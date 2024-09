BIM und CAD dienen in der Architektur- und Baubranche unterschiedlichen Zwecken, auch wenn sich die Anwendungsmöglichkeiten teilweise überschneiden. BIM-Arbeitsabläufe basieren in der Regel auf einem 3D-Modell, das als zentrales Daten-Repository für die Entwurfsabsicht dient. Dieses Modell enthält detaillierte Daten zu Gebäudekomponenten und ihren Beziehungen. Damit erleichtert es die Zusammenheit und unterstützt den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes. BIM setzt auf informationsreiche parametrische Modellierung in einer gemeinsamen Datenumgebung, die die Interoperabilität unterstützt und alle Projektbeteiligten miteinbezieht.

Im Gegensatz dazu konzentriert sich CAD auf Arbeitsabläufe bei der Entwurfserstellung. Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf der geometrischen Darstellung. CAD verfügt nicht über die alles einbeziehenden Datenfähigkeiten von BIM und erfordert möglicherweise mehr manuelle Aktualisierungen, um die Genauigkeit der Projektdokumentation sicherzustellen.