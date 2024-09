Na portálu Autodesk Account mohou správci přidělovat a odebírat přístup k produktům a službám tak často, jak potřebují. Doporučujeme to udělat na konci každého semestru nebo na začátku dalšího semestru, abyste uvolnili místa pro další studenty. To lze provést na portálu odebráním jednotlivého uživatele nebo hromadným odstraněním na úrovni skupiny. Viz část Přidání a odebrání uživatelů.

Jakmile studentovi přiřazení zrušíte, nebude se moci přihlásit ke službě. Ale základní účet a obsah zůstávají stále na svém místě. Pokud potřebujete změnit přidělení přístupu studentovi, můžete ho přidat zpět do účtu nebo skupiny a jeho dřívější práce se znovu zobrazí.