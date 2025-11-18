Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
L’animation 3D est une technique qui permet de donner vie à des objets statiques, en donnant l’impression de bouger et d'interagir dans un espace tridimensionnel.
En utilisant l’imagerie de synthèse, vous pouvez créer des scènes et des personnages qui effectuent une gamme incroyable dactions, allant d’un geste subtil à une poursuite complexe à grande vitesse.
Le processus commence avec un logiciel de modélisation 3D, dans lequel vous sculptez vos créations numériques. Ensuite, grâce au squelettage, vous ajoutez un squelette virtuel, donnant à vos personnages la liberté de se déplacer aussi naturellement qu’un être vivant.
Les nouvelles méthodes de logiciels d’animation vont encore plus loin en utilisant la technologie de capture de mouvement (site Web France). Ces outils peuvent enregistrer les mouvements d’un acteur et les transférer directement sur votre personnage numérique pour le rendre plus expressif et réaliste.
Les possibilités des logiciels d’animation 3D sont infinies. Que vous souhaitiez créer des expériences immersives dans les films, des personnages dynamiques pour les jeux vidéo ou des environnements virtuels d’un réalisme saisissant, l’animation 3D est la clé de l'innovation.
Créez des expériences captivantes et saisissantes qui transportent vers de nouvelles réalités.
Les logiciels d’animation vous aident à concrétiser vos idées à chaque étape du processus.
Directement de votre imagination à l’écran, les logiciels d’animation 3D tels qu’Autodesk Maya ou Autodesk 3ds Max vous aident à créer les structures de base de vos objets et personnages, qui peuvent ensuite être mappées sur une grille 3D.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Peter Sandeman
Donnez du style à vos objets 3D. La texturation est la façon dont vous « habillez » vos objets et vous leur donnez leur apparence générale. Cette étape rend vos modèles plus réalistes en définissant leurs qualités de surface et leurs détails visuels.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Chris Cragg
Maya offre une fonction pratique de « squelettage rapide » qui automatise la création d’armatures simples, afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses amusantes.
Image publiée avec l’aimable autorisation d’Alexandre Mougenot
L’animation est l’endroit où vos personnages et objets prennent véritablement vie, acquérant les mouvements et les actions qui définissent leur identité et leurs rôles. Grâce aux outils d’animation de Maya, vous pouvez créer des séquences fluides et réalistes pour vous assurer que votre vision se déroule exactement comme vous l’avez imaginé.
Pour les projets nécessitant des foules ou plusieurs personnages, le logiciel de simulation de foule Golaem (site Web É.-U.) s'intègre facilement à Maya afin de remplir vos environnements de comportements et de mouvements réalistes.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Gal Yosef.
L’éclairage et le rendu sont les touches finales qui transforment vos scènes en chefs-d’œuvre visuellement époustouflants. En ajustant l’éclairage, vous pouvez améliorer l’ambiance et ajouter de la profondeur tandis que des techniques de rendu avancées produisent des images ou des vidéos de haute qualité qui exploitent pleinement le potentiel de votre animation 3D.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Lucas Maxfield.
Fusionnez vos éléments animés avec des arrière-plans et des effets pour créer un chef-d’œuvre harmonieux. La composition est la dernière étape pour transformer votre animation 3D, en rassemblant tous les éléments afin de créer une scène cohérente et soignée, d’une clarté et d’un impact saisissants.
Image publiée avec l’aimable autorisation de « KIA Carens » par Soham Rawal, lauréat du Flame Award 2023.
Animez des moments inoubliables pour le cinéma et la télévision grâce aux fonctionnalités logicielles d’animation 3D telles que la modélisation, l’animation, la simulation de foule, les effets, le rendu, et plus encore.
Concevez et animez des personnages, des environnements et des effets pour des expériences de jeu immersives. Créez des éléments audacieux et interactifs qui répondent aux actions des joueurs et intensifient le jeu.
Développez des expériences immersives en RV et RA et des environnements interactifs avec un logiciel d’animation 3D. Concevez des mondes 3D réalistes qui offrent des aventures captivantes et inoubliables.
