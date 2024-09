Eine Denkweise, in der digitale Lösungen die Hauptrolle spielen, wartet nicht auf Fortschritte. Sie transformiert Prozesse, verlagert den Speicherort in die Cloud und konzentriert Innovationen. Wenn Ihre Teams BIM-aktivierte Arbeitsabläufe gemeinsam nutzen, sind alle mühelos auf demselben Stand. Und zwar nicht mehr auf Papier, sondern in digitaler Form.