Sie können direkt bei Autodesk über ein Angebot verlängern, entweder bei Ihrem Autodesk-Partner oder durch Erstellen Ihres eigenen Angebots in Ihrem Konto bei Autodesk Account – beginnend ab 90 Tagen vor und bis zu 45 Tage nach dem Ablauf- bzw. Verlängerungsdatum.

Wenn Sie an einem Verlängerungsangebot arbeiten, das Änderungen an Ihrem ursprünglichen Abonnement oder aufgrund Ihres Beschaffungsprozesses enthält, stellen Sie sicher, dass Sie die automatische Verlängerung deaktivieren, bis das Angebot fertiggestellt und realisiert wurde. So verhindern Sie, dass eine falsche Verlängerung verarbeitet wird.

Angebot über Partner oder Autodesk-Vertrieb

Wenn Sie Ihre Verlängerung über ein Angebot vornehmen möchten, arbeiten Sie mit Ihrem aktuellen bevorzugten Partner zusammen, suchen Sie einen neuen Partner, oder wenden Sie sich an den Autodesk-Vertrieb. Angebote können an beliebige Mitarbeiter des Unternehmens und bis zu vier weitere Kontakte gesendet werden.

Angebot im Konto bei Autodesk Account

Sie haben die Möglichkeit, Verlängerungsangebote über ihr Konto bei Autodesk Account zu erstellen.

Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an, und navigieren Sie zu Rechnungen und Bestellungen > Abonnements und Verträge. Wählen Sie das Menü Mehrfachaktionen und anschließend Verlängern aus. Abonnements, die für ein Verlängerungsangebot infrage kommen, werden nach Kundennummer (CSN), Währung und Zahlungsmethode gruppiert. Wählen Sie die Gruppe aus, und deaktivieren Sie alle Abonnements, die nicht in das Angebot einbezogen werden sollen. Wählen Sie Angebot erstellen aus. Wählen Sie die Option als Optionsfeld und schwarze Schaltfläche unter den anderen Verlängerungsoptionen aus. Überprüfen Sie Abonnementlaufzeit und -mengen, und stellen Sie sicher, dass die Kundendaten die richtigen Informationen enthalten. Fügen Sie bis zu vier Angebotsempfänger hinzu. Wählen Sie Angebot anfordern aus.

Käufer können auch ein Selfservice-Verlängerungsangebot für eine einzelne Verlängerung erstellen, indem sie auf der Seite Abonnements und Verträge auf ein Abonnement klicken.

Berechtigung für Selfservice-Angebote

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um ein Selfservice-Angebot anzufordern:

Es muss sich um ein neues Abonnement, die Anpassung von Verlängerungsdaten oder eine Verlängerung handeln.

Verlängerungsangebote lassen sich nicht mit Angeboten für neue Käufe oder Anpassungen von Verlängerungsdaten kombinieren.

Die Partnernummer (CSN) muss identisch sein, falls ein eingetragener Vertreter beteiligt ist.

Kundennummer (CSN) und Währung müssen für alle Abonnements gleich sein.

Folgendes ist nicht zulässig:

Währungsänderungen

Hinzufügen von Lizenzplätzen in Ihrem Konto bei Autodesk Account

Erfolgspläne oder wertbasierte Kaufoptionen

Eröffnen einer neuen Kreditlinie

Startdatum in der Zukunft

Aktualisieren der Adresse, nachdem das Angebot gesendet wurde (neues Angebot erstellen, falls eine Adressänderung notwendig ist)

Stornieren des Angebots (wenden Sie sich an Ihren Autodesk-Partner, um Unterstützung zu erhalten)

Werbeaktionen werden automatisch auf den Einkaufswagen angewendet und erscheinen im Angebot.

Automatisches Angebot

Einige Abonnements erhalten je nach Laufzeit und Berechtigung 30 Tage vor Ablauf automatisch generierte Angebote. Diese Angebote werden an die E-Mail-Adresse des Käufers gesendet und können direkt über die Angebots-E-Mail oder über Ihr Konto bei Autodesk Account erworben werden.

Annehmen eines Angebots und Verlängern

Sie erhalten per E-Mail eine Benachrichtigung mit dem Angebot. Darin enthalten sind die Angebotsnummer, das Ablaufdatum und der Gesamtpreis, einschließlich jeglicher Rabatte.

Um das Angebot anzunehmen und den Kauf zu tätigen, wählen Sie die Option Zur Kasse in der E-Mail aus.

Aktive Verlängerungsangebote lassen sich auch im Abschnitt Rechnungen und Bestellungen > Angebote in Ihrem Konto bei Autodesk Account anzeigen und erwerben.