Logiciel d’animation, de modélisation, de simulation et de rendu 3D pour les films, les jeux et la télévision
Logiciel de modélisation, d’animation et de rendu 3D pour les jeux vidéo et la visualisation de conception
Adaptez les capacités de rendu et de simulation de votre studio en fonction de vos besoins et fournissez à vos artistes de puissants outils de modélisation et d’animation
Que vous recherchiez un aspect stylisé ou hyperréaliste, les outils de création d’animations 3D riches en fonctionnalités peuvent vous aider à donner vie à votre contenu animé. Des cheveux, de la fourrure et de la peau aux environnements complexes, ajoutez les détails les plus fins aux animations et scènes de personnages en 3D, et fournissez un travail de haute qualité qui fidélisera vos clients.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Diego Esteves.
Automatisez les tâches fastidieuses et prenez le contrôle de vos flux de travail d’animation de personnages. Les fonctionnalités d’Autodesk AI telles que MotionMaker et Machine Learning (ML) Deformer sont disponibles dans Maya.
Les deux outils automatisent les tâches répétitives, ce qui permet aux artistes de rester concentrés sur le processus créatif.
Image publiée avec l'aimable autorisation de Nicolas Morel.
Le meilleur logiciel d’animation 3D dispose de tout ce dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de tous les aspects de la modélisation, du squelettage, de l’animation par image clé et par capture de mouvements, de la texturation, de l’éclairage, des effets et du rendu. Itérez plus rapidement, apportez des modifications en temps réel et évitez de perturber votre flux créatif et celui de votre équipe.
L’utilisation d’un logiciel d’animation pour la modélisation 3D facilite l’application des 12 principes de l’animation. Des outils tels que les images clés, les trajectoires de mouvement et le dessin de courbes contribuent à renforcer le septième principe des arcs, qui peut favoriser le réalisme ou vous aider à exagérer pour créer un style particulier. La modélisation 3D répond parfaitement au 11e principe du dessin de solides, selon lequel le poids, la gravité, la lumière et l’ombre sont tous des éléments fondamentaux pour travailler avec l’animation 3D.
Avec un appétit croissant pour le contenu animé (site Web France) de haute qualité et des délais de plus en plus serrés, vous avez besoin de logiciels et de flux de travail d’animation puissants pour évoluer efficacement et répondre à la demande. Les solutions d’animation 3D d’Autodesk (site Web France) peuvent aider à relever ces défis.
Immergez votre public dans votre vision avec des mouvements crédibles à l’écran. Les logiciels d’animation 3D tels que Maya excellent dans ce domaine, avec des fonctionnalités telles que l’animation par images clés, l'animation non linéaire et l’animation par capture de mouvement. De plus, des fonctionnalités telles que la lecture en cache vous permettent de visualiser votre travail en temps réel, ce qui facilite les itérations plus créatives sans avoir besoin de playblasts.
Découvrez les fonctionnalités et outils principaux d’animation 3D disponibles avec les logiciels Autodesk.
Créez des animations de personnages 3D et des actifs d’images de synthèse réalistes grâce à des éléments de modélisation adaptés aux artistes. Ajoutez des détails fins aux accessoires et aux scènes grâce aux outils de texturation et d’ombrage intuitifs.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Tiago Mesquita
L’animation par image clé ou capture de mouvements donne vie à vos personnages 3D (site Web France) en ajoutant des mouvements corporels complexes, des gestes et des expressions faciales.
Image publiée avec l’aimable autorisation d’Enrique Sagasta
Des outils puissants simulent des effets environnementaux tels que des liquides, des gaz, des particules fines et le feu et permettent d’ajouter du réalisme aux aspects physiques d’un personnage comme ses vêtements ou ses cheveux.
Mikros Animation explique comment ils ont repoussé les limites de la narration en animation 3D et équilibré parfaitement l’art et la technologie pour créer Ninja Turtles : Teenage Years (2023) et Bob l’éponge, le film : Éponge en eaux troubles (2020).
Mikros Animation explique comment ils repoussent les limites de la narration dans l’animation 3D et équilibrent parfaitement technologie et pour créer Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem (2023) et The Spongebob Movie : Sponge on the Run (2020).
Découvrez comment les innovateurs du secteur utilisent les logiciels d’animation 3D d’Autodesk pour créer leurs projets.
Regardez la bande démo d’Autodesk Media & Entertainment 2025, qui présente les meilleurs films, émissions de télévision et jeux, avec des réalisations créatives de pointe grâce aux outils d’Autodesk.
