewern von Autodesk finden Sie hier.