Ihre neue Laufzeit wird erst nach dem Ende Ihrer aktuellen Laufzeit wirksam. Bis zum Ablauf der bestehenden Laufzeit fallen keine Gebühren an. Der volle Betrag wird Ihnen am Tag des Beginns Ihrer neuen Laufzeit in Rechnung gestellt.

Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account unter manage.autodesk.com an. Klicken Sie unter „Rechnungen und Bestellungen“ > „Abonnements und Verträge“ auf ein Produkt, um die Abonnementdetails zu öffnen. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Verlängerungsdetails“. Klicken Sie unter „Laufzeit“ auf „Ändern“. Wählen Sie unter „Laufzeit Ihres Abonnements ändern“ eine neue Laufzeit aus. Zum Beispiel: 1 Jahr mit jährlicher Zahlung. Klicken Sie auf „Bestätigen“. Ihre Laufzeitänderung wird mit einem Startdatum bestätigt, und Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail. Sie können die Laufzeit vor diesem Datum erneut ändern.