Découvrez comment Fortiche a utilisé le plugiciel Golaem pour Maya afin de créer des foules animées pour la saison 2 d’Arcane.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Netflix, Riot Games et Fortiche Production
Découvrez pourquoi un petit studio norvégien a reconstruit son pipeline d’animation pour intégrer OpenUSD à Maya et Arnold.
Image publiée avec l’aimable autorisation de Qvisten Animation
Découvrez comment SQUARE ENIX a repoussé les limites du possible dans le domaine du développement de jeux vidéo grâce aux solutions d’animation Autodesk.
Image publiée avec l’aimable autorisation de © SQUARE ENIX
L’animation 3D évolue à un rythme effréné grâce à des technologies de pointe. Les outils basés sur l’IA simplifient désormais les tâches complexes et accélèrent la production tandis que le rendu en temps réel (site Web France) vous permet de visualiser instantanément vos modifications.
Grâce à la génération procédurale (site Web France), vous pouvez automatiser la création et le mouvement des éléments, ce qui réduit les tâches manuelles et ouvre la voie à de nouvelles possibilités créatives. Les logiciels d’animation 3D infonuagiques offrent des moyens flexibles et évolutifs pour gérer facilement vos divers projets et ressources.
Nos outils vous aident à rester à jour des tendances en matière d’animation 3D, en vous offrant l’assistance et la collaboration de l’IA qui vous aident à créer des animations plus réussies et créatives. Adoptez ces avancées et transformez vos visions créatives en réalités extraordinaires.
À mesure que la demande en contenu de haute qualité augmente, la complexité et l’ampleur des projets d’animation 3D s’accroissent également.
L’intégration d’OpenUSD (description universelle de scène) (site Web France) dans Maya vous permet de rationaliser le travail d’équipe et d’assurer la pérennité de vos productions. Grâce à l’échange fluide de données 3D, à une collaboration constructive et à une prise en charge à l’échelle du secteur, l’intégration OpenUSD de Maya ouvre la voie à une nouvelle ère de créativité et d’efficacité dans le domaine des logiciels d’animation 3D.
La diversification et l’expansion des services sont essentielles pour la compétitivité et la stabilité financière. Nos outils d’animation 3D vous offrent une multitude de possibilités pour vous aider à développer votre activité. Le recours à plusieurs domaines d’expertise ou à une approche multiplateforme peut réduire les risques, garantir des revenus stables et éviter les temps d’arrêt liés à l’absence des personnes qualifiées.
Lancez-vous dans l’animation 3D grâce à ces didacticiels, guides, conseils et ressources.
Accédez à des contenus d’apprentissage exclusifs sur l’animation 3D, à des informations sur le secteur et aux coulisses d’un univers peuplé de personnages 3D réalistes, d’effets exceptionnels et de mondes expansifs.
Ricky Baba, qui a fait ses débuts dans le secteur de l’animation en travaillant pour des sociétés telles que Dreamworks et Meta, partage ses conseils avec les artistes 3D en herbe.
Obtenez des informations sur le secteur, des anecdotes et des actualités sur l’animation, les effets visuels, le développement de jeux et la production, ainsi que des études de cas provenant de studios et d’entreprises utilisant les outils Autodesk.
Découvrez l’interface du logiciel jusqu’au pipeline intégré en suivant notre cours sur Maya. Familiarisez-vous avec Maya, des bases de la modélisation aux principes fondamentaux de l’animation, en passant par l’exploration de Bifrost et tout ce qui se trouve entre les deux.
Découvrez les solutions d’animation 3D d’Autodesk pour les films, la télévision et les jeux vidéo, avec de puissants outils tels que Maya et 3ds Max pour donner vie aux personnages et aux histoires.
Plateforme officielle d’Autodesk pour les didacticiels de création de contenu 3D, couvrant la modélisation, la création de squelettage, l’animation, les effets visuels, le rendu et les animations graphiques.
L’animation 3D emploie l’infographie pour donner l’impression que les objets se déplacent dans un espace tridimensionnel. Les artistes utilisent des logiciels de modélisation 3D pour créer ces objets. Vient ensuite le squelettage, le processus de création d’un squelette pour le modèle ou le personnage 3D. Les animateurs posent cette ossature à des points stratégiques, ce qui lui permet de se déplacer et d’effectuer toute une série d’actions et de gestes. Les méthodes d’animation plus récentes font appel à la capture de mouvement (site Web France), qui enregistre les mouvements réels d’un acteur pour l’animation numérique.
