Rechnungen werden am Tag der Verlängerung ausgestellt und sind gemäß den angegebenen Bedingungen zu bezahlen.

Automatische Verlängerung

Wenn Sie die automatische Verlängerung aktivieren, wird am Verlängerungsdatum automatisch eine Rechnung für Ihre Verlängerung erstellt. Diese Rechnung muss gemäß den Bedingungen bezahlt werden, um einen kontinuierlichen Produktzugriff zu gewährleisten.

Nehmen Sie vor dem Verlängerungsdatum in Ihrem Konto bei Autodesk Account alle erforderlichen Änderungen an Ihrem Abonnement (z. B. Hinzufügen oder Entfernen von Lizenzplätzen) oder Ihrer Rechnung (z. B. Bestellnummer) vor. Änderungen können in Ihrem Konto oder über ein neues Verlängerungsangebot Ihres Partners vorgenommen werden.

Falls die Änderungen vor der Verlängerung nicht abgeschlossen werden, wird die automatische Rechnung nicht korrekt erstellt. Das führt dazu, dass innerhalb der Rückgabefrist und der Zahlungsfrist eine Rücksendung durchgeführt werden muss.

Deaktivieren Sie die automatische Verlängerung für alle Produkte, die Sie zurückgeben. Fordern Sie dann das Verlängerungsangebot an, das die erforderlichen Änderungen und ausschließlich die Produkte enthält, die Sie behalten möchten, oder ergreifen Sie die entsprechenden Maßnahmen.

Manuelle Verlängerung im Rahmen des Bezahlvorgangs

In Autodesk Account können Sie im Rahmen des Bezahlvorgangs verlängern und Zahlung auf Rechnung als Zahlungsmethode auswählen, wenn Sie über ein bestehendes Abonnement mit Zahlung auf Rechnung verfügen. Die Rechnung wird ausgestellt und muss gemäß ihren Bedingungen bezahlt werden.

Angebot von Partner

Sie haben die Möglichkeit, 90 Tage vor und bis zu 45 Tage nach dem Verlängerungsdatum ein Verlängerungsangebot bei Ihrem Partner anzufordern.

Wählen Sie bei der Realisierung des Angebots die Option Zahlung auf Rechnung aus, und es wird eine Rechnung erstellt, die gemäß den Zahlungsbedingungen bezahlt werden muss.

Selfservice-Angebot

Die Zahlung auf Rechnung ist bei einer Verlängerung über ein Selfservice-Angebot nur verfügbar, wenn Sie bereits ein anderes Abonnement mit Zahlung auf Rechnung haben.

Ändern von Rechnungsdetails im Konto