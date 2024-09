Pedagogové se mohou rozhodnout, že k rozmístění licencí až pro 3 000 souběžných studentů na jeden produkt použijí síťový licenční server. Počítače ve třídě nebo laboratoři budou spravovány na základě sériových čísel. Můžete požádat IT správce školy, aby tyto produkty rozmístil nebo to udělat sami. Viz Průvodce pro správce k předplatnému pro vzdělávání.

Poznámka: Aby bylo možné používat některé produkty, například aplikaci Fusion 360 nebo InfraWorks, je nutné, aby studenti potvrdili svůj vlastní nárok a aby měli vlastní účet Autodesk.