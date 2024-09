Sobald die Rückerstattung genehmigt und von Autodesk verarbeitet wurde (in der Regel innerhalb von 5 bis 7 Werktagen), erhalten Sie die Gutschrift mit der Zahlungsmethode, die in Ihrem Autodesk Account angegeben ist. Wenn Sie Informationen darüber wünschen, wann die Gutschrift Ihrem Konto gutgeschrieben wird, wenden Sie sich bitte an Ihre kartenausgebende Bank. Der Zugang zu verknüpften Softwarelösungen und Services wird beendet, wenn Ihre Rückerstattung bearbeitet wurde.