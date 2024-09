Bei der herkömmlichen Projektabwicklung bewegen sich die Fachbereiche und Aufgaben auf verschiedenen Pfaden und in unterschiedlichen Datensilos. Architekten und Ingenieure arbeiten jeweils in ihren eigenen Anwendungen. Informationen fließen in einer Richtung zu den Bauunternehmern und Handwerkern, die die Pläne umsetzen. Fehler, die bei der Planung übersehen wurden, werden auf der Baustelle sichtbar. Die Arbeiten müssen angehalten werden, und es kommt zu einer Reihe von Planungsänderungen. Überprüfungen, Genehmigungen und Dokumentenverwaltung bewegen sich ebenfalls in ihren eigenen, getrennten Silos.

Im Vergleich zur herkömmlichen Projektabwicklung ist die integrierte Projektabwicklung wesentlich kooperativer und effizienter. Bei dieser Methode definieren alle Projektbeteiligten den Projekterfolg gleich, entwickeln eine gemeinsame Perspektive für Risiken und Nutzen, und die Projektteams können parallel arbeiten statt nacheinander.