Les compétences les plus essentielles pour réaliser de l’animation 3D sont les compétences complètes requises pour les logiciels d’animation tels que Maya ou 3ds Max. Ces compétences incluent la création de modèles 3D, de textures, d’éclairage, d’autres effets visuels (site Web France) et l’animation elle-même grâce à l’utilisation d’images clés et/ou à la capture de mouvements (site Web France).
Des compétences artistiques et relationnelles supplémentaires seront également utiles. La compréhension des principes généraux de l’animation, tels que le timing, l’espacement, l’anticipation et l’écrasement et l’étirement, constitue un précieux atout en matière d’animation 3D, tout comme un talent pour le dessin, la composition visuelle, la couleur et la conception. Le sens du détail et les compétences relationnelles telles que la résolution de problèmes et une bonne communication au sein de l’équipe sont également importants.
La création d’une animation 3D demande beaucoup de temps, ainsi que des compétences et de l’organisation. Le temps nécessaire à l’animation 3D dépend de la complexité de l’animation et des détails requis, du nombre et du niveau d’expérience des contributeurs, de la durée de l’animation ainsi que du matériel et des logiciels employés.
Une animation 3D très simple peut ne prendre que quelques heures, mais la création d’un clip de 30 secondes peut aussi prendre plusieurs jours. La production des longs métrages d’animation 3D les plus célèbres nécessite presque toujours une équipe importante et plusieurs années de travail.
Oui, l’animation 3D peut être et est assez fréquemment utilisée dans les expériences de RV (site Web France). Les animations 3D contribuent à créer les environnements immersifs et interactifs de la RV. Leur capacité à représenter un environnement hyperréaliste avec des textures, des caractéristiques physiques, un éclairage, etc., réalistes, peut rendre les mondes RV convaincants pour l’utilisateur.
Cependant, les animations 3D destinées spécifiquement à une utilisation en RV doivent prendre en compte des paramètres tels telles que l’interactivité entre les utilisateurs, le risque de cybercinétose, etc. Ces préoccupations contribuent à rendre les animations 3D pour la RV encore plus compliquées à créer que les animations 3D pour les écrans traditionnels.
Autodesk propose une suite complète d’outils pour la création de contenu animé de haute qualité :
Les logiciels Autodesk excellent dans l’optimisation de la collaboration sur les projets d’animation 3D. La gamme de produits Media & Entertainment Collection comprend tous les outils nécessaires pour créer un pipeline d’animation 3D puissant et évolutif. Ajoutez le logiciel de gestion de la production Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) pour simplifier les révisions d’animation et la gestion de projets, et unifier les équipes géographiquement dispersées.
Les logiciels Autodesk optimisent l’efficacité des flux de travail d’animation 3D. De 3ds Max et Maya pour la modélisation et l’animation à Arnold pour le rendu et Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) pour la gestion de la production, les logiciels Autodesk rationalisent l’ensemble du processus, de la création d’éléments à la production finale. Les récentes mises à jour de 3ds Max et de Maya visent principalement à optimiser lְ’efficacité des animateurs. Par exemple, la lecture en cache dans Maya augmente considérablement la vitesse de lecture des animations en vous permettant de vérifier les itérations d’animation directement dans la fenêtre d’affichage, plutôt que de produire de nombreux playblasts. Arnold est le moteur de rendu par défaut de 3ds Max et de Maya. Il vous permet de visualiser des aperçus d’animation de haute qualité et d’itérer rapidement les modifications.
3ds Max et Maya sont utilisés par les studios de création du monde entier pour l’animation (site Web É.-U.), la modélisation, les effets visuels et le rendu. 3ds Max offre un jeu d’outils robuste pour la modélisation, la texturation et l’ombrage intuitifs, ainsi que le rendu de haute qualité; Maya fournit des outils puissants pour la création de personnages, l’animation réaliste et les simulations détaillées.
Pour en savoir plus, lisez sur les différences entre 3ds Max et Maya (site Web É.-U.)
L’animation 2D consiste à dessiner des personnages et des scènes dans un espace bidimensionnel, souvent à la main ou à l’aide d’outils numériques. L’animation 3D utilise des images générées par ordinateur pour créer des modèles et des environnements tridimensionnels. Alors que l’animation 2D a un aspect plus traditionnel et artistique, l’animation 3D offre plus de profondeur et de réalisme.