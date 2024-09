Die Testversionen von Autodesk-Software geben die verbleibenden Tage an, bevor das Testabonnement abläuft. Bevor Ihre Testversion abläuft, können Sie sie in ein Abonnement umwandeln. Der Testzeitraum kann nicht verlängert werden, aber bei Umwandlung in ein Abonnement können Sie die Software unterbrechungsfrei weiternutzen.