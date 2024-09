Architektur, Ingenieur- und Bauwesen sowie Betreiber (AECO, Architecture, Engineering, Construction and Operations) befinden sich an einem Wendepunkt. Die Anforderungen steigen, und die Kunden erwarten mehr, bessere und schnellere Ergebnisse – bei geringerem Risiko. Die Projekte werden immer komplexer und datenreicher, während die Werkzeuge und Prozesse zunehmend fragmentiert sind.



Aus diesem Grund entwickeln wir Forma, die Autodesk-Branchen-Cloud für Architektur, Ingenieur- und Bauwesen sowie Betreiber (AECO). Forma vereinheitlicht teamübergreifend Arbeitsabläufe für Planung, Gestaltung und Betrieb baulicher Umgebungen. Durch den nahtlosen Datenfluss gelangen die richtigen Informationen an die richtige Stelle.