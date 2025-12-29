Grundlagen der Kontoverwaltung

Wann kann ich mein Abonnement verlängern?

Einige Abonnements können bis zu 90 Tage vor und bis zu 30 bzw. 45 Tage nach dem Ablauf verlängert werden. Der Zeitraum von 45 Tagen nach dem Ablauf wird als Kündigungsprozess bezeichnet und besteht aus drei Phasen.

 

Phase: Abgelaufen

Wenn Ihr Abonnement wegen nicht erfolgter Verlängerung oder nicht erfolgter Zahlung vom Status Aktiv zum Status Abgelaufen wechselt, müssen Sie handeln (zahlen oder verlängern), um zu verhindern, dass das Abonnement ausgesetzt wird. Die Phase Abgelaufen dauert 15 Tage.

 

Phase: Ausgesetzt

Wenn Sie während der Phase Abgelaufen nicht verlängern bzw. keine Zahlung vornehmen, geht Ihr Abonnement in die Phase Ausgesetzt über. Diese Phase bleibt 30 Tage für ein- und dreijährige Abonnements und 15 Tage für einmonatige Abonnements bestehen. Der Produktzugriff wird entzogen, aber Sie können Ihr Abonnement mit dem Status Ausgesetzt weiterhin verlängern oder durch eine Zahlung neu aktivieren, um den Zugriff zurückzuerhalten.

 

Phase: Gekündigt

Wenn Sie weder in der Phase Abgelaufen noch in der Phase Ausgesetzt tätig werden, wird Ihr Abonnement in den Status Gekündigt versetzt, und das Abonnement lässt sich nicht mehr verlängern oder neu aktivieren. Für den Zugriff auf das Produkt müssen Sie ein neues Abonnement erwerben. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Kündigungen Ihres Abonnements aufgrund von Nichtbezahlung einer Kreditlinie möglicherweise eine andere Zahlungsmethode für den Erwerb und die Verlängerung von Abonnements verwenden müssen und dass Sie möglicherweise für zukünftige Bestellungen eine Vorauszahlung leisten müssen.

Wie kann ich mein Testabonnement verlängern?

Testversionen können nicht erneuert oder verlängert werden. Um das Produkt weiterhin verwenden zu können, müssen Sie ein Abonnement erwerben. Weitere Informationen finden Sie unter Umwandeln einer Testversion in ein Abonnement.

Wie kann ich meine persönliche Fusion-Lizenz verlängern?

Sie können eine persönliche Fusion-Lizenz nur verlängern, wenn die aktuelle Lizenz in weniger als 30 Tagen abläuft. Weitere Informationen finden Sie unter So verlängern Sie eine persönliche Lizenz oder greifen auf das Startup-Programm für Fusion zu (.de).

Wie kann ich meine Education-Lizenz verlängern?

Sie erhalten 30 Tage vor Ablauf Ihres einjährigen Education-Vertrags eine Erinnerungs-E-Mail. Weitere Informationen finden Sie unter Verlängerung des Zugriffs auf Software für Aus- und Weiterbildung.

Wie verlängere ich, wenn ich Produkte bei einem Autodesk-Partner erworben habe?

Wenn Sie Produkte bei einem Partner gekauft und keine Transaktion mit Autodesk getätigt haben, wenden Sie sich bezüglich Ihrer Verlängerungsoptionen an den jeweiligen Partner. Die entsprechenden Partnerinformationen finden Sie in Ihrem Konto bei Autodesk Account. Wählen Sie das Produkt in Ihrer Abonnementliste aus, um die Details zu Ihrem Partner anzuzeigen.

Wie verlängere ich, wenn ich Produkte bei einem Autodesk-Verkaufsberater erworben habe?

Bei den meisten Abonnements, die über einen Autodesk-Verkaufsberater erworben wurden, ist die automatische Verlängerung aktiviert, und sie kommen für die auf der Seite Automatische Verlängerung beschriebenen Verlängerungsoptionen infrage. Navigieren Sie zu Abonnements und Verträge in Ihrem Konto bei Autodesk Account, um die Verlängerungsoptionen anzuzeigen.

Wie erfahre ich mein Ablauf-/Verlängerungsdatum?

Das Verlängerungs- oder Ablaufdatum finden Sie in der E-Mail zur Bestellbestätigung und in Ihrem Konto bei Autodesk Account. Wenn die automatische Verlängerung deaktiviert ist, basiert das Ablaufdatum auf der Zeitzone, in der das Abonnement erworben wurde. Wenn die automatische Verlängerung aktiviert ist, ist das Verlängerungsdatum der Tag nach dem Ablaufdatum. Beispiel: Sie erwerben ein einjähriges Abonnement am 10.06.2024. Wenn die automatische Verlängerung deaktiviert ist, werden Ablaufdatum und -uhrzeit auf den 09.06.2025 um 23:59:59 Uhr CET. festgelegt. Wenn die automatische Verlängerung aktiviert ist, wird das Verlängerungsdatum auf den 10.06.2025 um 00:00:00 CET. eingestellt.

Welche Änderungen kann ich vor oder bei der Verlängerung an meinen Abonnements vornehmen?

Sie können je nach Berechtigung die Anzahl Ihrer Lizenzplätze, die Laufzeit oder das Produkt ändern. Änderungen im Hinblick auf Lizenzplätze und Laufzeiten lassen sich in Ihrem Konto bei Autodesk Account vornehmen. Wenn Sie Lizenzplätze hinzufügen, wird dies sofort wirksam. Falls Sie Lizenzplätze entfernen oder die Laufzeit anpassen, treten diese Änderungen erst zum Zeitpunkt der Verlängerung in Kraft. Produktänderungen bei der Verlängerung können über ein Angebot bei Ihrem Autodesk-Partner oder dem Autodesk-Vertrieb vorgenommen werden.

