Der Zeitraum für die manuelle Verlängerung im Rahmen des Bezahlvorgangs beginnt in der Regel bis zu 90 Tage vor dem Verlängerungsdatum und kann sich je nach Berechtigung und geltenden Bedingungen auf bis zu 45 Tage nach dem Verlängerungs-/Ablaufdatum erstrecken. Mit dieser Option verfügen Sie über mehr Kontrolle in Bezug auf den Zeitpunkt Ihrer Zahlung, allerdings ändert sich das Verlängerungsdatum dadurch nicht.

Ihre Verlängerungsoptionen werden in Ihrem Konto bei Autodesk Account angezeigt, und zudem erhalten Sie eine E-Mail vor dem Verlängerungsdatum.

Bei einigen Zahlungsmethoden müssen Sie Ihr Abonnement manuell verlängern, z. B. bei Zahlung mit Konbini oder per Banküberweisung.

Befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail zur Verlängerung.

Manuelles Verlängern eines einzelnen Abonnements

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein einzelnes Abonnement manuell im Rahmen des Bezahlvorgangs in Ihrem Konto zu verlängern:

Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an, und navigieren Sie zu Rechnungen und Bestellungen > Abonnements und Verträge. Wählen Sie in der Abonnementliste ein Produkt und anschließend Verlängern aus. Wenn Sie die Möglichkeit haben, frühzeitig zu verlängern, klicken Sie auf Jetzt verlängern – zur Kasse. Ihre Verlängerung wird dem Einkaufswagen hinzugefügt, in dem Sie die Preise prüfen und den Kauf abschließen können.

Ihr Verlängerungsdatum bleibt unverändert.

Manuelles Verlängern mehrerer Abonnements

Sie können bis zu 100 berechtigte Abonnements manuell im Rahmen des Bezahlvorgangs verlängern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mehrere Abonnements manuell in Ihrem Konto bei Autodesk Account zu verlängern:

Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an, und navigieren Sie zu Rechnungen und Bestellungen > Abonnements und Verträge. Wählen Sie das Menü Mehrfachaktionen und anschließend Verlängern aus. Abonnements, die zusammen verlängert werden können, werden nach Kundennummer (CSN), Währung und Zahlungsmethode gruppiert. Wählen Sie die Abonnements aus, die Sie verlängern möchten, und schließen Sie die Transaktion ab.

Pro Transaktion erhalten Sie eine E-Mail zur Bestellbestätigung. Ihre Verlängerungsdaten bleiben unverändert.