L’animation 3D est une technique qui permet de donner vie à des objets statiques, en donnant l’impression de bouger et d'interagir dans un espace tridimensionnel.

En utilisant l’imagerie de synthèse, vous pouvez créer des scènes et des personnages qui effectuent une gamme incroyable dactions, allant d’un geste subtil à une poursuite complexe à grande vitesse.

Le processus commence avec un logiciel de modélisation 3D, dans lequel vous sculptez vos créations numériques. Ensuite, grâce au squelettage, vous ajoutez un squelette virtuel, donnant à vos personnages la liberté de se déplacer aussi naturellement qu’un être vivant.

Les nouvelles méthodes de logiciels d’animation vont encore plus loin en utilisant la technologie de capture de mouvement (site Web France). Ces outils peuvent enregistrer les mouvements d’un acteur et les transférer directement sur votre personnage numérique pour le rendre plus expressif et réaliste.

Les possibilités des logiciels d’animation 3D sont infinies. Que vous souhaitiez créer des expériences immersives dans les films, des personnages dynamiques pour les jeux vidéo ou des environnements virtuels d’un réalisme saisissant, l’animation 3D est la clé de l'innovation.

Créez des expériences captivantes et saisissantes qui transportent vers de nouvelles réalités.